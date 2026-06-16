Bitka za zadnju borovu oazu kod Zadra: Šest hektara na raskrižju planova, građani se bore za zaštitu

Kamp Peruština u Diklu i dalje je strateška nekretnina RH, no lokalna zajednica traži da stoljetna borova šuma dobije zaštitu.

Uvala Sv. Petra u zadarskom Diklu i dalje je na popisu strateških nekretnina Republike Hrvatske, no njezina budućnost sve je više predmet javne rasprave. Dok država lokaciju vidi kao prostor s potencijalom za aktivaciju i razvoj turističke namjene, stanovnici Kožina i Dikla traže da se postojeća borova šuma zaštiti i proglasi park-šumom.

Nakon peticije kojom je ranije prikupljeno gotovo 1.000 potpisa za zaštitu područja, građani su pokrenuli novu inicijativu. Sada traže trajnu zaštitu prostora koji smatraju jednom od posljednjih netaknutih zelenih zona zadarskog obalnog područja.

- Umjesto jednostavnog proglašenja park-šumom, poput Park šume Musapstan, predložen je kompliciran proces prijenosa vlasništva na Grad Zadar. Time se otvara mogućnost da šuma postane podložna lokalnim izbornim procesima te postoji rizik od gubitka ove posljednje oaze uz more u Zadru, s obzirom na to da je već bilo sličnih pokušaja, poručuju iz Inicijative.

Zašto park-šuma?

Iz Inicijative za zaštitu šume objašnjavaju kako proglašenje područja park-šumom ne uključuje prijenos vlasništva s države na grad. Što je iznimno važno za zaštitu područja od lokalnih moćnika.

- Županijska skupština, u ime države, za građane proglašava park šumu koja ostaje u državnom vlasništvu. Time ona automatski postaje zaštićena i izuzeta iz lokalnih političkih procesa, poručuju građani uz napomenu kako je njihov službeni zahtjev već je poslan Ministarstvu, Zadarskoj županiji i Gradu Zadru.

Strateška nekretnina

Kamp Peruština nalazi se na području između Dikla i Kožina, uz samu obalu, na jednoj od atraktivnijih neizgrađenih lokacija zadarskog područja. Riječ je o zemljištu većem od šest hektara koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, a prostorni planovi ga već godinama definiraju kao zonu ugostiteljsko-turističke namjene T3 – kamp.

Prema važećoj planskoj dokumentaciji, na toj bi lokaciji mogao biti izgrađen kamp kapaciteta oko 500 ležajeva. Ipak, unatoč turističkom potencijalu i različitim idejama koje su se pojavljivale još od 1990-ih godina, od auto-kampa do ambicioznijih razvojnih koncepata, prostor nikada nije realiziran kroz konkretan projekt.

U međuvremenu je Peruština ostala prirodno očuvano područje sa stoljetnom borovom vegetacijom, koje stanovnici Dikla, Kožina i okolice koriste za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi. Upravo zbog svoje lokacije, veličine i potencijala država ju je početkom 2025. godine uvrstila među strateške nekretnine Republike Hrvatske. kamp Peruština | foto: ilustracija, screen shot you tube / Freepik

Upitnici

Takva odluka otvorila je brojna pitanja među stanovnicima koji smatraju da bi razvoj turističke zone mogao ugroziti jedan od rijetkih preostalih zelenih prostora uz more. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ranije je pojasnilo kako je Peruština uvrštena među strateške nekretnine zbog atraktivne lokacije unutar građevinskog područja turističke namjene, neposredne blizine mora i mogućnosti priključenja na infrastrukturu.

Iz Ministarstva su pritom naglasili kako se aktivacija strateških nekretnina temelji na suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom te da se za svaku lokaciju osnivaju projektni timovi koji analiziraju moguće modele korištenja prostora.

Proglašenje park-šume

Otpor mogućoj urbanizaciji prostora kulminirao je pokretanjem peticije protiv prenamjene područja kampa Peruština. Mjesni odbori Kožino i Diklo ranije su od Grada Zadra zatražili očuvanje postojeće zelene zone te izmjenu prostorno-planske dokumentacije kako bi se prostor definirao kao zona sporta i rekreacije. Peticija je prikupila gotovo 1000 potpisa, čime su, prema riječima inicijatora, građani jasno pokazali da žele trajnu zaštitu posljednje velike netaknute borove šume uz more na području Zadra.

No, nova inicijativa ide korak dalje. Građani sada opet peticijom traže pokretanje postupka proglašenja park-šume Borova šuma Kožino te zaštitu šume Peruština prema Zakonu o zaštiti prirode. U službenom zahtjevu upućenom Ministarstvu, Zadarskoj županiji i Gradu Zadru navodi se kako Peruština ima iznimnu krajobraznu, rekreacijsku i ekološku vrijednost.

Građani ističu četiri ključne funkcije ovog prostora: krajobraznu vrijednost, jer šuma predstavlja prepoznatljiv identitet tog dijela obale i prirodnu barijeru protiv neplanske izgradnje; rekreacijsku funkciju koju svakodnevno koriste stanovnici i posjetitelji; ekološku ulogu u zaštiti tla, ublažavanju mikroklime te zaštiti od vjetra i posolice; obrazovnu vrijednost kroz mogućnost edukacije o mediteranskoj vegetaciji i očuvanju prirodne baštine. park šuma Kožino, peticija | foto: ustupljena fotografija

Izmjene planova

Iz Grada Zadra ranije su poručili kako oko teme Peruštine postoji stalna komunikacija s Ministarstvom te da trenutačno nema inicijativa za bilo kakve zahvate na tom prostoru. Grad je potvrdio i da je zaprimio dopise mjesnih odbora Kožino i Diklo kojima se traži očuvanje zelene zone.

– Spremni smo ispuniti njihove želje, odnosno u planu nam je da se prostorno-planska dokumentacija uskladi sukladno inicijativi građana i mjesnih odbora, poručili su iz Grada Zadra u travnju.

Istovremeno, treba reći i da je Grad Zadar je u ožujku 2026. objavio kako je donesena odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra. Ipak, službeno još nije potvrđeno odnose li se te izmjene izravno na područje kampa Peruština niti u kojoj se fazi nalazi eventualna prenamjena prostora.

Za sada tako ostaje otvoreno pitanje hoće li Peruština ostati turistička zona s mogućnošću buduće investicije ili će dobiti novi status kao zaštićena zelena površina. Građani su svoj stav jasno izrazili – žele da zadnja velika borova oaza uz more ostane dostupna svima.