Hotel kraj Splita završio na bubnju, a onda iznenađenje: Ponuđeno gotovo šest milijuna eura iznad procjene

Hotel Katarina u Dugopolju, o čijoj smo prodaji pisali u svibnju, na drugoj je elektroničkoj dražbi dosegnuo najvišu ponudu od čak 10.572.187,50 eura. Nadmetanje je završeno 28. listopada, a ponuđeni iznos više je nego dvostruko veći od procijenjene vrijednosti nekretnina, opreme i inventara. Ipak, prema napomeni Fine, objavljeni rezultat informativnog je karaktera, dok konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi Trgovački sud u Splitu.

Od dva do deset milijuna eura

Drugi krug nadmetanja počeo je 14. listopada, uz početnu cijenu od 2.292.187,50 eura. Ujedno je to bio najniži iznos ispod kojeg se predmet prodaje nije mogao prodati, odnosno polovina ukupne procijenjene vrijednosti.

Do završetka dražbe najviša ponuda narasla je za 8,28 milijuna eura. Dosegnuti iznos tako je približno 4,6 puta veći od početnog, što ovu prodaju izdvaja od dražbi na kojima se kupac traži postupnim spuštanjem cijene. Dražbeni korak iznosio je 2.500 eura, a nadmetanje je zaključeno bez dodatnog produljenja. Iz objavljenih podataka nije vidljivo tko je predao najvišu ponudu. hotel Katarina, Dugopolje | Foto: FINA, Canva, Google Earth, Booking

Ponuda daleko iznad procjene

Ukupna utvrđena vrijednost predmeta prodaje iznosila je 4.584.375 eura. Od toga je na nekretnine otpadalo 4,21 milijun eura, a na pokretnine, odnosno opremu i inventar, preostalih 374.375 eura.

Najviša ponuda premašila je procjenu za gotovo šest milijuna eura, odnosno približno 131 posto. Nekretnine i pripadajuće pokretnine ponuđene su zajedno, kao jedinstvena prodajna cjelina.

Za sudjelovanje je bilo potrebno uplatiti jamčevinu od 458.437,50 eura, a rok za njezinu uplatu istekao je 5. listopada. Prodaja se vodi u sklopu stečajnog predmeta ST-645/2024 pred splitskim trgovačkim sudom.

Smještaj, ugostiteljstvo i wellness

Predmet prodaje nalazi se u Ulici Matice hrvatske 4, a obuhvaća šest etažnih cjelina. Uz hotelski dio, uključeni su garaža s pomoćnim prostorijama, mala sala, restoran s kuhinjom, caffe bar s terasama te prostor za fitness, saune i bazen.

Najveća cjelina je hotelski dio, neto korisne površine gotovo 2.980 četvornih metara. Garažni prostor s pripadajućim sadržajima obuhvaća približno 1.174 kvadrata, dok restoran i kuhinja s pripadcima zauzimaju oko 607 kvadrata. Oprema i inventar koji se prodaju zajedno s nekretninama pojedinačno su navedeni u procjembenom elaboratu iz veljače 2026. godine. hotel Katarina, Dugopolje | Foto: FINA, Canva, Google Earth, Booking

Slijedi odluka o kupcu

Rezultat elektroničkog nadmetanja još ne potvrđuje da je postupak kupnje dovršen. Fina izričito navodi da prikazana najviša ponuda nije obvezujuća te da nadležno tijelo odlučuje o konačnoj cijeni i kupcu.

Prema uvjetima prodaje, rok za uplatu kupovnine iznosi 30 dana od dostave rješenja o dosudi. U objavi je navedeno i da je nekretnina dana u zakup, pri čemu ugovor traje do njezine prodaje u stečajnom postupku. Podaci o budućoj namjeni objekta ili planovima ponuditelja zasad nisu n