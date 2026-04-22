Sprema se veliki projekt u srcu Hrvatske: Nova cesta spajat će dva grada, od obilaznice do Podravskog ipsilona

Trenutačna mreža županijskih cesta prolazi kroz naselja i ne zadovoljava suvremene standarde sigurnosti i protočnosti prometa.

Hrvatske ceste (HC) nastavljaju s projektima modernizacije cestovne infrastrukture u Zagrebačkoj županiji, a jedan od najznačajnijih u pripremi je izgradnja spojne ceste od obilaznice Vrbovca do Ivanić-Grada. Riječ je o dionici ukupne duljine gotovo 19 kilometara. Prvi korak je izrada glavnih projekata za faze 5 i 6, koje obuhvaćaju posljednjih 3,1 kilometar trase. Taj posao, vrijedan oko 200.000 eura, pripao je kompaniji Geoprojekt.

Trenutačno stanje i opravdanost projekta

Trenutačna cestovna mreža na području naselja Vrbovec, Kloštar Ivanić i Ivanić-Grad ne zadovoljava moderne standarde sigurnosti i prometne učinkovitosti. Sav promet između ovih jedinica lokalne samouprave odvija se uglavnom županijskim cestama koje gotovo u cijelosti prolaze kroz naselja, što stvara probleme u pogledu sigurnosti, gužvi i ograničene protočnosti.

Osim toga, postojeći kolnici ne udovoljavaju tehničkim standardima za siguran i udoban promet, osobito u razdobljima pojačanog dnevnog ili sezonskog opterećenja. Izgradnja nove državne ceste značajno će poboljšati međusobnu povezanost spomenutih naselja te skratiti cestovnu udaljenost između Vrbovca i Ivanić-Grada za približno deset kilometara.

Više od dvije trećine trase prolazit će izvan naselja, čime će se smanjiti opterećenje lokalnih ulica i povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Sekundarna funkcija ove ceste bit će izravno povezivanje Podravskog ipsilona, odnosno državnih cesta DC10 i DC12, s autocestom A3 preko DC26, čime se dodatno poboljšava funkcionalna povezanost šireg prometnog sustava.

Trasa i tehničke karakteristike

Dionica faza pet i šest započinje u stacionaži 15+470, neposredno prije raskrižja sa županijskom cestom ŽC 3041 na južnom rubu Kloštar Ivanića. Predviđena su kružna raskrižja kako bi se osigurala bolja protočnost i sigurnost prometa, a trasa se potom nastavlja prema jugu i u stacionaži 17+910 spaja s takozvanom Etanskom cestom.

Ta cesta ima važnu funkciju povezivanja županijske ceste ŽC 3041 i državne ceste DC43. Na preostalom dijelu trase planirana je rekonstrukcija Etanske ceste u duljini od približno 650 metara, s obzirom na njezinu neodgovarajuću širinu i dotrajalost kolnika. Završetak ove dionice predviđen je u stacionaži 18+575, na spoju s državnom cestom DC43.

Cjelokupna trasa i njezin značaj

Cijela trasa spojne ceste duga je gotovo 19 kilometara i predstavlja važan infrastrukturni zahvat za ovaj dio Zagrebačke županije. Iako predmet aktualne nabave obuhvaća samo dio trase, njezin ukupni koncept jasno pokazuje ambiciju stvaranja kvalitetne prometne veze između Vrbovca i Ivanić-Grada.

Trasa započinje kod čvora Prilesje te se u početnom dijelu oslanja na postojeći koridor, nakon čega se, zbog ograničenja unutar naselja Poljanski Lug, izmješta zapadno od naselja. Time se omogućuje nesmetano odvijanje prometa bez narušavanja svakodnevnog života lokalnog stanovništva.

Na trasi su predviđeni i važni infrastrukturni objekti, uključujući mostove preko kanala i vodotoka, čime se osigurava kontinuitet prometovanja i prilagodba prirodnim uvjetima terena. Daljnji tijek trase prolazi kroz šumska i poljoprivredna područja, uz poštivanje njihove postojeće namjene, te na području Kloštar Ivanića preuzima funkciju obilaznice.

Dosad izrađena dokumentacija i daljnji koraci

Za projekt su do sada izrađeni ključni dokumenti, uključujući idejno rješenje, studiju utjecaja na okoliš s pozitivnim rješenjem o prihvatljivosti zahvata, idejni projekt te lokacijsku dozvolu. Upravo lokacijska dozvola definira faznu izgradnju, što omogućuje postupno ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola.

Cilj trenutačne faze je izrada glavnih projekata i pribavljanje građevinskih dozvola za instalacije i prometnu infrastrukturu u fazama pet i šest. Rok za završetak tih usluga iznosi dvanaest mjeseci od uvođenja izvođača u posao, u skladu s planom koji će biti definiran na početku realizacije.

Realizacijom ovog projekta očekuje se značajno poboljšanje prometne sigurnosti, povećanje protočnosti te kvalitetnija povezanost lokalnih zajednica, što dugoročno predstavlja važan korak u unapređenju cestovne infrastrukture ovog dijela Zagrebačke županije.