Posrnula tvrtka, milijunska imovina na bubnju: Na sjeveru Hrvatske prodaju se tisuće kvadrata, čak i šuma

Uz zemljišta, kupcima se nudi suvlasnički udio u nekretnini s poslovnim zgradama, a prodaja slijedi stečaj.
Diljem Hrvatske na dražbama se prodaju zemljišta, poslovni prostori i industrijski objekti tvrtki koje su završile u stečaju. Među njima je i Drvotrade iz Nedelišća, društvo za trgovinu i proizvodnju, čije su nekretnine procijenjene na ukupno 3,809 milijuna eura. Trgovački sud u Varaždinu odredio je njihovu prodaju putem elektroničke javne dražbe Fine, u tri zasebna paketa. Ponuda uključuje livade, šumu te suvlasnički udio u nekretnini s industrijskim dvorištem i poslovnim zgradama.
Dvije livade vrijedne milijune
Najvrjedniju prodajnu cjelinu čine dvije čestice u katastarskoj općini Nedelišće, koje su u zemljišnim knjigama evidentirane kao livade. Veća ima površinu od 4.859 četvornih metara, a manja 1.116 četvornih metara. Zajedno obuhvaćaju 5.975 kvadrata, a procijenjene su na čak 2,9 milijuna eura.
Prodavat će se skupno, pri čemu na prvoj dražbi neće moći postići cijenu nižu od 2,175 milijuna eura. To je tri četvrtine njihove utvrđene vrijednosti. Za sudjelovanje će zainteresirani morati uplatiti jamčevinu od 290.000 eura.
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