Meštrovićev paviljon pred završetkom obnove: Ovako se rekonstruira kupola koja će oduševiti svijet

Meštrovićev paviljon jedna je od najljepših rotondi hrvatske arhitekture namijenjenih umjetnosti, a cilj obnove je vraćanje njegove izvorne funkcije.

Krajem siječnja prošle godine započela je rekonstrukcija jednog od simbola Zagreba - Meštrovićeva paviljona u centru grada. Tada je najavljeno da će obnova trajati oko godinu i pol, što znači da se projekt sada približava završetku.

Da radovi ulaze u završnu fazu potvrđuje i objava Berislava Borovine, vlasnika splitske Spegre, tvrtke koja je izvođač radova. Spegra je u Zagrebu angažirana i na drugim velikim infrastrukturnim projektima, poput rekonstrukcije petlje na Slavonskoj aveniji i obnove Podsusedskog mosta.

'Stvara se ljepota vrijedna divljenja'

Borovina nije skrivao oduševljenje obnovom Meštrovićeva paviljona, a istaknuo je kako vjeruje da će nakon završetka radova građevina postati jedna od znamenitosti koje vrijedi vidjeti na svjetskoj razini.

U objavi na društvenim mrežama napisao je kako 'ljepotu ne treba skrivati', već je najaviti kako bi ljudi mogli naslutiti što nastaje u središtu Zagreba. Istaknuo je kompleksnost rekonstrukcije kupole i staklenih elemenata građevine, navodeći kako mu nije poznat sličan primjer u svijetu u kojem je staklo spojeno s armiranobetonskom konstrukcijom na tako zahtjevan način.

Dodao je i da je Ivan Meštrović još u vrijeme projektiranja imao velikih problema u realizaciji svoje zamisli jer je riječ o ideji koja je bila 'ispred tehničkih i tehnoloških mogućnosti toga doba'. Borovina smatra kako su suvremeni materijali i tehnologije omogućili da se ta vizija danas napokon u potpunosti ostvari.

- Presretan sam i ponosan na sve djelatnike i sudionike projekta. Stvara se ljepota vrijedna da je se dođe vidjeti kada bude potpuno završena, poručio je.

Projekt vrijedan više od 20 milijuna eura

Inače, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika za obnovu je osiguralo ukupno 20,6 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO), fonda NextGenerationEU te državnog proračuna Republike Hrvatske. Obnova se provodi prema projektu cjelovite obnove koji potpisuje mr. sc. Saša Randić te projektu konstrukcijske obnove autorice prof. dr. sc. Vlatke Rajčić, na temelju smjernica konzervatorske studije Instituta za povijest umjetnosti.

Meštrovićev paviljon smatra se jednom od najljepših rotondi hrvatske arhitekture namijenjenih umjetnosti, a cilj obnove je vraćanje njegove izvorne funkcije, suvremenog izložbenog prostora za domaće i strane umjetnike, ali u znatno modernijim uvjetima.

Što se sve obnavlja?

Projekt obnove predstavljen je početkom prošle godine, a temeljna ideja je vraćanje izvornog izgleda građevine uz prilagodbu suvremenim potrebama galerijskog prostora. Trenutačno se provodi statičko ojačanje paviljona, dok je jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta rekonstrukcija centralne kupole i kupolastog svoda galerije Prsten.

Zadržat će se prepoznatljiv izgled kupole, ali uz tehnološka poboljšanja, veću statičku otpornost i dugotrajniju staklenu prizmu. Time će se ponovno omogućiti izvorno zenitalno osvjetljenje galerije, predviđeno još Meštrovićevim projektom, uz ugradnju suvremenog sustava zamračivanja koji će biti nevidljiv posjetiteljima.

U sklopu obnove uvodi se i novi sustav klimatizacije te unapređuje grijanje koje će koristiti dizalice topline i podzemne vode. U podrumu će biti uređena nova multimedijska 'black box' galerija namijenjena izložbama i manjim konferencijama.

Predviđene su i promjene na ulazima u Paviljon - zatvorit će se sporedni ulaz iz razdoblja kada je građevina služila kao džamija, dok će se uz postojeći ponovno otvoriti dva izvorna ulaza. Obnavljaju se i podne obloge, uređuje predvorje te postavlja novi sustav galerijske rasvjete.