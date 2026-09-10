Imaju četiri pogona i jedini u Hrvatskoj proizvode ove materijale: Wienerberger proslavio važnu obljetnicu

Wienerberger, jedan od vodećih svjetskih dobavljača građevinskih materijala i infrastrukturnih rješenja, u Hrvatskoj posluje već 30 godina. Okruglu obljetnicu uspješnog poslovanja proslavili su 9. rujna u Zagrebu. Na događaju je istaknuto da su tijekom protekla tri desetljeća kontinuirano širili poslovanje i proizvodne kapacitete, ulažući u tehnologiju, znanje, održivost i razvoj zaposlenika.

U 30 godina, četiri proizvodna pogona

Iz Wienerbergera napominju da iza toliko godina uspješnog rada nisu samo proizvodni pogoni i tehnologija, već i ljudi i dugoročna partnerstva. Trideset godina u Hrvatskoj za tvrtku znači toliko dugo razdoblje partnerstava i odnosa - s trgovcima, izvođačima i arhitektima koji su prepoznali vrijednost njihovih rješenja i ostali uz tvrtku kroz sve promjene na tržištu, poručio je komercijalni direktor i član Uprave Wienerberger Adriatica, Amel Emkić.

- To povjerenje danas je naš najveći kapital. Ponosni smo na iskustvo i proizvode kojima gradimo već desetljećima, od opeke i krovnih sustava do rješenja za infrastrukturu i uređenje prostora. Cjelovita rješenja koja nudimo direktan su odgovor na potrebe suvremenog tržišta, istaknuo je Emkić.

Treba podsjetiti da je Wienerberger jedini multinacionalni proizvođač glinenih blokova za zidove, fasadne opeke i glinenog crijepa, plastičnih i keramičkih cijevnih sustava te betonskih i glinenih opločnika. U Hrvatskoj danas posluje kroz četiri proizvodna pogona - u Karlovcu, Đakovu, Ogulinu i Kukuljanovu – te zapošljava više od 600 zaposlenika.

Marko Šustić, David Živković, Amil Emkić | foto: Wienerberger Hrvatska

Razvoj kapaciteta i druge investicije

Upravo povezanost s lokalnim zajednicama u Wienerbergeru smatraju jednim od ključnih elemenata dugoročnog razvoja. Tijekom 30 godina rada u Hrvatskoj, napominju da je kompanija kontinuirano ulagala u razvoj proizvodnih kapaciteta – od modernizacije karlovačke ciglane, preko greenfield investicije Semmelrock u Ogulinu, do nedavne akvizicije riječke tvrtke Vargon.

Na proslavi 30 godina postojanja u Hrvatskoj iz tvrtke su istaknuli kako važan dio Wienerbergerovog razvoja čine inovacije koje odgovaraju na sve veće zahtjeve građevinske industrije, posebno u području energetske učinkovitosti, održivosti i pojednostavljivanja procesa gradnje.

- Najveći potencijal vidimo u rješenjima koja investitorima pojednostavljuju gradnju njihovih domova i ubrzavaju proces koji je za mnoge zahtjevan te troši vrijeme i energiju, dodao je Amel Emkić. Proslava 30 godina poslovanja u Hrvatskoj | foto: Wienerberger Hrvatska

Veliki događaj

Povodom 30. obljetnice Wienerberger je okupio vodeće osobe grupacije, zaposlenike, poslovne partnere, predstavnike struke i različitih institucija. Događaju su, među ostalima, prisustvovali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, Gerhard Schlattl, direktor trgovinskog odjela austrijskog veleposlanstva Advantage Austria, Nina Dražin Lovrec, predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata.

Uz osvrt na najvažnije trenutke dosadašnjeg razvoja, razgovaralo se o aktualnim investicijama, trendovima i izazovima koji očekuju građevinsku industriju u godinama koje dolaze. Inače, Wienerberger Hrvatska zajedno s Wienerberger Slovenijom čini podregiju Wienerberger Adriatic, koja je sastavni dio poslovne regije Wienerberger South East Europe, valja podsjetiti.