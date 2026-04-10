Galerija: Problematični nadvožnjak na zapadu Zagreba konačno obnovljen, izazova je bilo na svakom uglu

Vozači na zapadu Zagreba mogu odahnuti nakon što je konačno završena obnova nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji. Posao je odrađen s otprilike dva mjeseca zakašnjenja, za 600.000 eura, a provedeni zahvat pružit će dugoročnu pouzdanost i veću sigurnost prometa. U svakom slučaju, radovi nisu prošli bez izazova.

Iznad ceste kojom prođe do 70.000 vozila

Grad Zagreb završio je obnovu nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira, u vrijednosti preko 600.000 eura bez PDV-a. Sanacijom su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna pouzdanost prometa nadvožnjakom, ali i Ljubljanskom avenijom, jednoj od najopterećenijih gradskih prometnica, kojom dnevno prođe između 60.000 i 70.000 vozila.



- Sustavno ulažemo u održavanje prometne infrastrukture. Rezultati zahvata poput održavanja nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji su ključni za dugoročnu stabilnost i sigurnost prometa. Ove godine obnovit ćemo i nadvožnjake na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste te u Ulici Ljudevita Posavskoga u Sesvetama, kao i Podsusedski most, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Pregled 'podsjetio' na obnovu

Sanacija je provedena nakon specijalističkog pregleda kojim je utvrđeno stanje konstrukcije i potreba za izvanrednim zahvatima na elementima nosivosti, stabilnosti i trajnosti objekta, kao i da su bili potrebni dodatni zahvati u odnosu na predviđeni projekt.



Održavanje je obuhvatilo temeljitu obnovu donjeg i gornjeg dijela nadvožnjaka. Sanirani su rasponski nosači i podgled konstrukcije, dok su upornjaci, naglavne grede i stupovi reprofilirani i dodatno zaštićeni. Zamijenjena su i 72 neoprenska ležaja podizanjem konstrukcije hidrauličnim prešama. U sklopu gornjeg dijela izveden je novi sustav odvodnje, uređena pješačko-biciklistička staza, obnovljena gornja ploha nosača te postavljena hidroizolacija na cijeloj površini objekta. Ugrađene su i prijelazne naprave, završni sloj asfalta, novi rukohvati i zaštitne ograde, poručili su iz Grada Zagreba.