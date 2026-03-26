Osijek dobiva novi poslovni toranj: Projektirat će ga autori stadiona, a koštat će 15 milijuna €

Osječko-baranjska županija nastavlja s daljnjim razvojem Gospodarskog centra kao ključne točke gospodarskog, poslovnog i društvenog života regije. S tvrtkom Sirrah, koja stoji iza projekta Opus arene, potpisan je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju konferencijsko-kongresnog centra u sklopu Poslovnog parka Gospodarskog centra. Što predstavlja novu faza širenja ovog važnog infrastrukturnog projekta.

Za ovaj veliki posao konkurirala je još jedna tvrtka, Coin inženjering. No, njihova ponuda od 93.500 eura s PDV-om, iznad Sirrahove.

Riječ je o investiciji koja odgovara na sve veće potrebe za organizacijom poslovnih događanja, konferencija i stručnih skupova, s obzirom na kontinuiran rast broja aktivnosti koje se održavaju u postojećim kapacitetima Gospodarskog centra. Od otvorenja 2023. godine do danas u Gospodarskom centru održana su čak 92 događanja, što jasno potvrđuje njegovu važnost i potencijal za daljnji razvoj.

Građevinska dozvola je tu

Za izgradnju poslovnog tornja već je ishođena građevinsku dozvola pa će se odmah nakon završenog projektiranja krenuti u javnu nabavu za izvođača radova. Procjena vrijednosti projekta iznosi 15 milijuna eura.

Poslovni toranj planira se graditi na 6.300 kvadratnih metara. Treba bi imati deset katova i biti visok 43 metra. U njemu će se nalaziti poslovni prostor i uredi za gospodarstvenike.

Gospodarski centar Osijek | foto: Grad Osijek

Viša razina poslovne infrastrukture

Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 61.250 eura, a novi konferencijsko-kongresni centar bit će smješten unutar Poslovnog parka. Omogućiti organizaciju većih i istovremenih događanja, podižući kvalitetu poslovne infrastrukture na višu razinu.

Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je riječ o projektu koji ima širi razvojni značaj za cijelu županiju.

Razvoj moderne poduzetničke infrastrukture

Razvoj Poslovnog parka Gospodarskog centra obuhvaća više sadržaja, uključujući poslovni toranj, kongresni centar i dodatne poslovne i izložbene prostore, čime se stvara cjelovita infrastruktura za potrebe gospodarstva i poduzetništva.

- Ulaganja u Gospodarski centar dio su šire razvojne strategije Osječko-baranjske županije usmjerene na jačanje gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta i podizanje kvalitete života. Kroz ovakve projekte županija potvrđuje svoju usmjerenost na razvoj moderne infrastrukture koja stvara preduvjete za dugoročni rast i konkurentnost cijelog područja, poručuju iz Osječko-baranjske županije.