FOTO: Na važnom prometnom raskrižju 'nastradao' i novi VMD-ov neboder, popadale skele

Velike novosti: bauštela.hr ima novi dizajn, a uvodimo i pretplatu
Portal bauštela.hr ima novo ruho i još jednu važnu novost - uvodimo pretplatu. Naši pretplatnici čitaju sve članke nesmetano i bez oglasa.
12:00 3 d 24.03.2026
27. ožujak 2026.
U olujnom nevremenu koje je 26. i 27. ožujka posebno pogodilo Zagreb i okolicu, oštećene su brojne zgrade i kuće. Na ovom gradilištu letjele su skele.
U olujnom nevremenu koje je u četvrtak, 26. i u petak 27. ožujka 2026. godine pogodilo Zagreb i okolicu, zabilježena su brojna oštećenja na zgradama i kućama. Osim limenih krovova, crijepova, fasada i instalacija, nastradale su i brojne ograde, ali i skele na gradilištima. Takvu štetu uočili smo i na novom VMD-ovom poslovnom neboderu na raskrižju Ulice grada Vukovara i Vjekoslava Heinzela. Najvidljivija je na najvišim etažama.
Neboder, koji će, kako znamo, po završetku imati 14 etaža krenuo se graditi na proljeće 2025. godine. Prvo se kopalo podzemne etaže, što uvijek traje nešto više nego kad se nad zemljom krenu podizati katovi. Neboder će biti visok 53 metra i imat će zanimljivo pročelje zlaćanih vertikalnih elemenata na ostakljenoj fasadi, a već sad mijenja izgled ovog raskrižja. Inače, izgradnja novog objekta na velikom i prometnom raskrižju koje će postati još prometnije nakon zatvaranja gradilišta.
