Što je kolektivni ugovor? NEXE radnicima diže plaće za 11 posto

Iz NEXE-a ističu da je Kolektivni ugovor rezultat pravovremenog i konstruktivnog socijalnog dijaloga između Uprave i Sindikata.

Dok se u građevini sve češće govori o nedostatku radne snage, NEXE je povukao potez koji izravno pogađa ono najvažnije pitanje za radnike - plaću. U najvećoj članici NEXE Grupe, NEXE-u d.d. Našice, potpisan je novi Kolektivni ugovor kojim se od 1. srpnja 2026. vrijednost bruto koeficijenta za obračun plaće povećava za 11 posto. Uz to, radnicima ostaju božićnica, regres, nagrada za rezultate rada i druga dosadašnja materijalna prava.

Rezultat dogovora Uprave i Sindikata

Iz NEXE-a ističu da je Kolektivni ugovor rezultat pravovremenog i konstruktivnog socijalnog dijaloga između Uprave i Sindikata. Takav dogovor pokazuje da se pitanja plaća, radnih uvjeta i materijalnih prava mogu rješavati pregovorima, uz jasna pravila i dugoročniji pogled na položaj radnika.

Kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Uprave Josip Ergović i sindikalni povjerenik Sindikata graditeljstva Hrvatske Marijan Baričević. Time je potvrđena namjera da se i u idućem razdoblju nastavi unapređivati radne uvjete i materijalna prava zaposlenih.

Što su kolektivni ugovori i zašto su važni?

Kolektivni ugovor je sporazum između poslodavca, odnosno udruge poslodavaca, i sindikata. Njime se uređuju prava radnika koja se odnose na plaće, dodatke, naknade, radno vrijeme, uvjete rada, otpremnine, nagrade i druga materijalna prava.

Za radnike je kolektivni ugovor važan jer im daje veću sigurnost. Prava nisu prepuštena pojedinačnim dogovorima, nego su jasno definirana i odnose se na širu skupinu zaposlenih. Za poslodavca takav ugovor znači predvidljiviji okvir poslovanja, jasnija pravila i stabilniji odnos s radnicima.

NEXE povećao plaće | Foto: NEXE, Canva

Dio šireg trenda u graditeljstvu

NEXE-ov ugovor dolazi u trenutku kada se i u širem građevinskom sektoru mijenjaju uvjeti rada i plaće. HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske ranije su potpisali izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, prema kojima osnovne bruto plaće svih grupa složenosti poslova iz Tarifnog priloga od veljače 2026. rastu za 10 posto.

To pokazuje da se u sektoru sve više prepoznaje potreba za povećanjem primanja i zadržavanjem radnika. U industrijama koje ovise o kvalificiranoj radnoj snazi, plaća i materijalna prava postaju jedan od ključnih načina za privlačenje i zadržavanje zaposlenika.

Poruka radnicima i tržištu

Ovim ugovorom NEXE šalje jasnu poruku radnicima: plaće će rasti, a postojeća prava ostaju. U okolnostima u kojima se poslodavci sve češće suočavaju s izazovima pronalaska i zadržavanja radne snage, takvi potezi imaju šire značenje od samog povećanja plaće.

Za zaposlenike to znači veću sigurnost i bolji ukupni paket primanja. Za tvrtku to znači ulaganje u stabilnost radne snage i nastavak socijalnog dijaloga. A za cijeli sektor to je još jedan signal da se odnosi između poslodavaca i radnika sve više uređuju kroz dogovor, jasna pravila i kolektivne ugovore.