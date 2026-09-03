Traži se izvođač za novu cestu na Kvarneru, za 3,3 milijuna eura riječki prsten spaja se s gradom

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03. rujan 2026.
Građevna čestica nakon parcelacije zauzimat će 5.252,83 četvorna metra, dok je građevina definirana kao javna cesta namijenjena dvosmjernom prometom.
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije objavila je natječaj za realizaciju projekta koji se na Kvarneru dugo čeka. Riječ je o izgradnji županijske ceste 5206, na trasi Rešetari - Grad Rijeka. Zahvat predstavlja dio prometnog pravca Kastav – Jurčići – granica Grada Rijeke. Riječ je o važnoj prometnici čija je vrijednost procijenjena na 3.290.000 eura.
Svakako treba reći da iako je riječ o relativno kratkoj dionici, izgradnja nedostajućeg dijela ŽC 5206 važna je za prometno povezivanje gusto naseljenog zapadnog dijela riječkog urbanog područja, te se o njoj često govorilo kao o 'karici koja nedostaje'. Naime, ova cesta treba povezati Kastav i njegova naselja preko Rešetara i Jurčića s administrativnom granicom Rijeke, gdje se prometni pravac nastavlja prema Srdočima.
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Radovi će se obavljati prema projektu koji je za Županijsku upravu za ceste Primorsko-goranske županije izradio AG-Projekt. Građevna čestica nakon parcelacije zauzimat će 5.252,83 četvorna metra, dok je sama građevina definirana kao javna cesta namijenjena dvosmjernom prometu. Glavna projektirana os unutar parcele proteže se u duljini od 277,45 metara, dok druga os unutar zahvata obuhvaća dodatnih 13,86 metara.
Trasa nema horizontalnih zavoja, ali je zbog konfiguracije terena visinski zahtjevnija, s maksimalnim uzdužnim nagibom od 7,29 posto na glavnoj osi te 10 posto na drugoj osi. Posebno osjetljiv dio zahvata je naselje Frlani, preko kojeg danas prolazi nerazvrstana cesta koja će se u sklopu projekta ukloniti.
Projekt nije ograničen samo na izvedbu novog asfaltnog kolnika, nego obuhvaća niz građevinskih i infrastrukturnih zahvata potrebnih za funkcioniranje nove županijske ceste. Uz kolničku konstrukciju i prometno rješenje predviđeni su sustav oborinske odvodnje, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura, pri čemu su posljednje dvije cjeline obrađene zasebnim elektrotehničkim projektom.
Trase elektroenergetskih kabela, vodovoda i fekalne kanalizacije također su koordinirane s cestovnim zahvatom, iako nisu predmet ovog građevinskog projekta. Sama kolnička konstrukcija sastojat će se od 25 centimetara tucaničke podloge te dvaju asfaltnih slojeva debljine šest i četiri centimetra.
S obje strane prometnice predviđeni su nogostupi širine 1,60 metara, izvedeni na tucaničkoj podlozi i završeni slojem sitnozrnatog asfalt-betona. Uz cestu će se, ovisno o konfiguraciji terena, izvoditi parkovni rubnjaci, betonske pasice te armiranobetonski ogradni i potporni zidovi.
Jedan od građevinski najzanimljivijih elemenata projekta bit će novi pješački most na dijelu gdje trasa buduće županijske ceste presijeca naselje Frlani. Njegova je uloga zadržati pješačku povezanost naselja nakon što nova cesta presiječe trasu postojeće nerazvrstane prometnice, koja će biti uklonjena.
Most će biti postavljen tako da iznad nove županijske ceste ostane slobodni profil visine 4,65 metara. Za njegovu izvedbu predviđeni su armiranobetonski potporni zidovi čija najveća ukupna visina, zajedno s temeljem, doseže 6,20 metara.
S obje strane mosta izgradit će se stepenice kojima će stanovnici pristupati pješačkom prijelazu iznad prometnice. Dodatno stepenište planirano je s južne strane Frlana kako bi se iz naselja moglo izravno spustiti do nove prometnice.
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