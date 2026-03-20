Novi kružni tok za Otok: Austrijska tvrtka će transformirati opasno 'Y' križanje u modernu cestu

Iako bi se moglo pomisliti drugačije, grad Otok nalazi se na hrvatskom kopnu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S oko 5.000 stanovnika uskoro će dobiti modernije prometne uvjete i novi kružni tok. Naime, za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC537 i županijske ceste ŽC4172, odnosno njihovo preoblikovanje u kružno raskrižje, vrijednu 566.000 eura, odabrana je poznata austrijska kompanija STRABAG.

'Y' križanje postaje kružni tok

Projekt je usmjeren na pretvaranje postojećeg 'Y' križanja u kružni tok kako bi se povećala sigurnost i protočnost prometa. Već u sadašnjem stanju raskrižje se pokazalo prometno nepovoljnim zbog oštrog kuta križanja, slabe preglednosti i blizine objekata koji dodatno otežavaju uočavanje vozila. Takvi uvjeti omogućuju veće brzine prolaska kroz raskrižje, čime se povećava rizik od prometnih nesreća.

U zoni raskrižja nalazi se i veći broj priključaka, kao i autobusno stajalište, što dodatno otežava odvijanje prometa. Postojeće pješačke i biciklističke staze uglavnom su u lošem stanju, dok je odvodnja riješena samo djelomično, a na pojedinim dijelovima uopće ne postoji.

Planirani zahvat temelji se na važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji te će se izvoditi unutar postojećih prometnih koridora, bez potrebe za faznim građenjem. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta prometnica, podizanje razine sigurnosti i kvalitete prometne usluge te smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoliš. Osim prometnih prednosti, projekt ima i širi društveni značaj jer pridonosi kvaliteti života stanovnika te potiče gospodarski razvoj grada Otoka. novi kružni tok | Foto: Grad Otok

Tehničko rješenje i uređenje prostora

Novo kružno raskrižje projektirano je prema važećim smjernicama, uz dimenzije koje omogućuju nesmetano kretanje i teških vozila, uključujući šlepere pri manjim brzinama. Trasa je prilagođena postojećem terenu, uz minimalne korekcije nivelete, dok su predviđene rekonstrukcije pješačkih staza i ugradnja nove javne rasvjete. Neuređene površine i ostaci starih prometnih trasa planiraju se pretvoriti u zelene površine radi boljeg vizualnog dojma i organizacije prostora. Poseban zahvat odnosi se na izmještanje kapelice Svete Ane, koja se nalazi unutar budućeg kružnog toka, pri čemu je predviđena njezina pažljiva demontaža i ponovna izgradnja na novoj lokaciji.

Kolnička konstrukcija dimenzionirana je prema prometnom opterećenju i sastoji se od više slojeva asfalta i nosivih materijala, čime se osigurava trajnost i stabilnost prometnice. Sustav odvodnje riješen je kombinacijom zatvorenih i otvorenih kanala, uz kontrolirano odvođenje oborinskih voda u postojeće kanale. Projekt također uključuje potpunu prometnu signalizaciju i opremu u skladu s važećim pravilnicima, kao i koordinaciju s postojećim komunalnim instalacijama koje je potrebno zaštititi ili izmjestiti. novi kružni tok | Foto: Grad Otok

Uvjeti izvedbe i organizacija radova

Tijekom izvođenja radova posebna pažnja posvećuje se zaštiti postojećih instalacija, uz obvezne probne iskope i nadzor nadležnih službi. U slučaju potrebe, instalacije će se dodatno zaštititi ili prilagoditi novom rješenju, a svi troškovi takvih zahvata predviđeni su projektom. Regulacija prometa tijekom gradnje zahtijeva izradu posebnog prometnog elaborata kako bi se osiguralo sigurno odvijanje prometa u svim fazama radova.

Po završetku radova, izvođač je dužan sanirati sve zahvaćene površine i vratiti ih u prvobitno stanje ili ih dodatno urediti. Projekt predviđa i mogućnosti budućeg uređenja središnjeg otoka kružnog toka, uključujući instalacije za rasvjetu i vodu. Time se osigurava dugoročna funkcionalnost i prilagodljivost prostora potrebama zajednice, uz zadržavanje visokih tehničkih i sigurnosnih standarda.