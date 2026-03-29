Mega kranovi na 'poslu' u Njemačkoj: Gradi se pogon za 30.000 tona reciklažnog materijala

U njemačkom Hamburgu gradi se postrojenje za preradu 30.000 tona reciklažnog materijala, a poseban prizor su i tri velika krana na gradilištu.

Današnji građevinski projekti sve su složeniji i zahtijevaju snažne strojeve te naprednu tehnologiju. Izvrstan primjer toga je njemačka tvrtka Liebherr, čiji su kranovi odigrali ključnu ulogu u izgradnji nove generacije vjetroelektrana.

Na jednom od najnovijih gradilišta - izgradnji postrojenja MVH (Metal Processing Hamburg) koriste se isključivo visokoučinkovite toranjske dizalice Liebherr. Kombinacija velikih dizalica iz najamne flote Liebherr Tower Crane Center (TCC) te dodatne dizalice iz vlastitog voznog parka tvrtke BMTI omogućuje sigurno i učinkovito izvođenje zahtjevnih operacija podizanja teških tereta.

Ovaj projekt ključan je dio strategije održivosti tvrtke Aurubis te postavlja visoke zahtjeve u pogledu tehnologije i logistike. Za realizaciju izgradnje novog pogona za preradu metala u Hamburgu, čiji je završetak planiran 2026. godine, građevinska tvrtka Züblin AG oslanja se isključivo na flotu dizalica Liebherr koju isporučuje distributer Feurig Baumaschinen GmbH.

Velike nosivosti za složene industrijske procese

Gradilište zahtijeva precizno podizanje i pozicioniranje teških dijelova postrojenja i čeličnih konstrukcija. Trenutačno su u upotrebi Liebherr 1188 EC-H, 550 EC-H i 470 EC-B iz najamne flote Tower Crane Center (TCC), koje je BMTI ustupio tvrtki Züblin. Flotu nadopunjuje i dodatni Liebherr 250 EC-B iz vlastitog voznog parka BMTI-ja. Dizalice su odabrane zbog velikih rezervi nosivosti i pouzdanosti u zahtjevnim industrijskim uvjetima rada.

Serija EC-B flat-top odlikuje se kompaktnim, 'topless' dizajnom koji omogućuje jednostavniju montažu, učinkovitiji transport i veću fleksibilnost na suvremenim gradilištima. Njihova funkcionalna konstrukcija omogućuje siguran istodoban rad više dizalica i u skučenim prostorima, što je osobito važno u urbanim ili gusto izgrađenim područjima.

Učinkovita logistika

Bliska suradnja između tvrtki BMTI, Feurig Baumaschinen GmbH i izvođača radova Züblin AG, uz dosljednu primjenu Liebherr toranjskih dizalica, znatno pojednostavljuje logistiku na gradilištu. Standardizirani sustavi upravljanja i sigurnosni koncepti osiguravaju nesmetane procese i visoku učinkovitost u svakodnevnom radu.

Posebnu ulogu u montaži teških elemenata ima model 1188 EC-H Fibre, zahvaljujući iznimnim kapacitetima podizanja. Tehnologija užeta od vlakana povećava nosivost za 18 posto, omogućujući maksimalno opterećenje od 40 tona te nosivost od 9,1 tonu na maksimalnom radijusu. U usporedbi s varijantama sa čeličnim užetom, ova izvedba ima i do četiri puta dulji vijek trajanja u jednakim radnim uvjetima. Zbog toga je 1188 EC-H idealan izbor za dugotrajne operacije s teškim teretima, kakve zahtijeva novo postrojenje za reciklažu. Kranovi na gradlištu u Njemačkoj | Foto: Liebherr

Doprinos kružnom gospodarstvu i održivoj industriji

Otvaranjem novog pogona tvrtka Aurubis moći će od 2026. godine preraditi dodatnih oko 30.000 tona reciklažnog materijala godišnje. Projekt optimizira postojeća postrojenja, proširuje metalurške kapacitete unutar mreže talionica Aurubisa i skraćuje vrijeme obrade. Time se daje značajan doprinos razvoju kružnog gospodarstva te jača konkurentnost hamburške lokacije.