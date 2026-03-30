Gradilište na Trešnjevci čeka izvođača: Na 4.000 kvadrata teleskopske tribine, dvorane i spremišta

Traži se izvođač radova koji će za 9,7 milijuna eura izgraditi novu Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, stara je srušena do temelja.

Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za odabir izvođača radova na novoj Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje na Trešnjevci. Škola će niknuti na mjestu dotrajale zgrade iz 1930-ih godina prošloga stoljeća, koja je nakon potresa 2020. postala nesigurna za korištenje i više nije mogla zadovoljiti standarde suvremenog plesnog obrazovanja.

Stari objekt uklonjen je u cijelosti, a nova škola, gotovo četiri puta veća od prethodne, u cijelosti će se financirati iz gradskog proračuna. Procijenjena vrijednost radova iznosi 9,7 milijuna eura bez PDV-a.

- Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje po prvi put će imati prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti. Učenici će dobiti kvalitetnije uvjete rada i stvaranja, a Zagreb prostor koji sustavno podržava razvoj plesne umjetnosti na najvišoj razini. Objekt će biti izveden kao zgrada gotovo nulte energije, s dvoranama i opremom prilagođenima suvremenom plesnom obrazovanju, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Prozračne plesne dvorane

Arhitektonsko rješenje predviđa suvremenu, kompaktno organiziranu školu od gotovo 4.000 kvadrata koju će pohađati oko 190 učenika, a projektirala ga je tvrtka Proarh Mateković.

Prostor škole razvija se oko središnje rampe prema atriju. U prizemlju se nalazi zona za posjetitelje, knjižnica te visoka izvedbena dvorana. Na višim etažama smještene su prozračne plesne dvorane okrenute prema jugu i zapadu, učionice za teorijsku i individualnu nastavu, garderobe i administrativni prostori, svi oblikovani u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Teleskopske tribine

Nova škola imat će i veliku produkcijsku dvoranu s teleskopskim tribinama za oko 70 posjetitelja, suvremene plesne dvorane za vježbu, učionice za teorijsku i individualnu nastavu, prostore za administraciju te spremišta baletnih kostima, rekvizita i ukrasa. U sklopu projekta uređuje se i novo vanjsko sportsko igralište.

- Po završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača slijedi potpisivanje ugovora i početak radova na jesen. Predviđeno vrijeme trajanje radova je devet mjeseci, stoji u priopćenju Grada Zagreba.