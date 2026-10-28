Spremaju se radovi podno Medvednice: Luksuznu ulicu punu vila čeka velika rekonstrukcija

Na obroncima Medvednice smješteni su mirni, zeleni dijelovi Zagreba s brojnim vilama, obiteljskim kućama i luksuznim stambenim zgradama. Među njima je i Ulica Novi Goljak u gradskoj četvrti Gornji grad - Medveščak, nedaleko od istoimene specijalne bolnice i Zelengaja.

Ovu ulicu sada očekuje rekonstrukcija procijenjena na 700.000 eura, za koju je objavljeno prethodno savjetovanje. Radove će financirati Grad Zagreb, a stanovnicima bi trebali omogućiti sigurnije i ugodnije kretanje. Zahvat obuhvaća obnovu 370 metara prometnice, proširenje kolnika, izgradnju nogostupa te rekonstrukciju vodovoda, kanalizacije i plinovoda.

Obnova od spoja s Goljakom

Riječ je o slijepoj ulici čija je rekonstrukcija predviđena od spoja s Ulicom Goljak do završetka prometnice. U okolici se nalaze obiteljske kuće i vile, a projekt uključuje i uređenje ulaza u dvorišta, garaže i objekte.