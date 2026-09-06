Projekt budućnosti zasad je stao: Domaća cementara povukla zahtjev za veliku transformaciju u Istri

Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
06. rujan 2026.
Postupak je trajao gotovo godinu dana, a sada ostaje pitanje što će biti s ambicioznim planom dekarbonizacije.
Jedna od najstarijih cementara u Hrvatskoj trebala je krenuti u veliku tehnološku transformaciju. Holcim u Koromačnu pripremao je projekt dekarbonizacije tvornice kroz izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida, s ciljem proizvodnje ugljično neutralnog cementa. No, postupak procjene utjecaja na okoliš za taj projekt službeno je obustavljen nakon što je sam Holcim odustao od zahtjeva.
Riječ je o projektu koji je uključivao sustav za hvatanje CO2 iz proizvodnog procesa, a zahtjev za pokretanje procjene utjecaja na okoliš podnesen je još 6. listopada 2025. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije rješenje o obustavi donijelo je 28. kolovoza 2026. godine.
Najnovija informacija 'kaže' postupak nije obustavljen zbog negativne odluke Ministarstva, već zato što je Holcim tijekom upravnog postupka povukao vlastiti zahtjev.
Prema rješenju, nositelj zahvata 28. kolovoza 2026. godine podnio je podnesak kojim odustaje od procjene utjecaja na okoliš za dekarbonizaciju tvornice cementa u Koromačnu kroz izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida.
Ministarstvo je nakon toga, temeljem Zakona o općem upravnom postupku, donijelo rješenje kojim se postupak službeno obustavlja. Zakon propisuje da stranka tijekom postupka može odustati od zahtjeva, nakon čega se donosi rješenje o obustavi.
Planirani zahvat podrazumijevao je izgradnju sustava za hvatanje ugljikova dioksida, odnosno CO2, s ciljem proizvodnje ugljično neutralnog cementa. Upravo je zbog tog projekta Holcim u listopadu prošle godine, preko opunomoćenika EKONERG-a, pokrenuo postupak procjene utjecaja na okoliš.
Riječ je o zahvatu koji bi predstavljao veliku tehnološku promjenu za tvornicu, budući da je bio usmjeren upravo na smanjenje emisija ugljikova dioksida iz proizvodnog procesa.
Kronološki gledano, postupak je započeo 6. listopada 2025. godine, kada je Holcim podnio zahtjev Ministarstvu. Trajao je gotovo 11 mjeseci, sve do 28. kolovoza ove godine, kada je tvrtka dostavila podnesak kojim od zahtjeva odustaje. Istoga dana datirano je i rješenje kojim je postupak obustavljen.
U rješenju nisu navedeni razlozi zbog kojih je Holcim odustao od postupka. Iz objavljene dokumentacije zato se ne može zaključiti znači li to i potpuno odustajanje od projekta, njegovu izmjenu ili moguću pripremu novog zahtjeva.
Ministarstvo navodi da se rješenje objavljuje na njegovim internetskim stranicama, a ono je izvršno u upravnom postupku. Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dostave rješenja.
Dokument je dostavljen Holcimu Hrvatska i EKONERG-u, koji je u postupku nastupao kao opunomoćenik tvrtke. Za sada je sigurno jedino da je aktualni postupak procjene utjecaja na okoliš završen bez odluke o prihvatljivosti samog zahvata. Razlog je povlačenje zahtjeva investitora, a ne odbijanje projekta od strane Ministarstva.
U dokumentu se ne navodi hoće li Holcim projekt dekarbonizacije u Koromačnu potpuno napustiti, izmijeniti ili ponovno pokrenuti kroz novi postupak. Tako će sljedeći potezi tvrtke pokazati što će biti s planom proizvodnje ugljično neutralnog cementa.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026