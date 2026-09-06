Projekt budućnosti zasad je stao: Domaća cementara povukla zahtjev za veliku transformaciju u Istri

Postupak je trajao gotovo godinu dana, a sada ostaje pitanje što će biti s ambicioznim planom dekarbonizacije.

Jedna od najstarijih cementara u Hrvatskoj trebala je krenuti u veliku tehnološku transformaciju. Holcim u Koromačnu pripremao je projekt dekarbonizacije tvornice kroz izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida, s ciljem proizvodnje ugljično neutralnog cementa. No, postupak procjene utjecaja na okoliš za taj projekt službeno je obustavljen nakon što je sam Holcim odustao od zahtjeva.

Riječ je o projektu koji je uključivao sustav za hvatanje CO2 iz proizvodnog procesa, a zahtjev za pokretanje procjene utjecaja na okoliš podnesen je još 6. listopada 2025. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije rješenje o obustavi donijelo je 28. kolovoza 2026. godine.

Holcim sam povukao zahtjev

Najnovija informacija 'kaže' postupak nije obustavljen zbog negativne odluke Ministarstva, već zato što je Holcim tijekom upravnog postupka povukao vlastiti zahtjev.

Prema rješenju, nositelj zahvata 28. kolovoza 2026. godine podnio je podnesak kojim odustaje od procjene utjecaja na okoliš za dekarbonizaciju tvornice cementa u Koromačnu kroz izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida.

Ministarstvo je nakon toga, temeljem Zakona o općem upravnom postupku, donijelo rješenje kojim se postupak službeno obustavlja. Zakon propisuje da stranka tijekom postupka može odustati od zahtjeva, nakon čega se donosi rješenje o obustavi. Transformacije tvornice, Koromačno | Foto: Holcim Hrvatska

Cilj je bio ugljično neutralan cement

Planirani zahvat podrazumijevao je izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida, odnosno CO2, s ciljem proizvodnje ugljično neutralnog cementa. Upravo je zbog tog projekta Holcim u listopadu prošle godine, preko opunomoćenika EKONERG-a, pokrenuo postupak procjene utjecaja na okoliš.

Riječ je o zahvatu koji bi predstavljao veliku tehnološku promjenu za tvornicu, budući da je bio usmjeren upravo na smanjenje emisija ugljikova dioksida iz proizvodnog procesa.

Postupak trajao gotovo 11 mjeseci

Kronološki gledano, postupak je započeo 6. listopada 2025. godine, kada je Holcim podnio zahtjev Ministarstvu. Trajao je gotovo 11 mjeseci, sve do 28. kolovoza ove godine, kada je tvrtka dostavila podnesak kojim od zahtjeva odustaje. Istoga dana datirano je i rješenje kojim je postupak obustavljen.

U rješenju nisu navedeni razlozi zbog kojih je Holcim odustao od postupka. Iz objavljene dokumentacije zato se ne može zaključiti znači li to i potpuno odustajanje od projekta, njegovu izmjenu ili moguću pripremu novog zahtjeva.

Transformacije tvornice, Koromačno | Foto: Holcim Hrvatska

Rješenje je izvršno, žalba nije moguća

Ministarstvo navodi da se rješenje objavljuje na njegovim internetskim stranicama, a ono je izvršno u upravnom postupku. Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Dokument je dostavljen Holcimu Hrvatska i EKONERG-u, koji je u postupku nastupao kao opunomoćenik tvrtke. Za sada je sigurno jedino da je aktualni postupak procjene utjecaja na okoliš završen bez odluke o prihvatljivosti samog zahvata. Razlog je povlačenje zahtjeva investitora, a ne odbijanje projekta od strane Ministarstva.

U dokumentu se ne navodi hoće li Holcim projekt dekarbonizacije u Koromačnu potpuno napustiti, izmijeniti ili ponovno pokrenuti kroz novi postupak. Tako će sljedeći potezi tvrtke pokazati što će biti s planom proizvodnje ugljično neutralnog cementa.