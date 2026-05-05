Ovo je plan za novu šetnicu i vodovod u staroj jezgri: Koristit će kamen iz lokalnih nazališta

Komunalac iz Biograda na Moru pokrenuo je projekt rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu poluotoka, vrijedan oko 1,1 milijun eura. Riječ je o zahvatu koji se provodi u staroj gradskoj jezgri, zbog čega će izvođenje radova morati biti pažljivo organizirano i prilagođeno postojećem prostoru, ali i svakodnevnom životu ulica koje su dijelom i dalje u funkciji.

Kako će se izvoditi radovi na infrastrukturi

Radovi obuhvaćaju obnovu i proširenje vodovodne mreže u duljini od gotovo 1.910 metara te fekalne kanalizacije u duljini od oko 940 metara. Izvodit će se fazno, po dionicama, kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje prometa i pristup objektima. S obzirom na uske gradske ulice, zahvati će se provoditi postupnim otvaranjem trase, uklanjanjem postojećih slojeva kolnika, izvođenjem iskopa te polaganjem novih instalacija.

Nakon ugradnje cjevovoda slijedi zatrpavanje i priprema podloge za završne slojeve. Posebna pažnja posvetit će se odvodnji oborinskih voda, pa će se uz novu infrastrukturu izvoditi i rigoli te cijevni propusti kako bi se spriječila oštećenja prometnica i okolnog prostora. rekonstrukcija vodovoda i šetnice, Biograd na Moru | Foto: EOJN, Canva

Završno uređenje i kameno opločenje

U završnoj fazi radova predviđeno je uređenje šetnice pri čemu će se umjesto asfalta i betona postaviti kameno opločenje. Ploče debljine oko osam centimetara polagat će se na sloj cementnog morta, preko prethodno izvedene betonske podloge. Oblik i raspored kamenih elemenata prilagodit će se postojećem stanju i povijesnim uzorcima, čime se želi očuvati autentičan izgled stare gradske jezgre.

- Radovi će se izvoditi uz dodatni oprez na lokacijama gdje već postoji staro kameno opločenje. U takvim slučajevima kamen će se pažljivo ukloniti, pohraniti i nakon završetka radova ponovno ugraditi prema uputama konzervatora. Na mjestima gdje se tijekom radova otkriju povijesni slojevi ispod betona ili asfalta, oni će se dokumentirati i integrirati u novo rješenje, piše u projektnoj dokumentaciji. rekonstrukcija vodovoda i šetnice, Biograd na Moru | Foto: EOJN, Canva

Materijali i način izvedbe

Radovi na uređenju pješačkih ulica izvodit će se kombinacijom klasičnih građevinskih materijala i prirodnog kamena, uz naglasak na trajnost i uklapanje u povijesni ambijent. Nakon što se izvedu svi potrebni iskopi i postavi nova komunalna infrastruktura, podloga će se stabilizirati slojem betona koji služi kao nosiva baza za završnu obradu. Na tu podlogu polaže se cementni mort debljine nekoliko centimetara, u koji će se ugrađivati kamene ploče.

Predviđeno je korištenje kamena iz lokalnih nalazišta, čime se postiže vizualna usklađenost s postojećim izgledom grada, ali i smanjuju troškovi transporta. Kamene ploče bit će različitih širina i duljina, a njihova obrada uključuje ručno štokanje i četkanje kako bi se dobila protuklizna i prirodna površina. Rubni dijelovi uz pročelja izvodit će se od većih i šire rezanih kamenih elemenata, dok će središnji dio ulica imati sitnije segmente složene prema unaprijed definiranoj shemi.

Opseg radova i dodatni zahvati

Osim samog opločenja, projekt uključuje i radove pripreme terena, uklanjanja postojećih slojeva asfalta ili betona te odvoza viška materijala. U obuhvat su uključeni i elementi odvodnje poput rigola i cijevnih propusta, kao i sav potreban vezivni materijal, odnosno cement i pijesak za izradu morta. Poseban dio radova odnosi se na pažljivo vađenje postojećeg kamena na lokacijama gdje je on već prisutan, njegovo privremeno skladištenje i ponovno vraćanje u završni sloj.

Cijeli proces uključuje značajne količine betona za podloge, cementnog morta za ugradnju te prirodnog kamena kao završnog sloja, uz dodatne troškove obrade, transporta i ugradnje. Na taj način projekt ne podrazumijeva samo građevinske radove u užem smislu, nego i detaljnu obradu površina koja zahtijeva kombinaciju strojnih i ručnih zahvata, kako bi konačni rezultat bio funkcionalan, dugotrajan i estetski primjeren povijesnoj jezgri Biograda.