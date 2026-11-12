Betoniranje u nacionalnom parku? Da, i to uz sam potok! Za 300 metara staze 400 tisuća eura

Nacionalni park Paklenica ima zanimljiv projekt koji obuhvaća građevinske radove na pješačkim stazama. Procijenjena vrijednost posla iznosi 328.766,40 bez PDV-a, odnosno 410.958 eura s PDV-om, a predmet se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju, do 17. studenog. Nakon tog datuma očekuje se raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Riječ je o sanaciji postojeće pješačke staze koja se proteže uz zapadnu obalu potoka Velika Paklenica, na području Općine Starigrad u Zadarskoj županiji. Zahvat obuhvaća dionicu od završetka postojećeg kamenog opločenja do sjevernog ulaza u bunkere, u duljini od približno 282 metra.

Trasa je promjenjive širine, od tri do 16 metara, a na njezinoj se duljini svladava visinska razlika od približno 30 metara. Projektom se predviđaju obnova hodne površine, sanacija kamenih podzida, izgradnja armiranobetonskog potpornog zida i uređenje odvodnje oborinskih voda, dok su u drugoj fazi planirani zahvati na zaštitnim ogradama i odmorištima.

Investitor je Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, a izvedbenu projektnu dokumentaciju izradila je zagrebačka tvrtka Sto posto prirodno, s glavnom projektanticom Kristinom Radelić. Osim građevinske sanacije, važan je cilj projekta očuvati prirodan izgled staze i njezinu uklopljenost u zaštićeni krajolik kanjona.

rekonstrukcija staze Velika Paklenica | foto: screen shot EOJN

Bujice oštetile stazu

Postojeća pješačka staza u kanjonu Velike Paklenice izvedena je s nekoliko različitih vrsta završne obrade, a tijekom godina pretrpjela je znatna oštećenja zbog učestalih plavljenja i djelovanja bujičnih voda. Na dijelu trase s najvećim uzdužnim nagibom nalazi se kameno opločenje položeno u betonsku podlogu, dok je veći dio preostale staze izveden s površinskim slojem od tucanika. Na pristupima bunkerima ugrađen je pak lomljeni kamen u betonskoj podlozi, što dodatno pokazuje raznolikost postojećih građevinskih rješenja.

Poseban problem predstavlja kameni podzid uz rub staze prema potoku, čija je funkcija zaštita trase od djelovanja vode i osiguravanje stabilnosti njezinih rubnih dijelova. Pregledom terena utvrđena su lokalna urušavanja, ispiranje kamenog materijala i oštećenja pojedinih dijelova konstrukcije.

Najizraženija oštećenja zabilježena su na dijelu između projektnih stacionaža 0+230 i 0+250, gdje je potrebna ozbiljnija građevinska intervencija. Uz oštećenja konstrukcije, problem predstavlja i zadržavanje vode iza podzida, zbog čega je potrebno poboljšati postojeći sustav odvodnje.

Kamen umjesto tucanika

Projektom je predviđena temeljita obnova hodne površine, pri čemu će se postojeći završni sloj od tucanika na predviđenoj dionici zamijeniti kamenim opločenjem. Najprije će se pripremiti podloga i ugraditi nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala granulacije od nula do 32 milimetra, debljine 20 centimetara. Na njega će se izvesti armiranobetonska podloga, a završnu površinu činit će krupnije neobrađene kamene ploče s ispunom od sitnijeg kamena. Takvim se rješenjem želi postići prirodan izgled staze i vizualni kontinuitet s postojećim kamenim dijelom trase.

Uz obnovu površine predviđena je i sanacija oštećenog kamenog podzida te izgradnja novog armiranobetonskog potpornog zida s njegove unutarnje strane, na dionici dugoj približno deset do 12 metara. Posebno važan dio zahvata bit će izvedba sustava odvodnje, koji uključuje horizontalne kanalice s lijevanoželjeznim rešetkama, raspoređene približno svakih deset metara.

Prikupljena oborinska voda odvodit će se kroz podzid prema potoku, dok će dodatni procjepi dimenzija 120 puta 30 centimetara omogućavati otjecanje vode i smanjenje hidrostatskog pritiska iza zida. Na taj način projektanti nastoje ukloniti jedan od glavnih uzroka dosadašnjih oštećenja. rekonstrukcija staze Velika Paklenica | foto: screen shot EOJN

Dinamika radova

Prema priloženom troškovniku, radovi su organizirani kroz nekoliko građevinsko-obrtničkih cjelina, počevši od pripremnih i istražnih radova, preko demontaže i zemljanih zahvata, do betoniranja, kamenarskih radova i izvedbe odvodnje. Prije početka glavnih zahvata potrebno je provesti iskolčenje, provjeriti postojeće instalacije i organizirati gradilište, a predviđeno je i istraživanje slojeva postojećih potpornih konstrukcija. Troškovnik obuhvaća i uklanjanje oštećenih dijelova, odvoz građevinskog otpada te pripremu podloge za novo popločenje.

U zemljanim radovima predviđena je priprema 418 kubičnih metara materijala na trasi staze, uz dodatne iskope i nasipe na području novog potpornog zida. U betonskim radovima planirana je ugradnja sedam kubičnih metara betona za armiranobetonski potporni zid, uz približno 664 kilograma armature za njegovu konstrukciju. Kamenarski radovi uključuju, među ostalim, približno 2.020 četvornih metara nove kamene podne obloge, 50 četvornih metara kamene obloge pokosa korita i preslagivanje dijela postojećeg podzida. Za odvodnju je predviđena ugradnja 110 dužnih metara linijskih kanala te 32 metra PVC cijevi.

Projektna dokumentacija razlikuje dvije faze zahvata, pri čemu je prva usmjerena na sanaciju staze, potpornih konstrukcija i odvodnje, a druga na ograde i odmorišta. Troškovnik pritom ne donosi vremenski raspored izvođenja niti precizne rokove pojedinih radova, pa će detaljna dinamika ovisiti o organizaciji gradilišta i budućem ugovoru s izvođačem. rekonstrukcija staze Velika Paklenica | foto: screen shot EOJN

Gradnja u kanjonu

Izvođenje građevinskih radova u kanjonu Velike Paklenice bit će organizacijski zahtjevno zbog konfiguracije terena, neposredne blizine potoka i činjenice da se zahvat nalazi unutar nacionalnog parka. Pristup trasi moguć je s jugozapadne strane, a promjenjiva širina staze i njezin uzdužni nagib zahtijevat će pažljivo planiranje dopreme materijala, kretanja radnika i korištenja građevinske mehanizacije.

Projektna dokumentacija zato posebno naglašava potrebu da izvođač prije početka radova obiđe lokaciju i izradi projekt organizacije građenja, kojim će definirati transport, privremeno skladištenje materijala, opremu gradilišta i redoslijed izvođenja. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti pristupu gradilištu i sigurnom kretanju unutar zone radova.

U obuhvatu zahvata već postoje telekomunikacijska, elektroenergetska i vodoopskrbna infrastruktura, pa će tijekom izvođenja biti potrebno zaštititi postojeće instalacije. Troškovnikom je predviđeno i lociranje te otkopavanje instalacijskih šahtova, kao i prilagodba njihovih poklopaca novoj završnoj površini. Zbog osjetljivosti prostora važna će biti i kontrola građevinskog otpada, koji se mora ukloniti s gradilišta, uz sanaciju površina eventualno oštećenih tijekom radova. Iako izvedbeni projekt ne propisuje dodatne posebne uvjete gradnje izvan primjenjivih propisa, predviđa poštivanje zahtjeva zaštite vode, tla i zraka te odgovarajućih mjera sigurnosti.

Nove zaštitne ograde

Osim same staze, projektom je u drugoj fazi predviđena zamjena dotrajalih zaštitnih ograda na dijelovima trase s većim visinskim razlikama. Postojeće drvene ograde planira se ukloniti i zamijeniti novim konstrukcijama od pocinčanih čeličnih stupova pravokutnog presjeka, s ispunom od nehrđajućih čeličnih sajli. Stupovi će se postavljati na razmaku od približno 140 centimetara, uz korištenje postojećih nosača ugrađenih u kamene zidiće, gdje njihovo stanje to dopušta. Takvim se pristupom nastoji iskoristiti dio postojeće konstrukcije i izbjeći nepotrebno zadiranje u kamene elemente staze.

Na novoizgrađenom armiranobetonskom potpornom zidu predviđena je zasebna čelična ograda duljine 12 metara i visine jednog metra. Njezinu ispunu činit će sedam nehrđajućih čeličnih sajli promjera pet milimetara, a konstrukcija će biti zaštićena vrućim cinčanjem i završnim bojanjem. U sklopu te ograde planirana su i vrata širine 98 centimetara, s čeličnim okvirom i ispunom od pet sajli. Ovakva rješenja trebala bi povećati sigurnost posjetitelja na izloženijim dijelovima trase, uz zadržavanje relativno prozračnog izgleda zaštitnih elemenata. rekonstrukcija staze Velika Paklenica | foto: screen shot EOJN

Obnova prostora za odmor

Druga faza projekta uključuje i obnovu postojećih klupa te uređenje prostora za odmor uz pješačku stazu. Na dijelovima kamenih zidića gdje su drvene klupe oštećene predviđena je njihova zamjena novim elementima širine 50 centimetara. Svaka će se klupa sastojati od četiri drvene grede presjeka 100 puta 80 milimetara, međusobno povezanih i učvršćenih na sidra ugrađena u kameni zidić. Planirana je i sanacija postojeće polukružne kamene klupe koja je znatno oštećena tijekom poplave.

Poseban zahvat predviđen je na prostoru nekadašnjeg biopročistača, gdje se nalazi odmorište s klupom i stolom. Ondje će se ukloniti postojeća drvena obloga i dotrajalo kameno opločenje, dok će se vidljive betonske površine završno obložiti prirodnim kamenom. Projekt uključuje i dogradnju stepenica te popločavanje podesta, čime će se poboljšati funkcionalnost i izgled odmorišta. Prema projektnoj dokumentaciji, predviđeni vijek uporabe obnovljenih građevinskih elemenata iznosi 20 godina, uz uvjet pravilnog i pravovremenog održavanja. Time se projekt ne svodi samo na popravak štete nastale djelovanjem bujica, nego i na dugoročnije uređenje dijela posjetiteljske infrastrukture jednog od najpoznatijih hrvatskih nacionalnih parkova.