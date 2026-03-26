Raste novi tematski park u Istri: Mirisna čarolija uz more i vijugave staze

Velike novosti: bauštela.hr ima novi dizajn, a uvodimo i pretplatu
Portal bauštela.hr ima novo ruho i još jednu važnu novost - uvodimo pretplatu. Naši pretplatnici čitaju sve članke nesmetano i bez oglasa.
12:00 2 d 24.03.2026
26. ožujak 2026.
Umaška gradska riva poprište je nesvakidašnjih radova. Ovdje se konstruira posebna gradska oaza za opuštanje.
Na umaškoj rivi o kojoj se često govori kao o najljepšoj istarskoj promenadi niče novi tematski park. U dijelu područja Humagum konstruira se Park citrusa koji daje posebnu notu gradskoj rivi.
- Park citrusa novi je projekt koji, osim estetskog naboja kojeg nudi šetačima, gradu daje dodatnu notu Mediterana te time stvara savršeni recept sastavljen od ugodne sredozemne klime, jedinstvenog mirisa mora, elegantnim kamenom popločene šetnice te svježim mirisom agruma koji krase sam park, poručuju iz Grada Umaga.
Novi park citrusa donosi dašak Mediterana u srce našeg prostora, spajajući svježinu stabala limuna sa živim tonovima dekorativnih naranči. Ovaj jedinstveni projekt osmišljen je kao oaza opuštanja, gdje posjetitelji mogu uživati u prirodnoj ljepoti, bojama i umirujućim aromama.
Park s pažljivo odabranim vrstama nije samo mjesto za šetnju, već i prostor inspiracije te povezivanja s prirodom. Cilj je da kroz spoj estetike i funkcionalnosti, projekt postavlja novi standard urbanog zelenila.
Obzirom da je nit vodilja Grada Umaga održivost i ekološka osviještenost, većina projekata koje Grad provodi, uključuje upravo sadnju novih stabala, održavanje i uređenje hortikulturnih površina. Pri tomu nudeći edukativnu notu zajednici i posjetiteljima, počevši od jedinstvenog mediteranskog parka do najnovijeg parka citrusa koji predstavlja ponos i simbol samoga grada.
- Grad Umag kroz svoje projekte pokazuje svoju inovativnost i jedinstvenost, nudeći brojnim turistima i sugrađanima iz godine u godinu novitete na području grada, stvarajući tako dinamično i atraktivno područje za boravak, poručuju iz Grada Umaga.
