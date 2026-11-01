Posrnula tvrtka, milijunska imovina na bubnju: Na sjeveru Hrvatske prodaju se tisuće kvadrata, čak i šuma

Diljem Hrvatske na dražbama se prodaju zemljišta, poslovni prostori i industrijski objekti tvrtki koje su završile u stečaju. Među njima je i Drvotrade iz Nedelišća, društvo za trgovinu i proizvodnju, čije su nekretnine procijenjene na ukupno 3,809 milijuna eura. Trgovački sud u Varaždinu odredio je njihovu prodaju putem elektroničke javne dražbe Fine, u tri zasebna paketa. Ponuda uključuje livade, šumu te suvlasnički udio u nekretnini s industrijskim dvorištem i poslovnim zgradama.

Dvije livade vrijedne milijune

Najvrjedniju prodajnu cjelinu čine dvije čestice u katastarskoj općini Nedelišće, koje su u zemljišnim knjigama evidentirane kao livade. Veća ima površinu od 4.859 četvornih metara, a manja 1.116 četvornih metara. Zajedno obuhvaćaju 5.975 kvadrata, a procijenjene su na čak 2,9 milijuna eura.