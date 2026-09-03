Vruć natječaj upravo objavljen! Za 7 milijuna eura treba srušiti tvornicu i sagraditi mega trgovački centar

Grad Trilj krenuo je s realizacijom ogromnog projekta izgradnje poslovno-trgovačkih zgrada na prostoru Gradskog centra Trilj, odnosno bivše tvornice Cetinke. Upravo je objavljen natječaj za izvođača radova procijenjene vrijednosti radova od čak 7.311.626,20 eura.

Iako se na prvi pogled projekt vrijedan više od sedam milijuna eura može činiti predimenzioniranim za grad s nešto više od osam tisuća stanovnika, ističe se kako njegova svrha nije samo trgovačka. Naime, prenamjenom nekadašnjeg industrijskog prostora Grad želi dobiti novi poslovni i poduzetnički centar, pri čemu bi gotovo dvije tisuće četvornih metara na katovima novih zgrada pripalo upravo Gradu.

Javno-privatno pratnerstvo

Iz dokumentacije se vidi da ovo nije zamišljeno samo kao još jedan trgovački kompleks. Grad projektom zapravo pokušava prenamijeniti veliki prostor bivše Cetinke u novi poslovni dio Trilja i pritom dobiti znatnu količinu prostora za vlastite razvojne sadržaje.

Ključ je u modelu financiranja. Grad prema projektnom zadatku ne ulaže vlastiti novac u gradnju. Privatni investitor treba financirati rušenje, projektiranje, komunalno opremanje, izgradnju i uređenje okoliša. Zauzvrat mu nakon završetka pripadaju prizemlja dviju zgrada, ukupno oko 2.183 četvorna metra poslovnih prostora, te zakonski minimum parkirališnih mjesta.

Gradu ostaju prvi katovi, odnosno oko 1.925 četvornih metara, kao i zelene i prometne površine te parkirališta iznad minimuma. U ovom kontekstu važan je i sadržaj koji Grad pri tomu dobiva. U zgradi B na katu je predviđeno oko 724 četvorna metra za start-up sadržaje i dvoranu, uz približno 147 četvornih metara skladišta. Dok zgrada C donosi još oko 1.054 četvorna metra start-up prostora.

Dodatno, projekti ima i širi urbanistički značaj. Riječ je o prenamjeni prostora nekadašnje tvornice, gdje sadašnje građevine zauzimaju oko 4.900 četvornih metara, a projekt ne podrazumijeva samo dvije nove zgrade. Izgradit će se i prometnice, parkirališta, komunalna infrastruktura te urediti zelene površine, što znači da se zapravo uređuje čitava jedna gradska zona.

Dvije zgrade

Zahvat je planiran na prostoru nekadašnje tvornice Cetinka, čije postojeće građevine, ukupne tlocrtne površine oko 4.900 četvornih metara, prije početka nove gradnje treba srušiti i ukloniti. Obuhvat se nalazi na katastarskim česticama 2083/2 i 2082/1 te dijelovima još pet čestica u katastarskoj općini Košute.

Na tom prostoru predviđena je izgradnja dviju poslovno-trgovačkih zgrada, označenih kao zgrade B i C, obje katnosti P+1. Svaka će imati približne vanjske gabarite 53 puta 14,8 metara, dok će njihova ukupna građevinska bruto površina iznositi oko 4.325 četvornih metara. Zgrada B imat će 1.626,57 četvornih metara GBP-a, a veća zgrada C ukupno 2.698,93 četvorna metra. Uz same objekte projekt obuhvaća pristupne i interne prometnice, parkirališta, komunalnu infrastrukturu te uređenje zelenih i krajobraznih površina. Novi kompleks u Trilju | Foto: Grad Trilj/projektna dokumentacija

Trgovine u prizemlju, start-up na katu

Namjena dviju etaža bit će jasno podijeljena, pri čemu će prizemlja prvenstveno biti namijenjena poslovnim i trgovačkim sadržajima, dok su katovi predviđeni za prostore kojima će raspolagati Grad Trilj.

U zgradi B investitoru je namijenjeno 691,48 četvornih metara poslovnog prostora u prizemlju, dok je na prvom katu predviđeno 146,52 četvorna metra skladišta trgovine te 723,72 četvorna metra za start-up sadržaje i dvoranu. U zgradi C poslovni prostori u prizemlju zauzimaju 1.491,22 četvorna metra, a na prvom katu predviđeno je 1.054,49 četvornih metara start-up prostora. Vertikalne komunikacije, odnosno stubišta, dizala i ulazni prostori, tretirat će se kao zajednički dijelovi zgrada. Trilj, poslovno-trgovački centar | foto: ilsutracija, screen shot EOJN

Za gradnju 18 mjeseci

Dokumentacija propisuje i hodogram prema kojem bi realizacija trebala započeti geodetskom diobom čestica, za što investitor ima dva mjeseca od potpisa ugovora. U roku od četiri mjeseca od potpisa ugovora mora izraditi projektnu dokumentaciju i predati zahtjev za građevinsku dozvolu, dok će trajanje samog postupka izdavanja dozvole ovisiti o nadležnim tijelima.

Nakon pravomoćnosti građevinske dozvole počinje glavni građevinski dio projekta, a za izgradnju zgrada, infrastrukture i parkirališta predviđeno je najviše 18 kalendarskih mjeseci. Do isteka tog roka mora biti predan i zahtjev za uporabnu dozvolu, uz prethodna ispitivanja, ateste i tehnički pregled objekata.