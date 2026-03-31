Nakon velike zagrebačke oluje stiže pomoć: Evo tko i kako može prijaviti štetu

Grad Zagreb otvorio je prijave šteta od snažnog olujnog nevremena krajem ožujka, a građani ih mogu podnijeti do 12. travnja putem online aplikacije.

Jedna od najvećih oluja prošlog tjedna pogodila je Zagreb i okolicu, a bila je čak razornija od one u ljeto 2023. godine. Snažan vjetar čupao je grane i uzrokovao veliku materijalnu štetu, pri čemu je oštećeno oko 130 odgojno-obrazovnih ustanova kojima upravlja Grad. Vatrogasci i policija mukotrpno su radili na terenu, a broj intervencija bio je iznimno velik.

Šteta se još uvijek zbraja, zbog čega je Grad Zagreb pokrenuo postupak evidentiranja posljedica olujnog nevremena koje je trajalo od 26. do 28. ožujka 2026. godine. Cilj je utvrditi razmjere štete i omogućiti daljnje aktivnosti vezane uz isplatu financijske pomoći građanima.

Kako i do kada prijaviti štetu

Prijave šteta zaprimaju se od 30. ožujka do 12. travnja 2026. godine, do kraja dana, i to isključivo putem digitalne aplikacije dostupne na službenim stranicama Grada Zagreba. Građani kojima je potrebna pomoć pri ispunjavanju prijave mogu se obratiti putem telefona ili e-maila, radnim danom od 8 do 16 sati.

Prijave se odnose na štete na stambenim objektima i osobnim vozilima u vlasništvu fizičkih osoba, kao i na poljoprivredne površine te infrastrukturne poljoprivredne objekte u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Ako je nastalo više različitih šteta, svaku je potrebno prijaviti zasebno.

Kao što je vidljivo na fotografijama, postupak prijave štete vrlo je jednostavan. Potrebno je odabrati vrstu prijave, odnosno odnosi li se šteta na osobno vozilo, stambeni objekt ili poljoprivrednu površinu/infrastrukturu. Zatim je potrebno opisati o kakvoj je šteti riječ, kada se dogodila i na kojoj adresi, te na kraju priložiti fotografije kao dokaz. Nakon potvrde prijave, postupak je završen.

Kategorije šteta i daljnji postupak

Kod stambenih objekata prijavljuju se štete na vanjskoj ovojnici. To uključuje krovove sa svim slojevima do nosive konstrukcije, dimnjake, fasade, staklene površine, rolete i grilje na vanjskoj stolariji i bravariji, kao i ograde dvorišnih parcela. Kada je riječ o stanovima, prijavljuje se isključivo šteta na vanjskoj stolariji i pripadajućim elementima. Štete unutar objekata, kao ni one na zajedničkim dijelovima višestambenih zgrada, neće se uzimati u obzir, već se suvlasnici upućuju na korištenje prava iz osiguranja.

Prijaviti se mogu i štete na osobnim automobilima kategorije M1 u vlasništvu građana, kao i štete na poljoprivrednim površinama i pripadajućim objektima na području Grada Zagreba.

Nakon što se prijava podnese putem aplikacije, mobilni timovi Grada Zagreba izlazit će na teren kako bi utvrdili stvarno stanje i izradili zapisnik o nastaloj šteti. Važno je pritom navesti točne kontakt podatke, uključujući broj telefona i adresu e-pošte. Sama prijava predstavlja prvi korak u postupku procjene štete i nužna je kako bi Grad mogao planirati i provesti mjere financijske pomoći građanima pogođenima nevremenom.