Veliki posao na vidiku: Jedna od najljepših dalmatinskih luka širi svoja 'krila' za 30 milijuna eura

Prolazite li lokalnom cestom između Splita i Omiša, pogled vam odmah pobjegne prema jednom ‘dalmatinskom mistu’ koje naoko izgleda puno veće nego što zapravo jest. Razlog tome je istoimena luka Krilo Jesenice koja ima tradiciju dugu stotinama godina, ali u kojoj je privezano više plovila nego što je stvarni kapacitet luke.

No, luka će sada i 'raširiti svoja krila', jer je raspisan natječaj za rekonstrukciju u vrijednosti od 29.273.826 eura. Riječ je o velikom zahvatu koji bi trebao odgovoriti na dugogodišnji problem nedostatka prostora i sigurnosti veza.

Luka koja je prerasla svoje okvire

Postojeća luka otvorena za javni promet Krilo Jesenice sastoji se od kopnenih i morskih sadržaja, a njezin akvatorij omeđen je glavnim i pomoćnim lukobranom, s jednim ulazom u središnjem dijelu. Kroz godine se razvijala postupno, često bez cjelovitog planskog pristupa, što je dovelo do današnjeg stanja u kojem su pojedini dijelovi infrastrukturno opterećeni i dotrajali.

Izvorno se luka sastojala od gata na istočnoj strani, lukobrana s priveznim obalama te spojne obale između njih. Naknadnim nasipanjima i proširenjima povećana je zaklonjenost luke, ali su se istovremeno pojavili i brojni konstruktivni problemi. Istočni gat, koji je tijekom godina produživan, pokazuje oštećenja u podmorskom i nadmorskom dijelu, uključujući pukotine i ulegnuća kamenog pločnika.

Slična je situacija i s lukobranom, koji je kroz povijest dograđivan, ali danas pokazuje znakove ozbiljne degradacije. Na pojedinim dijelovima vidljiva su oštećenja konstrukcije, deformacije uzrokovane slijeganjem te općenito loša stabilnost, što predstavlja sigurnosni izazov za korisnike luke.

Što donosi planirana rekonstrukcija

Planirani zahvat predviđa cjelovito uređenje luke, uz maksimalno korištenje postojećih struktura gdje je to moguće. Projekt uključuje značajne pomorsko-građevinske radove kojima će se redefinirati obalna linija i unaprijediti funkcionalnost cijelog lučkog područja.

Posebno je važna izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih lukobrana i gatova, čime će se osigurati bolja zaštita od vremenskih utjecaja i sigurniji privez tijekom cijele godine. U planu je i izgradnja novog gata između postojećih struktura, čime će se dodatno povećati kapacitet luke.

Osim toga, predviđena je i potpuna infrastrukturna opremljenost, uključujući vodovod, elektroinstalacije, javnu rasvjetu, kanalizaciju i telekomunikacije. Time će luka dobiti standarde koji odgovaraju suvremenim zahtjevima, kako za lokalne korisnike, tako i za turistički promet koji ovdje ima sve veću ulogu.

Razvoj na kopnu i nova funkcija luke

Projekt ne obuhvaća samo pomorski dio, već i značajno uređenje kopnenog prostora. Planira se izgradnja objekata poslovne i uslužne namjene, poput ugostiteljskih sadržaja, trgovina i servisa, čime će se dodatno oživjeti prostor luke i povećati njegova atraktivnost.

Posebno je zanimljiv plan izgradnje suhe marine, koja će uključivati pralište brodova i dizalicu za manipulaciju plovilima. Takav sadržaj predstavlja važan iskorak u funkcionalnosti luke jer omogućuje cjelogodišnje održavanje i servisiranje plovila.

Ukupna površina zahvata obuhvatit će više od 90 tisuća četvornih metara, od čega se veći dio odnosi na morski i obalni prostor. Time se jasno pokazuje ambicija projekta da značajno proširi postojeće kapacitete i prilagodi ih stvarnim potrebama.

Projekt u dvije faze

Realizacija projekta planirana je u dvije faze, što omogućuje postupno izvođenje radova i lakšu organizaciju financiranja i gradnje. U prvoj fazi fokus je na izgradnji osnovne lučke infrastrukture, uključujući lukobrane, gatove i prometne površine, čime se stvaraju preduvjeti za sigurno funkcioniranje luke.

Druga faza usmjerena je na razvoj dodatnih sadržaja i komercijalnih objekata, koji će prostoru dati novu dimenziju i omogućiti njegovu cjelogodišnju aktivnost. Time luka Krilo Jesenice ne bi više bila samo mjesto priveza, već i važna 'punta' lokalnog gospodarstva i turizma.