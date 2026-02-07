Vječna podstanarka: Koliki kredit mogu podići dvije zaposlene osobe?

Evo ga, meso i srž svega. Pričajmo o brojkama i bankama. Ni jedna situacija nije ista, ali ovdje ćemo proći našu zaradu i suludo različite kreditne limite koje su nam predstavili.

Obilazak banki zamoran je proces. Prije prvog odlaska u banku smo se informirali i kao pravi mladi profesionalci došli s popisom pitanja, a sa svakom novom informacijom bi se otkrila još tri pitanja na koja nismo imali odgovor.

A goruće pitanje je bilo: koliki nam je uopće budžet?

O kolikim ciframa pričamo?

Za potpunu transparentnost i razumijevanje brojki, važno je znati neke detalje. Nas je dvoje koji dižemo kredit i idemo u sudužništvo. Tko je nositelj kredita? Onaj s većom plaćom.

Gledamo stanove u Zagrebu (ne, ne gledamo stanove u centru, nismo nerazumni).

Naše zbrojene neto plaće iznose malo preko 3.000 eura. Što znači da zarađujemo sitno preko prosjeka Državnog zavoda za statistiku za podatke na državnoj razini u studenom. Uštedili smo za kaparu, nemamo dugova, nemamo kreditnih kartica, nemamo čak ni otvorene minuse na računima.

Kreditna sposobnost nam je jako varirala od banke do banke. Ali potaknuti dobrim iskustvima ljudi u našoj okolini, i mi smo se odlučili najprije kontaktirati kreditne posrednike.

Zašto (ne) odabrati kreditne posrednike?

Isprva je sve išlo glatko. Ispunili upitnik, dobili poziv sljedeći dan, upute za potrebnu papirologiju na mail su stigle istog trenutka.

Nakon toga smo čekali. I čekali, i čekali. Nakon upita jesu li nam dokumenti u redu je stigao odgovor da ćemo ‘do kraja tjedna’ imati odgovor banaka. To je bio jedan utorak početkom rujna. Odgovor smo zaprimili nakon našeg novog upita u četvrtak – sljedećeg mjeseca.

Dobili smo informaciju da nam je gornja granica za kredit 280.000 eura na 30 godina. U kojoj banci? Ni jednoj konkretno, kažu, to je jednostavno tako. Šlag na kraju bila je isprika što smo toliko čekali, jer su na nas zaboravili.

Cijenimo iskrenost, ali su nas koštali vremena kojeg smo mogli provesti u obilaženju banaka. Skupa lekcija naučena: Treba biti dosadan, jer će inače zaboraviti da postojite.

Banka A – kod kuće je najgore

Banka A iz priče je naša matična banka. Ukratko, nakon više od 10 godina oboje mijenjamo banku.

Već i ptice na grani znaju da klijenti banke dobiju bolje uvjete za kreditiranje od ne-klijenata. Očekivali smo to i u banci čiji smo klijenti već godinama. Ispostavilo se da će nam to biti najgore iskustvo. Prvo, bilo je teško dobiti termin kod osobnog bankara. Bili smo u poslovnici, javili se kontakt formom na webu, poslali mail i na koncu nazvali.

Svaka od tih osoba je imala drugačije upute kako doći do osobnog bankara.

Kada smo napokon došli do svog termina, osjećali smo se kao da prosimo. Informacije su dolazile na kapaljku, sjedili smo tamo pola sata, na kasnije dodatne upite nikad nisu odgovorili. A kreditna sposobnost: najgora. Za nas dvoje, 180.000 eura bez osiguranja otplate kredita, 200.000 eura ako uzmemo osiguranje. Poprilično velika razlika u odnosu na cifru posrednika.

Banka B – ide, ide i ništa

Banka B je bila pravo osvježenje! Termin dogovorili tako što smo ispunili formular na webu i dobili poziv da kažemo kad i u kojoj poslovnici nam odgovara. Gospođa koja nas je dopala je bila srdačna, uslužna i spremna odgovoriti na sva naša pitanja. S njom smo sjedili više od sat vremena. Nakon silnih informacija smo bili iscrpljeni, ali zadovoljni. Vjerojatno najpoučnije iskustvo.

Kreditna sposobnost: 235.000 eura. Logično, razumljivo i priuštivo. Isprva smo se odlučili ići s bankom B, ali baš kada je zagustilo – moderno ghostanje. Ostali su nam dužni otplatni plan i u trenutku kada smo pronašli nekretninu za koju smo se odlučili – a tada kreće utrka s vremenom – odgovor na mail ili poziv nismo dobili.

Banka C – iznenađenje na terenu!

U trenutku kada smo išli do banke C smo bili iscrpljeni od iskustva s posrednicima i bankom A, a istovremeno smo se u glavi već odlučili za banku B. Gospođa u banci C je bila odlučna i oštra, ali iznimno pažljiva i profesionalna. Kao da mi je mama računala kreditnu sposobnost. A cifra: 225.000 eura. Slično banci B, jako daleko od banke A i kreditnih posrednika.

Uvjeti nešto bolji nego u banci B, ali smo postali toliki simpatizeri gospođe otamo da smo to planirali iskoristiti samo kao alat za pregovore. Ali u trenutku kada je banka B zakazala, banka C se iskazala. Od trenutka kada smo javili da smo pronašli nekretninu, sve je išlo ekspresno. I ni u jednom trenutku nismo morali zvati da provjerimo je li netko na nas zaboravio.

I što onda odabrati?

Disclaimer na kraju, iskustvo i brojke koje ćete pročitati su stvarni, ali su isto tako isključivo naše iskustvo. Ono što nam je bila najveća lekcija u cijelom procesu jest da sve ovo jako ovisi o dvije stvari: koliko ste spremni biti dosadni i boriti se za sebe te da ovisite o tome na koju i kakvu ćete osobu naići.

Iz istog razloga ni jedna banka ni kreditni posrednici nisu imenovani. Naše loše iskustvo s određenima ne znači da će tako izgledati i vaše.

Ako je s druge strane netko nezainteresiran, nećete se dobro provesti. A možete nabasati i na nekoga kome nećete morati visiti nad glavom nego će se boriti u vaše ime.

