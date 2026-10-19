Svi su mislili da će propasti, ali Macola je opstao do danas i gradi: Ima novi građevinski projekt za Liku

Gotovo da nema vozača koji je posljednjih desetljeća putovao kroz Liku, a da nije čuo za Macolu. Legendarno odmorište u Korenici, poznato po janjetini, velikim parkiralištima i brojnim autobusima, godinama je nezaobilazna postaja na 'staroj cesti' prema Dalmaciji. Iza poznatog imena stoji lički poduzetnik Željko Orešković, koji je ugostiteljski posao s vremenom proširio na hotele, turizam i proizvodnju drvenih kuća.

A čini se da se ulaganja nastavljaju. Naime, Ugostiteljski obrt Macola dobio je novu građevinsku dozvolu za izgradnju stambene zgrade u Korenici. Riječ je o projektu čiji su procijenjeni troškovi gradnje veći od 126.000 eura bez PDV-a, a nova građevina imat će prizemlje i potkrovlje.

Nova stambena zgrada u Korenici

Prema dokumentaciji koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, investitor je Ugostiteljski obrt Macola, sa sjedištem u Ulici Josipa Jovića 75 u Korenici.

Građevinska dozvola odnosi se na izgradnju zgrade stambene namjene, svrstane u 3.b skupinu građevina. Objekt je planiran na katastarskoj čestici 11702/12 u Korenici, a predviđena etažnost je prizemlje i potkrovlje, odnosno P+Pk.

Iz dokumentacije proizlazi da je riječ o novogradnji, a ne o rekonstrukciji postojećeg objekta. Međutim, u samoj dozvoli nisu navedeni broj stanova ni njihova buduća namjena, odnosno hoće li se koristiti za privatno stanovanje, smještaj zaposlenika ili neku drugu svrhu. Macola, ilustracija | Foto: Google Earth, Canva

Vrijednost radova veća od 126.000 eura

Zanimljiv je i financijski dio projekta. Procijenjeni troškovi građenja iznose 126.360 eura bez PDV-a, odnosno 157.950 eura s obračunatim PDV-om od 25 posto. U dokumentaciji se također navodi da volumen građevine za obračun doprinosa iznosi 492,27 kubičnih metara. Taj se podatak odnosi na obračunski obujam zgrade, a ne na njezinu stambenu površinu.

Za izradu projektne dokumentacije angažirano je nekoliko stručnih ureda, a glavni projektant je arhitekt Sead Kurtić iz zagrebačke tvrtke ADING PROJEKT. Projekt konstrukcije izradio je Igor Matić iz tvrtke kevee zagreb, dok dokumentacija obuhvaća i projekte vodovoda, odvodnje, elektroinstalacija te grijanja, hlađenja i ventilacije.

Osigurani priključci i parkirališna mjesta

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je da je projekt usklađen s Prostornim planom uređenja Općine Plitvička Jezera. Prema službenoj dokumentaciji, građevna čestica ima mogućnost priključenja na prometnu površinu i niskonaponsku elektroenergetsku mrežu. Predviđena je i mogućnost priključenja na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda.

Također je utvrđeno da je na pripadajućoj parceli osiguran dovoljan broj parkirališnih mjesta. Tijekom postupka pribavljene su potvrde nadležnih tijela, među kojima su HEP, HAKOM i Ličke vode.

Kada bi gradnja mogla početi?

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen je još 23. svibnja 2025. godine, dok je sama dozvola izdana gotovo godinu i pet mjeseci poslije, 16. listopada 2026. godine. Ipak, izdavanje dozvole ne znači da radovi odmah počinju. Investitor može pristupiti gradnji na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a početak radova mora prijaviti nadležnim tijelima najmanje pet dana unaprijed.

Dozvola prestaje važiti ako se gradnji ne pristupi u roku od šest godina od njezine pravomoćnosti. Točan datum početka radova zasad nije poznat, no Macolin obrt ovim je dokumentom napravio važan administrativni korak prema realizaciji još jednog projekta u Korenici.