Zna se što će biti sa smećem iz Like: 650 tona prevest će se na dvije lokacije, jedna tvrtka već odustala

U cementare u Našicama i Koromačnu hitno će se prevesti oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića. Prethodno odabrana tvrtka od posla je 'digla ruke'.

Nekoliko dana nakon prosvjeda za Liku u Zagrebu, te nakon USKOK-ove objave novih nalaza o otpadu u Gospiću, Vlada RH donosi rješenje za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada. Tu količinu otpada uskladištenog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću zbrinut će dvije cementare, Holcim iz Koromačna te Nexe iz Našica.

Hitna odluka nakon odustajanja

Ova odluka stiže nakon što je tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića koja je prethodno dobila posao zbrinjavanja, od njega i odustala 9. rujna ove godine. Da se ne bi ponovno raspisivala javna nabava i odgađalo uklanjanje, Odlukom Vlade posao je dodijeljen Holcim-u i Nexe-u. Odluka je donesena hitno, 10. rujna 2026. godine.

U odluci piše da se otpad odnijeti u cementare, pod uvjetom da imaju važeće dozvole za konkretnu vrstu i količinu otpada te odgovarajući postupak gospodarenja otpadom, što valjda imaju ako se sve i provodi po hitnom postupku. Raspodjela otpada nastojat će se provesti u jednakim ili približno jednakim količinama, ovisno o stvarno utvrđenim količinama, vrstama otpada, dozvolama i raspoloživim kapacitetima, čitamo iz odluke.

Ovo je plan nakon prijevoza

Holcim i Nexe odabrani su kako bi žurno preuzeli, uklonili, transportirali te oporabili ili na drugi način gospodarili neopasnim otpadom s lokacije PPK Velebit u Gospiću. Otpad je skladišten u velikim vrećama, razvrstanim prema brojevima, koji pokazuju je li riječ o otpadnoj plastici, ostalom otpadu od mehaničke obrade ili o plastici i gumi.

Ukupna vrijednost poslova ograničena je na 357.500 eura bez PDV-a, odnosno na vrijednost ponude odabrane u prethodnom postupku javne nabave. Taj je postupak postao neprovediv nakon što je odabrani ponuditelj 9. rujna 2026. odustao od izvršenja poslova. Financiranje osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, također je navedeno u Vladinoj odluci.

Postoji rok za zbrinjavanje, ali se može produljiti

U dokumentu piše i da radovi moraju započeti 'bez odgode', a završiti u roku od 45 dana od trenutka donošenja Odluke. Rok se iznimno može produžiti zbog objektivnih okolnosti koje izvršitelji nisu mogli predvidjeti.

U Obrazloženju je isto tako istaknuto da je riječ o neopasnom otpadu koji se - gdje to dopuštaju svojstva otpada i dozvole postoji mogućnost njegove energetske oporabe i zamjenskog goriva u cementnoj industriji. Odlukom se osigurava 'zakonito i provedivo uklanjanje', uz korištenje postojećih kapaciteta, kontrolu troškova i završetak postupanja u propisanom roku, čitamo.

Odluku Vlade RH pronađite ispod teksta.