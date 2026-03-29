Mega kranovi na 'poslu' u Njemačkoj: Gradi se pogon za 30.000 tona reciklažnog materijala

24.03.2026
29. ožujak 2026.
U njemačkom Hamburgu gradi se postrojenje za preradu 30.000 tona reciklažnog materijala, a poseban prizor su i tri velika krana na gradilištu.
Današnji građevinski projekti sve su složeniji i zahtijevaju snažne strojeve te naprednu tehnologiju. Izvrstan primjer toga je njemačka tvrtka Liebherr, čiji su kranovi odigrali ključnu ulogu u izgradnji nove generacije vjetroelektrana.
Na jednom od najnovijih gradilišta - izgradnji postrojenja MVH (Metal Processing Hamburg) koriste se isključivo visokoučinkovite toranjske dizalice Liebherr. Kombinacija velikih dizalica iz najamne flote Liebherr Tower Crane Center (TCC) te dodatne dizalice iz vlastitog voznog parka tvrtke BMTI omogućuje sigurno i učinkovito izvođenje zahtjevnih operacija podizanja teških tereta.
Ovaj projekt ključan je dio strategije održivosti tvrtke Aurubis te postavlja visoke zahtjeve u pogledu tehnologije i logistike. Za realizaciju izgradnje novog pogona za preradu metala u Hamburgu, čiji je završetak planiran 2026. godine, građevinska tvrtka Züblin AG oslanja se isključivo na flotu dizalica Liebherr koju isporučuje distributer Feurig Baumaschinen GmbH.
Gradilište zahtijeva precizno podizanje i pozicioniranje teških dijelova postrojenja i čeličnih konstrukcija. Trenutačno su u upotrebi Liebherr 1188 EC-H, 550 EC-H i 470 EC-B iz najamne flote Tower Crane Center (TCC), koje je BMTI ustupio tvrtki Züblin. Flotu nadopunjuje i dodatni Liebherr 250 EC-B iz vlastitog voznog parka BMTI-ja. Dizalice su odabrane zbog velikih rezervi nosivosti i pouzdanosti u zahtjevnim industrijskim uvjetima rada.
Serija EC-B flat-top odlikuje se kompaktnim, 'topless' dizajnom koji omogućuje jednostavniju montažu, učinkovitiji transport i veću fleksibilnost na suvremenim gradilištima. Njihova funkcionalna konstrukcija omogućuje siguran istodoban rad više dizalica i u skučenim prostorima, što je osobito važno u urbanim ili gusto izgrađenim područjima.
Bliska suradnja između tvrtki BMTI, Feurig Baumaschinen GmbH i izvođača radova Züblin AG, uz dosljednu primjenu Liebherr toranjskih dizalica, znatno pojednostavljuje logistiku na gradilištu. Standardizirani sustavi upravljanja i sigurnosni koncepti osiguravaju nesmetane procese i visoku učinkovitost u svakodnevnom radu.
Posebnu ulogu u montaži teških elemenata ima model 1188 EC-H Fibre, zahvaljujući iznimnim kapacitetima podizanja. Tehnologija užeta od vlakana povećava nosivost za 18 posto, omogućujući maksimalno opterećenje od 40 tona te nosivost od 9,1 tonu na maksimalnom radijusu. U usporedbi s varijantama sa čeličnim užetom, ova izvedba ima i do četiri puta dulji vijek trajanja u jednakim radnim uvjetima. Zbog toga je 1188 EC-H idealan izbor za dugotrajne operacije s teškim teretima, kakve zahtijeva novo postrojenje za reciklažu.
Otvaranjem novog pogona tvrtka Aurubis moći će od 2026. godine preraditi dodatnih oko 30.000 tona reciklažnog materijala godišnje. Projekt optimizira postojeća postrojenja, proširuje metalurške kapacitete unutar mreže talionica Aurubisa i skraćuje vrijeme obrade. Time se daje značajan doprinos razvoju kružnog gospodarstva te jača konkurentnost hamburške lokacije.
Primjena visokoučinkovite Liebherr tehnologije dizalica još jednom potvrđuje važnost pouzdanih rješenja za podizanje tereta u realizaciji industrijskih projekata budućnosti, koji moraju zadovoljiti najviše tehničke i okolišne standarde.
Video: Kako se od gigantskih betonskih blokova veličine kuće gradi tunel ispod Baltičkog mora
Na danskoj obali proizvode se golemi betonski elementi koji će se potapati u more i spojiti u najduži uronjeni tunel na svijetu.
08:06 12 h 29.03.2026
Stručnjak otkriva sve o tunelogradnji: Teški strojevi bušili su i u Hrvatskoj, a znate li što su lažni tuneli?
Iza svakog tunela krije se složen svijet geologije, tehnologije i preciznog inženjerstva u kojem ništa nije prepušteno slučaju.
08:54 1 d 28.03.2026
Kad međa postane fronta: Kako legalno sagraditi zid uz susjeda i preživjeti
Prvi korak za siguran zid na međi nije beton nego geodet, a sa susjedom je bolje biti dobar, iako i za drugu opciju ima lijeka.
08:41 1 d 28.03.2026
Nove tramvajske pruge u Zagrebu: Ovaj produžetak mogao bi prestići Heinzelovu, odabran je projektant
Odabir izvođača za prugu u Heinzelovoj ulici ozbiljno je zapeo. Natječaj za 'povlačenje' tramvaja s Ljubljanice prema jugu mogao bi preteći tu nabavu.
08:36 1 d 28.03.2026
Limeni krovovi i crijepovi u letu: Stručnjak otkriva što je najveći rizik i kako 'kopče' spašavaju
Zgrade s limenim krovom više su ugrožene. Krov je lakši pa se jednostavnije odvoji i odleti. Kod crijepova šteta može biti manja, a evo i rješenja.
16:14 2 d 27.03.2026
Gradi se najduži podmorski tunel na svijetu: Dovršeno je prvo ventilacijsko okno duboko više od 200 metara
Novo ventilacijsko okno na Kvitsøyu, duboko više od 200 metara, postalo je ključna točka daljnjeg napretka projekta Rogfast.
16:07 2 d 27.03.2026
Nova autocesta do Jadranova: Cijela dionica 'teška' oko 400 milijuna eura, trebalo je biti jeftinije
Nova poddionica od 12,3 kilometra trebala se graditi za 200 milijuna eura, ali će se graditi za 50 milijuna više. Teren je prilično zahtjevan.
16:06 2 d 27.03.2026