Glavni projektant prometnog mosta u Dubrovniku: 'Ovo je alternativno rješenje, ali svima se sviđa'

Zlatko Šavor još uvijek se dobro sjeća izgradnje mosta dr. Franja Tuđmana. U Bauštela.hr podcastu s njim smo razgovarali i o tom velikom projektu.

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku ovješenog je tipa i sastoji se od dva dijela prednapetog grednog sklopa sa zapadne strane. Ima glavni nesimetrični sklop s ovješenom spregnutom gredom na istočnoj strani. Dužina mosta je 518 metara, a slobodna visina mosta je 50 metara, a glavni projekt izradio je umirovljeni profesor s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Zlatko Šavor.

Nijemci napravili alternativno rješenje

Most je 2022. proslavio 20. obljetnicu od izgradnje. Gradnja je započela 1989. godine, ali je zbog Domovinskog rata zaustavljena, a most se nastavio graditi 1998. te je završen 2002. godine. Svečano pušten u promet dana 11. svibnja.

Stanovnicima Dubrovnika konstrukcija je skratila put do grada, odnosno ubrzala im je vožnju do Konavala, zbog čega ju se može nazvati žilom kucavicom dubrovačkog prometa. Glavni projektant, profesor Zlatko Šavor, u posljednjoj epizodi našeg podcasta prisjetio se planiranja pa i izgradnje mosta za koji je prvi projekt, odnosno rješenje ponudio ni manje ni više - Šavorov otac.

- Mi smo radili izvedbeni projekt. Već je postojalo rješenje koje je napravio moj otac - mosta preko Rijeke dubrovačke, koje je po meni bilo puno bolje. Onda su Nijemci, firma Walter Bau, dobili taj posao. S jednim jako važnim projektantom napravili su alternativno rješenje, prisjetio se promjene izgleda mosta 'u zadnji čas' Šavor.

Hvala domaćem materijalu: 'Betoni prve klase'

Iako napominje da je možda subjektivan, profesor nam kaže da i dalje smatra da je dispozicija mosta loša u odnosu na prvu, očevu ideju. Neki elementi novog rješenja smatra dobrima, ali dispoziciju ne. Ipak, svjestan je da se 'most svima sviđa', a s gradilišta se sjeća priznanja hrvatskom materijalu, što mu ostaje u lijepom sjećanju.

- Pilon je ostao isti, ali puno niži. Jedna stvar koju bi bilo važno spomenuti. Nadzor je bio Nijemac, a on je rekao da betone kojima gradi Hrvatska tvrtka u Njemačkoj nije vidio 30 godina. Betoni su bili prvoklasni, navodi.

Znamo, most je uistinu posebna točka u Dubrovniku, vidljiva kao impozantna bijela struktura iz različitih dijelova grada. Moderan je i vrlo koristan, a iako se njegovo puštanje u promet naveliko slavilo, Dubrovčani ga bolje znaju po neslužbenom nazivu. Kako smo pisali nakon posjeta gradu u 2024. godini, Most dr. Franja Tuđmana poznaju 'turisti', dok ga lokalci zovu Dubrovački most. Cijelu priču o nazivlju, ali i o važnosti mosta za Dubrovčane pronađite ovdje.

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