Galerija iz zraka: Legendarni španjolski stadion ostao bez tribine, kreće velika rekonstrukcija

Dok se stari stadion ruši i obnavlja, domaći Real Betis igra na zaboravljenoj 'La Cartuji', stadionu koji je trebao biti domaćin Olimpijskih igara.

Španjolska se priprema za organizaciju Svjetskog prvenstva u nogometu 2030. godine. U sklopu tih priprema velik broj stadiona prolazi kroz rekonstrukciju i modernizaciju, a među njima je i legendarni seviljski stadion Benito Villamarín, na kojem svoje domaće utakmice igra Real Betis.

Nakon nekoliko mjeseci zastoja, radovi na stadionu uskoro bi se trebali ponovno pokrenuti. Nogometni klub Real Betis odabrao je tvrtku koja će izvoditi prvu fazu izgradnje nove strukture, čime se otvara put za nastavak projekta. Trenutačni izgled stadiona posebno je zanimljiv jer je jedna cijela tribina srušena, zbog čega stadion trenutno ima neuobičajen izgled.

Početak radova i izbor izvođača

Predsjednik Real Betisa, Ángel Haro, potvrdio je da je početak građevinskih radova vrlo blizu. Nakon dugotrajnog razdoblja odgoda, uprava kluba odlučila je odabrati izvođača za prvu fazu investicije. Ugovor za početne radove na stadionu Benito Villamarín dodijeljen je španjolskoj građevinskoj tvrtki Acciona.

Ova odluka označava povratak teške mehanizacije na gradilište. U nadolazećim tjednima očekuje se dolazak prve građevinske opreme na lokaciju stadiona. Prva faza projekta obuhvatit će prvenstveno zemljane radove i pripremu temelja za buduću strukturu stadiona. Acciona će biti zadužena za iskope te izgradnju dijafragmatskog zida, koji predstavlja ključni konstruktivni element budućeg objekta.

U ovoj fazi izgradit će se i temelji za podzemnu garažu te nosiva konstrukcija buduće infrastrukture stadiona. Iako je riječ o pripremnim radovima, oni su nužni za početak stvarne izgradnje novog stadiona. Prema planovima kluba, zemljani radovi i izgradnja osnovne konstrukcije trebali bi trajati nekoliko mjeseci, a očekuje se da će ova faza biti završena između lipnja i srpnja. Time bi se omogućio početak daljnjih građevinskih radova tijekom 2026. godine. stadion Benito Villamarin | Foto: Real Betis, Alecaom screenshot

Rušenje stare tribine i plan modernizacije

Početak novih faza projekta omogućen je završetkom prethodnih radova rušenja. Prošlog ljeta srušena je stara tribina Preferencia, jedan od najstarijih dijelova stadiona Benito Villamarín. Rušenje je izvela tvrtka Herri Berri.

Plan modernizacije obuhvaća mnogo više od same obnove srušene tribine. Projekt zapravo predviđa gotovo potpunu rekonstrukciju stadiona Benito Villamarín. Novi stadion uključivat će suvremene komercijalne prostore koji će klubu omogućiti povećanje prihoda iz aktivnosti koje nisu izravno povezane sa sportom.

Planirana je izgradnja velike podzemne garaže te multifunkcionalne servisne zgrade na prostoru uz ulicu Doctor Fleming. Cijeli kompleks stadiona trebao bi postati moderan centar za sportska, kulturna i poslovna događanja.

Vrijednost projekta i budućnost stadiona

Prema informacijama predstavljenima na glavnoj skupštini dioničara Real Betisa, ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 262 milijuna eura. Sama izgradnja stadiona trebala bi koštati približno 202 milijuna eura, dok će preostali iznos pokriti troškove financiranja, savjetodavne usluge i proračunske rezerve.

U posljednjim mjesecima klub je pregovarao s izvođačima kako bi optimizirao troškove projekta. Zahvaljujući određenim izmjenama projekta i ponovnim pregovorima o financijskim uvjetima postoji mogućnost smanjenja ukupne vrijednosti investicije za oko 20 milijuna eura. Financiranje će biti osigurano iz više izvora - dio sredstava osigurat će investicijska tvrtka CVC Capital Partners, dok će ostatak biti financiran putem vanjskog zaduživanja.

Real Betis očekuje da će izgradnja novog stadiona Benito Villamarín trajati približno tri godine, a klub planira povratak na modernizirani stadion početkom sezone 2028./2029.

Do tada će momčad svoje domaće utakmice igrati na stadionu Estadio de La Cartuja, a privremeno preseljenje trebalo bi trajati tri sezone. Po završetku radova Benito Villamarín trebao bi postati jedan od najmodernijih nogometnih stadiona u Španjolskoj.