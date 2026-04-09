Galerija: Rekonstrukcija i restauracija Dioklecijanove palače

Zahtjevno radilište za centralnu točku imalo je antički kameni vijenac.
Završena je zahtjevna konstruktivna sanacija lukova na sjevernom dijelu istočnog zida Dioklecijanove palače u Splitu. Radovima su bila obuhvaćena četiri polukružna otvora na istočnom perimetralnom zidu Dioklecijanove palače, na njegovoj sjevernoj strani između Srebrnih vrata i sjeverne pravokutne kule.
- Izvršena je rekonstrukcija kamenih polupilona s unutarnje strane zida između lukova koji su bili uklonjeni ili oštećeni, izvještava Grad Split.
Po vrhu zida rekonstruiran je antički kameni vijenac u punoj duljini, uz poštivanje postojeće geometrije i linije već ugrađenih vijenaca. S unutarnje strane, uz rekonstrukciju kamenih blokova na donjem unutarnjem dijelu zida, izvršena je ispuna kamene strukture velikim kamenim blokovima koji su nedostajali.
Najveća oštećenja na sva četiri otvora nastala su ranije, uklanjanjem polupilona smještenih između lukova, što je prouzročilo veliku štetu na ostatku antičke strukture. Krajnji sjeverni otvor bio je u najlošijem stanju jer je stradao u požaru, pri čemu su kameni blokovi, antički klesanci, izrazito oštećeni.
Nakon stabilizacije konstrukcije uklonjene su neadekvatno izvedene i trošne ispune zida od kamene sitneži (ili sitnog kamenog materijala) i morta, kao i neadekvatne sljubnice. Površine između antičkih lukova očišćene su, a na podlogu je nanesen sloj morta i hidroizolacije te završni dekorativni mort.
Ovim konstruktivnim zahvatom sačuvana je i dodatno ojačana stabilnost kamenih struktura. Svi radovi izvedeni su u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom, uz stalni nadzor i upute nadzornog inženjera i nadležnog konzervatorskog odjela.
Iz Grada Splita ističu kako su tijekom izvođenja primijenjene metode i materijali usklađeni s konzervatorskim načelima očuvanja izvorne strukture zida.
