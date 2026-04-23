Elitno naselje na jugu dobiva novu prometnicu: Priprema se teren za šest luksuznih vila, uključeni i arheolozi

Projekt obuhvaća i hortikulturno uređenje prostora, kako bi se prometnica uklopila u okoliš, a tijekom radova predviđen je i arheološki nadzor.

Kako bi se elitna turistička naselja na obali Jadrana mogla dalje razvijati i popunjavati luksuznim vilama, nužna je izgradnja nove infrastrukture. Upravo zato Babin Kuk, jedno od najpoznatijih dubrovačkih turističkih 'meka' s hotelima, apartmanima, vilama, plažama i šetnicama, dobiva novu prometnicu. Riječ je o izgradnji prve faze prometnice OS3 predviđene Urbanističkim planom uređenja, koju će graditi Texo Gradnja za oko 525.000 eura.

Planirana prometnica u cijelosti iznosi 336,45 metara, dok ova faza obuhvaća dionicu dugu približno 181,94 metra. Trasa se dijelom poklapa s postojećim pristupnim putem koji je dosad služio gradilištima, ali nije bio infrastrukturno uređen.

Od 'improviziranog puta' do moderne ceste

Postojeći put bio je minimalne širine i nastao je uglavnom čišćenjem terena, ravnanjem i nasipavanjem materijala kako bi se omogućio pristup gradilištima. Ovim projektom predviđa se njegova potpuna rekonstrukcija i pretvaranje u suvremenu prometnicu s jasno definiranim tehničkim elementima.

Prometnica će biti dvosmjerna, s dva kolnička traka širine po tri metra te jednostranim nogostupom širine 1,5 metara na južnoj strani. Uz kolnik su planirane bankine i berme koje dodatno osiguravaju stabilnost i sigurnost prometovanja. Trasa je prilagođena zahtjevnom terenu pa će se cesta dijelom izvoditi u nasipu, a dijelom u usjeku, uz izgradnju armiranobetonskih potpornih zidova visine do tri metra. Na kraju dionice predviđeno je okretište u obliku slova 'Y', koje omogućuje funkcionalnost prometnice i prije nastavka druge faze.

Kompletna infrastruktura i sigurnost

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost i pristupačnost. Nogostup će biti izveden s elementima za slabovidne osobe, a prijelazi će imati prilagođene rubnjake za osobe smanjene pokretljivosti. Prometnica je projektirana za brzinu od 30 km/h, uz planiranu javnu rasvjetu i zaštitne ograde duž trase.

Projekt uključuje i kompletnu komunalnu infrastrukturu. Predviđeno je polaganje elektroenergetske mreže, telekomunikacijskih instalacija, javne rasvjete, vodovoda te sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih voda. Oborinske vode prikupljat će se slivnicima i odvoditi u kolektore, dok će se otpadne vode spojiti na postojeći gradski sustav. Uz to, planirana je i hidrantska mreža za protupožarnu zaštitu budućih objekata.

Projekt obuhvaća i hortikulturno uređenje prostora, kako bi se prometnica uklopila u okoliš, a tijekom radova predviđen je i arheološki nadzor zbog blizine povijesnih lokaliteta. Dubrovački most. Foto: Ivor Kruljac/Bauštela.hr

Šest luksuznih vila mijenja vizuru kvarta

Nova prometnica dio je šireg razvoja ovog područja, gdje se planira izgradnja luksuznih stambenih objekata. Naime, na toj lokaciji predviđena je gradnja šest vila, a investitor je tvrtka Šest luksuznih vila d.o.o. u vlasništvu Tihomira Brajkovića. Projekt potpisuje tvrtka Hermes Ragusa, dok bi izvođač radova također trebala biti Texo Gradnja.

Početak gradnje prijavljen je 23. veljače 2024., nakon čega su započeli radovi iskopa. Projekt obuhvaća površinu od 4.348 četvornih metara na čestici 1093/1 u katastarskoj općini Gruž, na prostoru koji dosad nije bio izgrađen. Prema važećem GUP-u riječ je o zoni mješovite namjene s pretežito stambenom gradnjom niske gustoće. Iako nove vile ne bi trebale značajno odstupati gabaritima, očekuje se da bi mogle vidljivo promijeniti postojeću vizuru ovog brdovitog dijela Babinog Kuka.