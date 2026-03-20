Novi kružni tok za Otok: Austrijska tvrtka će transformirati opasno 'Y' križanje u modernu cestu

Niski start za gradnju ključne prometnice u Splitu: STRABAG dao najpovoljniju ponudu
Ostale ponude su poprilično iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Kako stvari stoje, Austrijanci su 'pred pobjedom' u nadmetanju.
16:53 2 d 18.03.2026
20. ožujak 2026.
Grad Otok uskoro dobiva važnu prometnu nadogradnju. Austrijski STRABAG gradit će kružni tok koji bi trebao riješiti probleme preglednosti i brzine.
Iako bi se moglo pomisliti drugačije, grad Otok nalazi se na hrvatskom kopnu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S oko 5.000 stanovnika uskoro će dobiti modernije prometne uvjete i novi kružni tok. Naime, za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC537 i županijske ceste ŽC4172, odnosno njihovo preoblikovanje u kružno raskrižje, vrijednu 566.000 eura, odabrana je poznata austrijska kompanija STRABAG.
Projekt je usmjeren na pretvaranje postojećeg 'Y' križanja u kružni tok kako bi se povećala sigurnost i protočnost prometa. Već u sadašnjem stanju raskrižje se pokazalo prometno nepovoljnim zbog oštrog kuta križanja, slabe preglednosti i blizine objekata koji dodatno otežavaju uočavanje vozila. Takvi uvjeti omogućuju veće brzine prolaska kroz raskrižje, čime se povećava rizik od prometnih nesreća.
Niski start za gradnju ključne prometnice u Splitu: STRABAG dao najpovoljniju ponudu
Ostale ponude su poprilično iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Kako stvari stoje, Austrijanci su 'pred pobjedom' u nadmetanju.
16:53 2 d 18.03.2026
Žila kucavica za teretni promet 8 mjeseci bit će gradilište, posao za dlaku 'izvukao' Strabag
Grad Županja zaključio je natječaj za rekonstrukciju dijela Vinkovačke ulice od gotovo dva milijuna eura. Otvaranje gradilišta samo što nije.
12:30 21 d 27.02.2026
U zoni raskrižja nalazi se i veći broj priključaka, kao i autobusno stajalište, što dodatno otežava odvijanje prometa. Postojeće pješačke i biciklističke staze uglavnom su u lošem stanju, dok je odvodnja riješena samo djelomično, a na pojedinim dijelovima uopće ne postoji.
Planirani zahvat temelji se na važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji te će se izvoditi unutar postojećih prometnih koridora, bez potrebe za faznim građenjem. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta prometnica, podizanje razine sigurnosti i kvalitete prometne usluge te smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoliš. Osim prometnih prednosti, projekt ima i širi društveni značaj jer pridonosi kvaliteti života stanovnika te potiče gospodarski razvoj grada Otoka.
Novo kružno raskrižje projektirano je prema važećim smjernicama, uz dimenzije koje omogućuju nesmetano kretanje i teških vozila, uključujući šlepere pri manjim brzinama. Trasa je prilagođena postojećem terenu, uz minimalne korekcije nivelete, dok su predviđene rekonstrukcije pješačkih staza i ugradnja nove javne rasvjete. Neuređene površine i ostaci starih prometnih trasa planiraju se pretvoriti u zelene površine radi boljeg vizualnog dojma i organizacije prostora. Poseban zahvat odnosi se na izmještanje kapelice Svete Ane, koja se nalazi unutar budućeg kružnog toka, pri čemu je predviđena njezina pažljiva demontaža i ponovna izgradnja na novoj lokaciji.
Kolnička konstrukcija dimenzionirana je prema prometnom opterećenju i sastoji se od više slojeva asfalta i nosivih materijala, čime se osigurava trajnost i stabilnost prometnice. Sustav odvodnje riješen je kombinacijom zatvorenih i otvorenih kanala, uz kontrolirano odvođenje oborinskih voda u postojeće kanale. Projekt također uključuje potpunu prometnu signalizaciju i opremu u skladu s važećim pravilnicima, kao i koordinaciju s postojećim komunalnim instalacijama koje je potrebno zaštititi ili izmjestiti.
Tijekom izvođenja radova posebna pažnja posvećuje se zaštiti postojećih instalacija, uz obvezne probne iskope i nadzor nadležnih službi. U slučaju potrebe, instalacije će se dodatno zaštititi ili prilagoditi novom rješenju, a svi troškovi takvih zahvata predviđeni su projektom. Regulacija prometa tijekom gradnje zahtijeva izradu posebnog prometnog elaborata kako bi se osiguralo sigurno odvijanje prometa u svim fazama radova.
Po završetku radova, izvođač je dužan sanirati sve zahvaćene površine i vratiti ih u prvobitno stanje ili ih dodatno urediti. Projekt predviđa i mogućnosti budućeg uređenja središnjeg otoka kružnog toka, uključujući instalacije za rasvjetu i vodu. Time se osigurava dugoročna funkcionalnost i prilagodljivost prostora potrebama zajednice, uz zadržavanje visokih tehničkih i sigurnosnih standarda.
Mega projekt mijenja lice obale: Rijeka dobiva novi trg, a radi se i produžetak važne prometnice
Zbog 'svemirske' građevine novog kolodvora u Rijeci produžuje se Ulica Riva. Radovi su došli do 'kopanja' u svrhu polaganja novih cijevi.
16:05 13 h 20.03.2026
Na 162 parcele rekonstrukcija dvije ulice i novo križanje: Kreće planiranje velikog posla usred Dalmacije
U Zadru se sprema još jedna prometna rekonstrukcija. Zahvatit će dvije ulice, a uključuje i izgradnju sasvim novog križanja. Uvjete opisuje projekt.
16:04 13 h 20.03.2026
Država dala 10 milijuna eura za cestu koja spaja Omiško zaleđe s obalom, čijim bagerima – znat će se do ljeta
Županijska cesta koja na širem splitskom području za mnoge znači život hitno treba rekonstrukciju i modernizaciju.
16:00 13 h 20.03.2026
Grad nadomak Zagreba u novom ruhu: Gradit će se autobusni kolodvor i poslovni centar
Grad Jastrebarsko postaje sve popularnije mjesto za život, a uskoro će dobiti i moderniju infrastrukturu - novi autobusni kolodvor. No, to nije sve.
15:45 13 h 20.03.2026