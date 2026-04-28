Finska ima novi najduži i najviši most: Građen je 5 godina, a koštao je skoro 400 milijuna eura

U Helsinkiju je u travnju službeno otvoren Kruunuvuori most, novi infrastrukturni simbol koji završetkom izgradnje postao najduži i najviši most u Finskoj. Riječ je o mostu dugom 1.191 metar koji povezuje gradske četvrti Korkeasaari i Kruunuvuorenranta, a dio je velikog projekta Crown Bridges (Kruunusillat), kojim se otok Laajasalo izravno povezuje s centrom finske prijestolnice.

Most je namijenjen tramvajskom prometu, pješacima i biciklistima, dok osobni automobili nemaju pristup. Time Helsinki dodatno potvrđuje strategiju razvoja održive mobilnosti i smanjenja automobilskog prometa u središtu grada.

Svečano otvorenje održano je 18. travnja 2026., a tijekom prvog vikenda most je posjetilo više od 50.000 građana i turista, izvještava Grad Helsinki.

Zahtjevan projekt iznad plovnog puta

Izgradnja mosta započela je 2021. godine kao jedna od ključnih faza projekta nove tramvajske veze između središta Helsinkija i Laajasala. Lokacija gradnje bila je posebno zahtjevna jer most prelazi važan pomorski koridor Kruunuvuorenselkä, kojim prolazi znatan dio brodskog prometa prema gradskim lukama.

Konstrukcija je projektirana tako da osigura potrebnu slobodnu visinu za plovidbu, uz istodobno nošenje tramvajske infrastrukture, pješačkih staza i biciklističkih traka. Radovi su se izvodili u kombinaciji klasičnih građevinskih ugovora i savezničkog modela upravljanja projektom (alliance model), koji se u Finskoj često koristi kod složenih javnih investicija.

Prema podacima Grada Helsinkija, tijekom 2026. radovi su ušli u završnu fazu ranije od prvotno planiranog roka. Tramvajski promet preko mosta očekuje se početkom 2027. godine.

Ključni sudionici

Nositelji projekta bili su Grad Helsinki i Metropolitan Area Transport Ltd, dok su u realizaciji sudjelovali vodeći finski izvođači i projektantske kuće. Među glavnim izvođačima navode se YIT Infra Oy i Kreate Oy, dvije velike finske građevinske kompanije specijalizirane za infrastrukturne projekte.

U savezničkom modelu sudjelovali su i NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Ltd, Sweco Finland Ltd te Sitowise Oy. Za projektiranje samog mosta bili su zaduženi WSP Finland Ltd i britanski Knight Architects Ltd, međunarodno poznat ured specijaliziran za mostove i javne prostore visoke arhitektonske vrijednosti.

Upravo se Knight Architects povezuje s oblikovanjem elegantnog vizualnog identiteta mosta, uključujući vitki pilon i čiste linije konstrukcije koje su već postale dio panorame Helsinkija.

Trošak, tehničke značajke i značaj

Kruunuvuori most dio je šireg projekta Crown Bridges Light Rail, jedne od najvećih urbanih investicija u Helsinkiju posljednjih godina. Ranije procjene ukupne vrijednosti cijelog sustava mostova i tramvajske veze iznosile su oko 359 milijuna eura, dok su naknadne faze i indeksacije povećavale ukupne budžete projekta.

Sam most izveden je kao veliki kabelski ovješeni most s dominantnim pilonom visine približno 135 metara, što ga svrstava među najprepoznatljivije građevine u gradu. Osim rekordne duljine u Finskoj, most je i globalno zanimljiv jer je ovako velik objekt projektiran bez automobilskog prometa – isključivo za javni prijevoz, pješake i bicikliste.

Novi prijelaz značajno skraćuje putovanje stanovnicima Laajasala prema centru grada te otvara novu obalnu rekreacijsku rutu. Urbanisti očekuju da će most ubrzati razvoj istočnih dijelova Helsinkija i povećati atraktivnost stanovanja uz novu tramvajsku liniju.

Novi standard europske urbane infrastrukture

Otvaranjem Kruunuvuori mosta Finska je dobila ne samo novi prometni objekt, nego i primjer kako moderna infrastruktura može spojiti inženjersku funkcionalnost, arhitekturu i održivi razvoj. Projekt pokazuje kako se veliki mostovi više ne grade isključivo za automobile, nego sve češće za javni prijevoz i aktivne oblike kretanja.

Helsinki je pak time dobio snažan simbol zelenije prometne politike i novu razgledničku vizuru grada. Za europske građevinske stručnjake Kruunuvuori most predstavlja referentni primjer integracije mostogradnje u urbani prostor 21. stoljeća.