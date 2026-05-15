Javili se vlasnici, još se čeka 'podstanare': Od 600.000 praznih stanova, ovoliko zasad puni Vladin program

U veljači ove godine i službeno su zatvorene prijave vlasnika stanova za Vladin Program priuštivog najma. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), stiglo je više od 850 zahtjeva za davanje stanova u priuštivi najam. S druge strane, danas, 15. svibnja, u ponoć se zatvaraju prijave za zainteresirane najmoprimce. Zaprimljena je 871 ponuda.

Još malo pa gotovo

Podaci pokazuju da najviše interesa stiže iz Zagreba, odakle je više od polovice prijava. Slijede Split, Rijeka, Osijek i Sisak. Javni poziv za najmoprimce APN je raspisao 15. travnja, a prijave se podnose isključivo online, podsjećaju iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Napominju da je u programu trenutno dostupno 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su bile prazne najmanje dvije godine i dane su APN-u na upravljanje. U Zagrebu ih je najviše, a slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod. Također, uglavnom je riječ o stanovima, no u nekoliko županija češće su kuće. Ilustracija: Stambena zgrada u Zagrebu/Pixabay

Slijedi sastavljanje lista

Nakon završetka javnog poziva, APN će sastaviti liste prvenstva prema bodovima koje će ostvariti prijavljeni. Bodovat će se prihodi, broj djece, dob, stručna sprema, invaliditet i duljina prebivališta u određenoj sredini. Najmoprimcima će se potom dodjeljivati odgovarajuće nekretnine, prema veličini kućanstva, podsjećaju iz Ministarstva.

Dodaju da je uvjet programa bio da najamnina ne prelazi 30 posto prihoda kućanstva nakon režija. Primjerice, obitelj s primanjima od 2.000 eura za stan od 60 kvadrata plaćala bi oko 450 eura najma, dok bi razliku do tržišne cijene subvencionirala država.

Plan od 5,5 milijardi eura

Tada smo pisali kako, iako brojka djeluje skromno u odnosu na 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj i manjak oko 230 tisuća stambenih jedinica, rezultati su ipak bili bolji nego u susjednoj Sloveniji.

Istaknuli smo i kako novi Zakon, koji zamjenjuje Zakon o državnoj stanogradnji predviđa izgradnju i obnovu više od 20.000 stanova i kuća i to u iduće četiri godine. Predviđa se da bi od toga 8.000 novih stanova gradio APN, a 9.000 praznih nekretnina bi se uključilo u sustav priuštivog stanovanja. Do 2034., u svrhu rješavanja stambenog pitanja građana predviđaju se ulaganja od ukupno 5,5 milijardi eura. Više o mikro-stanovima koji su također dio Vladine strategije priuštivog stanovanja pročitajte ovdje.