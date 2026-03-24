Velike novosti: bauštela.hr ima novi dizajn, a uvodimo i pretplatu
Portal bauštela.hr ima novo ruho i još jednu važnu novost - uvodimo pretplatu. Nai pretplatnici čitaju sve članke nesmetano i bez oglasa.
24. ožujak 2026.
Naslovnica portala bauštela.hr dobila je novi izgled. Naši vjerni čitatelji sigurno su uočili pregledniju strukturu, jasnije istaknute teme i brži pristup sadržaju koji im je najvažniji. Novi dizajn donosi bolje snalaženje na portalu, lakše otkrivanje članaka i ugodnije iskustvo čitanja na svim uređajima.
Osvježili smo formu, ali od pristupa sadržaju ne odstupamo. Ove godine proslavili smo peti rođendan, a od prvog dana smo posvećeni transparentnosti građevinskog sustava. Pratimo najvažnije infrastrukturne projekte u Hrvatskoj i susjedstvu te istražujemo njihov utjecaj. Mnoge od njih i posjećujemo te donosimo izvještaje s terena.
Pišemo o najnovijim trendovima u dizajnu i novim tehnologijama, izvještavamo o stanju na tržištu nekretnina te pišemo o temama za koje nespecijalizirani mediji naprosto nemaju vremena. Vjerni smo svojoj misiji: biti digitalni glas gradilišta i mjesto na kojem ćete dobiti provjerene, dubinske informacije kakve ne možete čitati drugdje.
Uvođenje pretplate ne omogućuje nam samo da najvjernijim čitateljima pružimo bolje iskustvo čitanja, već i da se posvećenije bavimo temama koje su svima važne. Dio sadržaja bit će dostupan uz pretplatu, no članci od javnog interesa i dalje će ostati otvoreni svima. Vjerujemo u važnost dostupnosti informacija, a naši pretplatnici time ne podržavaju samo rad specijaliziranog, neovisnog medija, već i slobodan pristup ključnim informacijama za sve.
Naši preplatnici nesmetano će čitati sav sadržaj portala. Primat će naše newslettere sa sažetkom najvažnijih vijesti iz prošlog razdoblja, a portal će čitati nesmetano, bez oglasa.
Uz sve to, imat će i neograničen pristup svom sadržaju naših sestrinskih portala, srednja.hr i mirovina.hr. Portal srednja.hr bavi se obrazovanjem i drugim temama koje zanimaju mlade, dok se mirovina.hr specijalizirao za publiku stariju od 55 godina i sve teme koje dolaze s tom dobi. Jednom pretplatom čitatelji pristupaju relevantnim informacijama za obrazovanje, rad i životne odluke, sve na jednom mjestu.
Cijena mjesečne pretplate je 8,99 €, dok godišnja pretplata iznosi 89 €. Pretplatite se ovdje i podržite neovisno, specijalizirano novinarstvo.
No, svi čitatelji koji se registriraju i pretplate na naš newsletter dobivaju pristup svim člancima naših portala posve besplatno prvih mjesec dana. Registrirajte se ovdje i nesmetano čitajte sav sadržaj našeg portala.
