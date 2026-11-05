U knjigama pašnjak, a vrijedi pravo bogatstvo: Prodaje se 1.500 kvadrata uz dubrovački aerodrom

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16:48 8 d 30.10.2026
05. studeni 2026.
Parcela uz dubrovačku zračnu luku najvrjednija je među zemljištima koja se prodaju elektroničkom javnom dražbom Fine.
Kada sletite u dubrovačku zračnu luku u Čilipima, uz okolne prometnice možete primijetiti i brojne neizgrađene parcele. Jedna od njih sada traži kupca preko FINA-ine dražbe. Riječ je o pašnjaku u Močićima površine 1.559 četvornih metara, procijenjenom na čak 785.000 eura, dok na prvoj dražbi cijena kreće od 628.000 eura. Dio je veće prodaje zemljišta u Močićima i Uskoplju, ukupne procijenjene vrijednosti veće od milijun eura.
Najvrjednija parcela u ovoj prodaji nosi oznaku 1252/2 i nalazi se u katastarskoj općini Močići. Prodaje se cijelo pravo vlasništva, a zainteresirani kupci za sudjelovanje moraju uplatiti jamčevinu od 78.500 eura.
Ako ne bude prodana na prvoj dražbi, najniža cijena u drugom krugu iznosit će 471.000 eura. To je 314.000 eura manje od procijenjene vrijednosti, no konačan iznos ovisit će o ponudama kupaca.
Druga skupina nekretnina također se nalazi u Močićima. Obuhvaća pašnjak površine 4.022 četvorna metra, na čestici 1252/1, koji se prodaje u cijelosti. Uz njega se prodaje i suvlasnički udio od dvije trećine na čestici 1236/2, ukupne površine 716 četvornih metara.
Kupac tako drugu česticu ne dobiva u cijelosti. Površina od 716 četvornih metara odnosi se na cijelo zemljište, a suvlasnički udio ne predstavlja zasebno određen komad parcele.
Procijenjena vrijednost ove skupine iznosi 34.400 eura. Na prvoj dražbi najniža cijena je 27.520 eura, a na drugoj 20.640 eura. Za sudjelovanje treba uplatiti jamčevinu od 3.440 eura.
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U katastarskoj općini Uskoplje prodaju se još dvije skupine zemljišta. Prvu čine tri pašnjaka i jedna šuma, ukupne površine 12.662 četvorna metra. Sve četiri čestice prodaju se u cijelosti.
Njihova procijenjena vrijednost iznosi 151.000 eura. Najniža cijena na prvoj dražbi je 120.800 eura, dok se u drugom krugu spušta na 90.600 eura. Jamčevina iznosi 15.100 eura.
Drugu skupinu čini pet pašnjaka ukupne površine 1.997 četvornih metara. Procijenjeni su na 43.400 eura, a početni prag za kupnju iznosi 34.720 eura na prvoj, odnosno 26.040 eura na drugoj dražbi. Zainteresirani moraju položiti 4.340 eura jamčevine.
Prodaju je odredio Općinski sud u Dubrovniku u ovršnom postupku koji je tvrtka Rectus u stečaju pokrenula protiv privatne vlasnice nekretnina. Rješenje o ovrsi doneseno je u rujnu 2024., a zaključak o prodaji datiran je 1. listopada 2026. godine.
Prema zaključku, na nekretninama nema služnosti i drugih stvarnih tereta koje bi kupac preuzimao. Međutim, na svima je upisana zabilježba tijeka spora.
Priloženi zemljišnoknjižni izvadak za dvije parcele u Močićima pokazuje da je riječ o sporu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Taj dokument prikazuje stanje iz rujna 2024., pa za aktualne upise treba provjeriti novi izvadak.
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Zemljišta se mogu razgledati uz prethodni dogovor sa sudskim ovršiteljem. Osoba koja zatraži organizirano razgledavanje mora uplatiti predujam za njegov izlazak na teren i dostaviti sudu dokaz o uplati.
Jamčevina se plaća na poseban račun Fine, a dražba se može održati i ako se javi samo jedan ponuditelj. Kupac mora platiti kupovninu u roku od 30 dana od donošenja rješenja o dosudi. Na njega padaju i porezi te pristojbe povezane s kupnjom.
U dostavljenom zaključku nisu navedeni datumi početka i završetka nadmetanja. Točne termine i rok za uplatu jamčevine potrebno je provjeriti u Fininu pozivu za pojedinu prodaju.
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