Država planira 50 stanova i 130 kuća za mlade: Kreće nabava za 5 mjesta na obali i u zaleđu

U pet općina u Hrvatskoj, od kojih su tri na samoj obali ili blizu mora, a dvije su u dalmatinskom zaleđu, planira se potaknuti naseljavanje stanovništva. Riječ je o područjima na kojima se nastoji povećati dostupnost kvalitetnog stanovanja te potaknuti ostanak i doseljavanje stanovništva u demografski ugrožene dijelove Hrvatske, a cijeli plan je puno veći.

Državni program uključuje izgradnju 51 višestambene zgrade s ukupno 357 stanova te 130 obiteljskih kuća. Gradilo bi se na području 61 jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja, piše u dokumentaciji javne nabave.

- Stanovi i kuće bit će namijenjeni mladim osobama i obiteljima kao najmoprimcima, po cijenama jednakim ili nižim od zaštićene najamnine, navedeno je u opisu namjene projekta. Sada se planira izrada projekata za nove nekretnine u pet općina i gradova. Nositelj projekta je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sve regulira Zakon

Koncept stambene izgradnje i zbrinjavanja na potpomognutim područjima u Hrvatskoj uređen je Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Cilj je potaknuti povratak, ostanak i doseljavanje stanovništva te demografsku obnovu u ekonomski i infrastrukturno slabije razvijenim krajevima Republike Hrvatske.

Sada se traži izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambenih zgrada na potpomognutim područjima radi stambenog zbrinjavanja mladih osoba i mladih obitelji na području južne Hrvatske. U idućem koraku, za oko 143.078 eura pripremila bi se projektna dokumentacija za višestambene zgrade u pet općina i gradova. Nabava je podijeljena na pet grupa, a uključene su Općina Pirovac, Općina Mrkopalj, Općina Stankovci, Grad Vrlika i Općina Kijevo.

Kad se ukupna cijena raspodijeli po grupama, iznosi redom 25.567,36 eura, 27.534,08 eura, 41.792,80 eura, 20.650,56 eura i 27.534,08 eura za izradu projekata u razdoblju od dvije godine. Prve tri jedinice lokalne samouprave nalaze se na obali ili vrlo blizu nje, dok su Vrlika i Kijevo u dalmatinskom zaleđu, blizu državne granice. Planovi su opisani u zasebnim projektnim zadacima.

Novih 50 zgrada i 130 kuća

Dok se dugoročno planira izgradnja više od 50 višestambenih zgrada i oko 130 novih obiteljskih kuća, u navedenim jedinicama lokalne samouprave na području južne Hrvatske planira se izgradnja nekoliko višestambenih zgrada. U Općini Pirovac, na čestici 1590/154 katastarske općine Pirovac, te u Općini Mrkopalj, na česticama 622 i 623 u Primorsko-goranskoj županiji, planira se izrada projektne dokumentacije za po jednu višestambenu zgradu. Općina Pirovac ima ukupno 1.606 stanovnika, a Općina Mrkopalj nešto manje od 1.000, prema popisu stanovništva iz 2021. godine.

U Stankovcima, u Zadarskoj županiji, na čestici 28/23 planira se izgradnja jedne zgrade, a u Vrlici, na čestici broj 699/4, također jedne zgrade. Vrlika se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na njezinu krajnjem sjeverozapadu. Riječ je o gradiću sa 718 stanovnika, smještenom u blizini izvora rijeke Cetine. Općina Stankovci imala je oko 1.800 stanovnika 2021. godine, što je oko 8,6 posto manje nego prema prethodnom popisu stanovništva.

Konačno, Općina Kijevo mala je općina u Šibensko-kninskoj županiji, u Dalmatinskoj zagori, kroz koju prolazi državna cesta D1. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, riječ je o jednoj od najmanjih općina u Hrvatskoj, s nekoliko stotina stanovnika. U njezinoj blizini nalazi se izvor rijeke Cetine, a i ondje se planira izgradnja jedne višestambene zgrade. Iz navedenih brojki, ali i iz položaja mjesta koji postaje manje atraktivan uslijed širenja većih urbanih cjelina, jasna je pozadina ovakve inicijative na odabranim lokacijama.

Projekte sufinancira EU

Za svaku grupu od projektanata se traži izrada cjelovite projektno-tehničke dokumentacije za novu višestambenu zgradu na odabranoj lokaciji. To uključuje i uređenje okoliša te prometnih površina.

Usluga obuhvaća analizu postojeće i prostorno-planske dokumentacije, pregled lokacije, provedbu potrebnih istražnih radova, geodetske usluge te izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, kao i svih potrebnih elaborata, navodi se u jednom od projektnih zadataka. Projektanti trebaju osigurati stručnu podršku u postupku ishođenja građevinske dozvole i drugih potrebnih akata, sve do uporabne dozvole. Također su obvezni provoditi projektantski nadzor i pružati podršku naručitelju tijekom postupka javne nabave radova.

Projektna rješenja moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve za građevinu, uključujući mehaničku otpornost i stabilnost, protupožarnu sigurnost, zaštitu zdravlja, pristupačnost, akustičnu zaštitu, energetsku učinkovitost i održivu uporabu prirodnih resursa. Poseban naglasak stavlja se na održivu gradnju, zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i primjenu načela 'ne čini značajnu štetu'.

Cijeli program sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) putem Programa 'Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.', navodi se u projektnoj dokumentaciji.