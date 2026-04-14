Susjedi kreću s gradnjom mega plinovoda: 500 km za 660 milijuna € dobio regionalni konzorcij

Projekt izgradnje magistralnog plinovoda na pravcu Šepak – Banja Luka – Novi Grad, poznat i kao Istočna interkonekcija, ulazi u novu fazu nakon završenog postupka javne nabave. Prema dostupnim informacijama, za izvođača radova izabran je konzorcij koji predvodi tvrtka Konvar iz Srbije.

Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini. Slijedi službeno ugovaranje, a procjenjuje se da bi gradilište moglo biti otvoreno sredinom ljeta 2026. godine. Projektom upravlja Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo, uz potporu institucija Republike Srpske.

Natječaj za izvođača radova raspisan je krajem 2025. godine, a u završnu fazu ušla su dva ponuditelja, uključujući i tursku tvrtku Vemak İnşaat, piše pogled.ba. Nakon evaluacije tehničkih i financijskih kriterija, prednost je dobio konzorcij predvođen Konvarom. Projekt se smatra strateškim za energetski razvoj Republike Srpske i planiran je kao višefazna investicija koja obuhvaća cijelu trasu od Šepka do Novog Grada.

Konzorcij i izvođač radova

Nositelj konzorcija je beogradska tvrtka Konvar, uz više partnerskih tvrtki iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U sastavu konzorcija nalaze se GasTeh iz Inđije, Zavod za zavarivanje iz Beograda, Radis iz Istočnog Sarajeva i Jokić Invest iz Zvornika. Ova kombinacija regionalnih tvrtki ima iskustvo u izvođenju radova na plinskoj i energetskoj infrastrukturi.

Ističe se kako je postupak javne nabave proveden u skladu s propisima te da je izbor izvođača temeljen na tehničkim i financijskim kriterijima. Predstavnici Sarajevo-gasa ranije su naveli da je cilj projekta osigurati stabilnu i dugoročno održivu opskrbu plinom, uz jačanje energetske sigurnosti i povezivanje lokalnih zajednica na plinsku mrežu.

Strateški značaj i planirana izgradnja

Plinovod Šepak – Banja Luka – Novi Grad smatra se jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u regiji. Prema planovima, ukupna dužina trase iznosit će oko 500 kilometara. Projekt je podijeljen u tri faze: dionica Šepak – Banja Luka, priključni plinovodi prema općinama te završna dionica Banja Luka – Novi Grad.

Vlasti Republike Srpske navode da će realizacija projekta omogućiti plinofikaciju do 18 općina duž trase, što bi trebalo doprinijeti razvoju industrijskih zona i privlačenju novih ulaganja. Također se očekuje da će korištenje prirodnog plina doprinijeti smanjenju emisija štetnih plinova i povećanju energetske učinkovitosti u kućanstvima i gospodarstvu.

Financiranje i naredni koraci

Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 660 milijuna eura (1,29 milijardi konvertibilnih maraka), uključujući troškove izvlaštenja zemljišta. Financiranje je planirano iz proračunskih sredstava Republike Srpske u razdoblju od više godina, bez zaduživanja kod međunarodnih kreditnih institucija.

Nakon potpisivanja ugovora očekuje se intenziviranje pripremnih aktivnosti, uključujući finalizaciju projektne dokumentacije i usklađivanje trase s drugim infrastrukturnim projektima, poput izgradnje cestovne mreže.