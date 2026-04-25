Galerija: Stara zadruga pretvara se u prekrasno vinsko središte na Plešivici, radovi napreduju punom parom

Pola sata vožnje od Zagreba, u gradu Jastrebarskom provode se brojni projekti. Posebno se ističe obnova dvorca Erdödy, koji će uskoro zasjati u novom ruhu. No, nekoliko kilometara dalje, na idiličnoj Plešivici, u tijeku je projekt koji će dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu ovog kraja.

Riječ je o zgradi Plešivičkog vinogorja, nekadašnje zadruge, koja prolazi veliku rekonstrukciju kako bi postala nova vinarska meka među brežuljcima i vinogradima.

Kako nam je rekla direktorica Plešivičkog vinogorja Gordana Špišić, gradilište je u punom pogonu. Radovi obnove ulaze u intenzivnu fazu u kojoj se paralelno odvija više ključnih aktivnosti. Projekt napreduje stabilno, uz prilagodbe uvjetima na gradilištu i složenosti izvedbe.

U kojoj je fazi gradilište i što se trenutačno radi?

Radove vodi tvrtka Delač gradnja iz Karlovca, uz podršku iskusnih podizvođača, dok arhitektonsko rješenje potpisuje Otto Barić. Projekt će trajati otprilike godinu dana, a Plešivica će po završetku dobiti reprezentativan prostor koji spaja tradiciju, suvremenost i održivost.

Kako kaže Špišić, gradilište se trenutačno nalazi u srednjoj fazi izgradnje. Završeni su osnovni konstruktivni zahvati na aneksima, što je bilo u planu dogradnje objekta, dok se sada fokus prebacuje na krovište, instalacije i sanaciju postojećeg objekta.

- U tijeku su radovi na završnom pokrivanju krova, uključujući pripremu i ugradnju krovnih prozora. Paralelno se provode instalaterski radovi u podrumu, gdje se priprema infrastruktura za vodovod, kanalizaciju, elektroinstalacije i gromobranski sustav. Nastavlja se i sanacija postojećih zidova kroz drenažu, hidroizolaciju i sušenje, što je ključno za dugoročnu stabilnost objekta, rekal je direktorica. Plešivičko vinogorje, obnova | Foto: Gordana Špišić, bauštela.hr

Pripreme za sljedeće faze radova

Dodala je i da se u sklopu trenutačnih aktivnosti na gradilištu provodi intenzivna priprema za sljedeću fazu konstrukcijskih i završnih radova. Poseban naglasak stavljen je na pripremu za dogradnju i ojačanje čelične konstrukcije buduće staklene terase, koja predstavlja jedan od ključnih arhitektonskih i funkcionalnih elemenata projekta

Paralelno s time izvode se radovi na dodatnom ojačanju postojećih nosivih greda primjenom karbonskih lamela i tkanina. Ova metoda omogućuje povećanje nosivosti konstrukcije bez značajnih zahvata u postojeću strukturu, čime se osigurava dugoročna stabilnost i sigurnost objekta.

Također, u tijeku su koordinacije svih sudionika projekta vezane uz pripremu i organizaciju bravarskih i suhomontažnih radova u kasnijim fazama izvedbe te dogovori oko početka radova na elektroinstalacijama. Ove aktivnosti ključne su za pravovremeni nastavak radova i usklađivanje različitih izvođača na gradilištu. Uz to, izvode se pripremni radovi na vanjskom uređenju, uključujući pripremu terena za prometne površine i uklanjanje postojećih pomoćnih objekata.

Što je do sada završeno i što je bilo najzahtjevnije?

Što se tiče dosadašnjih radova, direktorica je kazala da je realiziran značajan dio građevinskih zahvata. Dovršeni su zidovi aneksa A i B, izvedene su stropne ploče oba aneksa. Također su uspješno izvedeni radovi na drenaži i hidroizolaciji, kao i zatrpavanje zemlje oko aneksa, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak radova na višim etažama.

Na postojećem objektu provedeni su zahtjevni radovi otkopavanja, sanacije i sušenja zidova, što je bilo nužno zbog povećane vlage. Upravo su ti radovi predstavljali jedan od najvećih izazova jer zahtijevaju preciznost, kontinuirani nadzor i vremenski su osjetljivi.

- Među najzahtjevnijim zadacima ističu se i koordinacija oko izvedbe krovišta te prilagodba tehničkih rješenja postojećem stanju objekta. Radovi na drenaži i hidroizolaciji dodatno su otežani uvjetima tla i potrebom za dugotrajnom zaštitom konstrukcije, pojasnila je Špišić.

Tijekom izvođenja radova naknadno je uočena potreba za uklanjanjem postojeće dotrajale, neravne cementne glazure do nosive podloge, što nije bilo predviđeno projektom. Ovakvo stanje zahtijevalo je dodatne zahvate kako bi se osigurala odgovarajuća podloga za nastavak radova i postizanje potrebne razine kvalitete izvedbe.

Zbog neplaniranih radova došlo je do kraćeg zastoja u dinamici izvođenja, no situacija je pravovremeno sanirana te su radovi nastavljeni u skladu s prilagođenim planom. Plešivičko vinogorje, obnova | Foto: Gordana Špišić, bauštela.hr

Rad u zimskim uvjetima - izazovi snijega i hladnoće

Gradilište je radilo i u najtežim uvjetima. Tijekom zimskog razdoblja suočilo se s otežanim uvjetima rada zbog snijega, niskih temperatura i čestih oborina. Snijeg je usporavao radove na otvorenim dijelovima gradilišta te zahtijevao dodatne aktivnosti čišćenja kako bi se osigurala sigurnost i pristup radnim zonama.

Niske temperature predstavljale su poseban izazov za izvođenje određenih radova, poput betoniranja i hidroizolacije, koji zahtijevaju stabilne uvjete kako bi se osigurala kvaliteta izvedbe.

- Uz to, kiša i otapanje snijega dovodili su do punjenja iskopa vodom, što je otežavalo zemljane radove i zahtijevalo stalno ispumpavanje. Zasićeno i raskvašeno tlo dodatno je otežavalo zatrpavanje iskopa i kretanje mehanizacije, rekla je.

Unatoč svim izazovima, radovi su uspješno nastavljeni zahvaljujući dobroj organizaciji, prilagodbi tehnologije izvođenja i kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran kontinuitet projekta i zadržana planirana kvaliteta izvedbe.