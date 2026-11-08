Novi priključak na slavonsku autocestu skuplji od planiranog: Samo ga jedna tvrtka želi graditi

Autocesta A5 jedan je od najvažnijih prometnih pravaca u istočnoj Hrvatskoj, a između Đakova i Sredanaca planira se novi čvor Andrijevci. Projekt uključuje uklanjanje dvaju odmorišta, gotovo kilometar spojne ceste i novi nadvožnjak, no jedina pristigla ponuda 'poprilično' premašuje procijenjenu vrijednost radova.

Jedina ponuda gotovo 28 posto iznad procjene

Prema zapisniku o otvaranju ponuda od 3. studenoga, na natječaj Hrvatskih autocesta (HAC) javio se samo Osijek-Koteks. Osječka tvrtka ponudila je radove za 9.566.851,15 eura bez PDV-a, odnosno 11.958.563,94 eura s PDV-om. U odnosu na procijenjenih 7,5 milijuna eura bez PDV-a, ponuda je viša za približno 2,07 milijuna eura ili 27,6 posto.

Ponuda je dostavljena 2. studenoga, dan prije isteka roka. Poziv na nadmetanje objavljen je u srpnju, a konačni rok za dostavu ponuda bio je 3. studenoga u 11 sati. Uz ponudu je dostavljeno i bankovno jamstvo od 225.000 eura, s osnovnom garancijom i dva dodatka.

Nakon svega spomenutog slijede pregled i ocjena ponude, nakon čega će biti poznato hoće li posao biti ugovoren po ponuđenom iznosu. Ako bude prihvaćen, ukupna vrijednost radova s PDV-om približit će se iznosu od 12 milijuna eura.

novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Bolji pristup autocesti za okolna mjesta

Kako smo ranije pisali, A5 povezuje mađarsku granicu preko Osijeka sa Svilajem i autocestom A3 te pripada međunarodnom koridoru Vc. Novi čvor trebao bi stanovnicima i gospodarstvu dijela Brodsko-posavske županije olakšati pristup toj prometnici. Planiran je na području općina Donji Andrijevci i Vrpolje.

Lokacija je približno 400 metara južno od prijelaza županijske ceste ŽC4202 preko A5. Postojeći čvor Đakovo udaljen je oko 16 kilometara prema sjeveru, a Sredanci pet kilometara južnije.

Izgradnjom bi se tako uspostavila dodatna veza lokalne cestovne mreže s autocestom, između dvaju postojećih priključaka. Upravo je dostupnost autoceste okolnim naseljima jedna od glavnih svrha ovog zahvata.

Čvor u obliku trube i nova spojna cesta

Predviđen je čvor u obliku trube, s oko 1.130 metara krakova, bez traka za ubrzanje i usporenje. Spojna cesta duga približno 960 metara povezivat će ga sa županijskom cestom preko novog kružnog raskrižja.

Projekt stoga obuhvaća više od samog ulaza i izlaza s autoceste. Uz krakove čvora treba izvesti spojnu prometnicu i raskrižje koje će prihvaćati promet s postojeće županijske ceste.

Prije gradnje uklonit će se odmorišta Andrijevci s obiju strana A5. Predviđeni su prilagodba prometnice, izmještanje instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta te nova signalizacija i prometna oprema. novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Nadvožnjak dug gotovo 100 metara

Važan dio projekta je nadvožnjak preko A5, dug 99,5 i širok 10,8 metara. Izvest će se kao integralna armiranobetonska konstrukcija s kontinuiranim nosačem preko četiri raspona.

Na trakama za ubrzanje i usporenje predviđen je završni sloj asfalta SMA 16 debljine 4,5 centimetra. Ispod asfaltnih slojeva nalazit će se 20 centimetara cementom vezanog nosivog sloja te 25 centimetara nevezanog kamenog materijala.

Ti detalji pokazuju da zahvat, osim prepoznatljivih objekata poput nadvožnjaka, uključuje i izvedbu višeslojne kolničke konstrukcije. Građevinski posao tako objedinjuje uklanjanje postojećih sadržaja, cestogradnju, armiranobetonske radove i opremanje budućeg čvora.

Za radove predviđena godina i pol

Prema ranije objavljenoj dokumentaciji, za izvođenje radova predviđeno je 18 mjeseci. Kada bi gradnja mogla početi, iz dostavljenog zapisnika nije poznato jer postupak još nije završen odabirom izvođača.

Otvaranjem ponude potvrđeno je tko želi graditi i po kojoj cijeni, ali ne i da će upravo Osijek-Koteks dobiti posao. Zasad zato ponuđeni iznos ne predstavlja ugovorenu vrijednost radova.