Zbroj štete nakon oluje u Zagrebu: Najviše poziva iz jednog kvarta, vjetar opet nosio crijepove i rušio stabla

Još jedno nevrijeme pogodilo je Zagreb i okolicu, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je 'zbroj' štete. Najviše poziva stiglo iz poznatog kvarta.

U odnosu na oluju krajem ožujka kada su Zagrebom letjeli crijepovi i grane koje je vjetar raznosio i brzinom od 120 kilometara na sat, u najnovijem nevremenu zabilježen je nešto slabiji vjetar, jačine do 70 kilometara na sat. Dok je najviše prijava zaprimio Županijski centar 112 Zagreb, prijave su stizale i u susjednim županijama.

Zbrojena šteta

Na društvenim mrežama Ravnateljstva civilne zaštite objavljeni su podaci o posljedicama snažnog olujnog nevremena koje je danas zahvatilo sjever Hrvatske. Posljedice nevremena izazvale su brojne intervencije diljem Zagreba, no i u okolnim županijama.

Prema informacijama s kojima raspolaže civilna zaštita, za područje Zagreba i zagrebačke županije, Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva. Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, ponajviše s područja Tuškanca gdje je jedna osoba i ozlijeđena nakon pada grane, javljaju iz Ravnateljstva.

Pozivi su zaprimljeni zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, zbog oštećenih krovova kuća, te poslovnih objekata, ali i zbog požara krovišta obiteljstve kuće. Ravnateljstvo civilne zaštite zabilježilo je pozive i zbog pada stabla na vozilo u pokretu.

Pogođen sjever Hrvatske

Pozivi su stizali i u drugim županijama. Tako je Županijski centar 112 Krapina zaprimio 10-ak dojava građana vezanih uz posljedice jakog vjetra i kiše, zbog pada stabala na privatne i javne površine te zbog plavljenja objekata.

Više desetaka dojava građana radi oštećenja krovova te opet pada stabala pri čemu su oštećeni i vodovi za prijenos električne energije stigli su u Županijski centar 112 u Sisku. Sve nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena, poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite, a dio tramvajskih linija u Zagrebu privremeno je obustavljen ili vozi skraćeno.