U knjigama pašnjak, a vrijedi pravo bogatstvo: Prodaje se 1.500 kvadrata uz dubrovački aerodrom

Kada sletite u dubrovačku zračnu luku u Čilipima, uz okolne prometnice možete primijetiti i brojne neizgrađene parcele. Jedna od njih sada traži kupca preko FINA-ine dražbe. Riječ je o pašnjaku u Močićima površine 1.559 četvornih metara, procijenjenom na čak 785.000 eura, dok na prvoj dražbi cijena kreće od 628.000 eura. Dio je veće prodaje zemljišta u Močićima i Uskoplju, ukupne procijenjene vrijednosti veće od milijun eura.

Pašnjak procijenjen na gotovo 800.000 eura

Najvrjednija parcela u ovoj prodaji nosi oznaku 1252/2 i nalazi se u katastarskoj općini Močići. Prodaje se cijelo pravo vlasništva, a zainteresirani kupci za sudjelovanje moraju uplatiti jamčevinu od 78.500 eura.

Ako ne bude prodana na prvoj dražbi, najniža cijena u drugom krugu iznosit će 471.000 eura. To je 314.000 eura manje od procijenjene vrijednosti, no konačan iznos ovisit će o ponudama kupaca. Zemljište kraj dubrovačkog aerodroma | Foto: Katastar, Canva

Veća parcela za znatno niži iznos

Druga skupina nekretnina također se nalazi u Močićima. Obuhvaća pašnjak površine 4.022 četvorna metra, na čestici 1252/1, koji se prodaje u cijelosti. Uz njega se prodaje i suvlasnički udio od dvije trećine na čestici 1236/2, ukupne površine 716 četvornih metara.

Kupac tako drugu česticu ne dobiva u cijelosti. Površina od 716 četvornih metara odnosi se na cijelo zemljište, a suvlasnički udio ne predstavlja zasebno određen komad parcele.

Procijenjena vrijednost ove skupine iznosi 34.400 eura. Na prvoj dražbi najniža cijena je 27.520 eura, a na drugoj 20.640 eura. Za sudjelovanje treba uplatiti jamčevinu od 3.440 eura.

U Uskoplju se prodaju pašnjaci i šuma

U katastarskoj općini Uskoplje prodaju se još dvije skupine zemljišta. Prvu čine tri pašnjaka i jedna šuma, ukupne površine 12.662 četvorna metra. Sve četiri čestice prodaju se u cijelosti.

Njihova procijenjena vrijednost iznosi 151.000 eura. Najniža cijena na prvoj dražbi je 120.800 eura, dok se u drugom krugu spušta na 90.600 eura. Jamčevina iznosi 15.100 eura.

Drugu skupinu čini pet pašnjaka ukupne površine 1.997 četvornih metara. Procijenjeni su na 43.400 eura, a početni prag za kupnju iznosi 34.720 eura na prvoj, odnosno 26.040 eura na drugoj dražbi. Zainteresirani moraju položiti 4.340 eura jamčevine.

Zemljište kraj dubrovačkog aerodroma | Foto: Katastar, Canva

Prodaja zbog ovrhe, upisan i spor

Prodaju je odredio Općinski sud u Dubrovniku u ovršnom postupku koji je tvrtka Rectus u stečaju pokrenula protiv privatne vlasnice nekretnina. Rješenje o ovrsi doneseno je u rujnu 2024., a zaključak o prodaji datiran je 1. listopada 2026. godine.

Prema zaključku, na nekretninama nema služnosti i drugih stvarnih tereta koje bi kupac preuzimao. Međutim, na svima je upisana zabilježba tijeka spora.

Priloženi zemljišnoknjižni izvadak za dvije parcele u Močićima pokazuje da je riječ o sporu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Taj dokument prikazuje stanje iz rujna 2024., pa za aktualne upise treba provjeriti novi izvadak.

Razgledavanje uz dogovor

Zemljišta se mogu razgledati uz prethodni dogovor sa sudskim ovršiteljem. Osoba koja zatraži organizirano razgledavanje mora uplatiti predujam za njegov izlazak na teren i dostaviti sudu dokaz o uplati.

Jamčevina se plaća na poseban račun Fine, a dražba se može održati i ako se javi samo jedan ponuditelj. Kupac mora platiti kupovninu u roku od 30 dana od donošenja rješenja o dosudi. Na njega padaju i porezi te pristojbe povezane s kupnjom.

U dostavljenom zaključku nisu navedeni datumi početka i završetka nadmetanja. Točne termine i rok za uplatu jamčevine potrebno je provjeriti u Fininu pozivu za pojedinu prodaju.