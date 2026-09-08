Na Rabu se sprema važna nova prometnica: Imat će zidove visoke do devet metara i nadvožnjak

Zeleno svjetlo za 22 kilometra nove brze ceste: Imat će pet velikih čvorišta i brojne vijadukte
Podravska brza cesta sve je bliže realizaciji, a nova dionica trebala bi znatno rasteretiti postojeću državnu cestu DC2.
15:51 28 d 04.09.2026
08. rujan 2026.
Projekt bi mogao donijeti jednu od važnijih prometnih promjena na sjevernom dijelu Raba i olakšati svakodnevna putovanja.
Na Rabu se priprema nova prometnica koja bi trebala skratiti putovanje između Kampora i Supetarske Drage te rasteretiti postojeće cestovne pravce. Riječ je o zahvatu ukupne duljine oko 2,6 kilometara, pri čemu će se graditi približno 2,2 kilometra potpuno nove ceste, a rekonstruirat će se i dijelovi državne i županijske prometnice. Projekt je sada u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Svrha projekta je kvalitetnije povezati Kampor i Supetarsku Dragu, ali i rasteretiti postojeći prometni sustav otoka. Danas se glavnina prometa između tih područja odvija državnom cestom DC105 i županijskom cestom ŽC5139, zbog čega se vozi zaobilaznim i duljim pravcem.
Nova prometnica spojit će upravo te dvije ceste i skratiti put između naselja, što bi posebno trebalo doći do izražaja tijekom ljetnih mjeseci, kada se promet na Rabu višestruko povećava. U prostoru kojim će prolaziti danas nema druge cestovne alternative osim lokalnih i šumskih puteva. Sam obuhvat projekta prostire se na približno 44.180 četvornih metara, odnosno oko 4,4 hektara.
Nova dvotračna prometnica bit će duga oko 2.209 metara. Uz nju je predviđena rekonstrukcija približno 200 metara državne ceste DC105 te još oko 200 metara županijske ceste ŽC5139, pa ukupna duljina cijelog zahvata doseže oko 2,6 kilometara.
Kolnik će biti širok šest metara, uz rubne trake širine 30 centimetara, dok će cijelom trasom biti izveden nogostup širine 1,6 metara. Prometnica je projektirana za računsku brzinu od 50 kilometara na sat, a zaštitna ograda predviđena je uz potporne zidove i na nasipima višima od jednog metra.
Zeleno svjetlo za 22 kilometra nove brze ceste: Imat će pet velikih čvorišta i brojne vijadukte
Podravska brza cesta sve je bliže realizaciji, a nova dionica trebala bi znatno rasteretiti postojeću državnu cestu DC2.
15:51 28 d 04.09.2026
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Gradnja neće biti jednostavna. Predviđeno je oko 39.000 kubika iskopa te približno 22.000 kubika nasipa. Dio iskopanog materijala iskoristit će se za nasipavanje, a višak će se odvoziti na lokaciju koja će se odrediti u suradnji s lokalnom samoupravom. Za različite objekte, zidove, propuste, pločnike i druge elemente procjenjuje se i potrošnja oko 4.000 kubika betona.
Na trasi je planiran i cestovni nadvožnjak dug oko deset metara, više armiranobetonskih potpornih zidova visokih do približno devet metara te niz betonskih cijevnih propusta za prihvat oborinskih i bujičnih voda.
Većina trase prolazi kroz II. vodozaštitnu zonu, zbog čega je projektiran zatvoreni sustav odvodnje. Voda s kolnika prikupljat će se rigolima i slivnicima, odvoditi kolektorima prema separatorima te se nakon pročišćavanja ispuštati u teren. Predviđena su dva separatora izvan granica II. zone. Rasvjeta će biti postavljena u zonama raskrižja s državnom i županijskom cestom.
Sama trasa prolazit će uglavnom kroz šumsko područje niže gospodarske vrijednosti te dijelom uz poljoprivredne površine. Zahvat se nalazi i unutar područja ekološke mreže Kvarnerski otoci i Otok Rab, zbog čega će se u postupku posebno razmatrati mogući utjecaji na prirodu.
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Elaborat predviđa da bi se građevinski radovi, upravo zbog turističkog značaja Raba, trebali izvoditi izvan glavne sezone. Tijekom gradnje očekuju se privremeni utjecaji poput povećane buke, prašine i prometa teških vozila, dok se dugoročni prometni učinak projekta ocjenjuje pozitivnim.
Po završetku prometnica bi trebala povećati protočnost, smanjiti ljetne zastoje, skratiti putovanje između Kampora i Supetarske Drage te rasteretiti postojeće državne i županijske ceste.
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