Kultna zgrada na granici sada je moderan dvorac iz bajke: Ružičasta može biti nova siva i savršeno se uklopiti

Zgrada se nalazi u Brooklynu, na poznatom raskrižju koje predstavlja raskorak između industrijskog i stambenog djela grada.

Arhitektonski studio SO-IL koristio je prefabricirane, obojene betonske blokove različitih veličina kako bi stambenoj zgradi na adresi 144 Vanderbilt u Brooklynu (SAD) dao prepoznatljiv identitet. Sada neobična, ružičasta zgrada krasi dio grada kojim prevladava klasično urbano sivilo.

SO-IL je na projektu surađivao s dizajnerski naprednim njujorškim investitorom Tankhouse, a 144 Vanderbilt izgrađena je korištenjem naslaganih betonskih blokova koji se uzdižu od sjevera prema jugu s najvišom točkom okrenutoj prema prometnoj aveniji Myrtle.

Ružičasta naspram smeđe i crvene

Pročelje zgrade površine je približno 8.300 četvornih metara, a sastoji se od prefabriciranih betonskih panela s rebrastom teksturom. No, ono što najviše dolazi do izražaja je ružičasta boja.

Budući da se veći dio susjedstva sastoji od zgrada od smeđeg kamena i crvene cigle, studio je otkrio da ružičasta boja betona stvara osjećaj dosljednosti, a istovremeno se ističe.

Paneli prate nepravilan uzorak slaganja strukture, što stvara udubljenja, slogove i konzole koji pružaju vizualni interes i stvaraju mogućnosti za balkone, a istovremeno artikuliraju prozore na način koji maksimizira svjetlost. 144 Vanderbilt, Brooklyn | foto: Valeria Flores

Blokovi za individualnost

Daljnje kontekstualiziranje, Lui je usporedila slaganje fasade s načinom na koji se sastavljaju zgrade od opeke. Dodala je da različite orijentacije jedinica omogućuju individualnost u stanovima.

- Trudimo se da svaka jedinica bude jedinstvena, iako je u kolektivnoj konstelaciji. U ovim razmjerima to je još uvijek moguće Postoji taj osjećaj povratka kući koji rijetko dobijete kada živite u stambenoj zgradi, rekao je jedan os osnivača studia SO-IL, Jing Lui za dezeen.com.

Na granici

Arhitekti kažu kako je projekt bio zanimljiv i s pozicije položaja zgrade na granici zoniranja, pri čemu je infrastruktura Myrtle Avenue viša i komercijalne je funkcije, dok je Vanderbilt Avenue stambena. Upravo podizanje od Vanderbilt Avenue prema Myrtleu objašnjava veliku promjenu unutar same zgrade.

- Njegova prepoznatljiva kutna lokacija, koja se proteže između dvaju zoniranih okruga, snažno utječe na strukturu i raspored zgrade. Projekt istražuje ova dva kontrastna urbana iskustva, stvarajući strukturu koja djeluje kao porozna barijera, smještajući mirno unutarnje utočište koje je u kontrastu sa živahnim uličnim životom, rekli su iz SO-IL-a. 144 Vanderbilt, Brooklyn | foto: Valeria Flores

Javna unutrašnjost

Zagrada ima prostrane javne unutarnje prostore, uključujući mezanin iznad društvenog predvorja i zeleno, osamljeno dvorište. Oni odražavaju udubljenja i praznine pročelja, a studio ističe kako nisu svi stanovi u zgradi okrenuti samo prema ulici, već i prema unutrašnjosti zgrade, što doprinosi 'poroznoj' prirodi zgrade.

Također, betonski stupovi koji obrubljuju ulaz zgrade pojavljuju se i u dvorištu. Unutra, stupovi igraju glavnu ulogu, obrubljujući predvorje na mezaninu i dosežući strop iz dvostruko visokog coworking prostora ispod razine tla.

Podovi predvorja na mezaninu su visoko polirani, a zidovi, zajedno s nekim stupovima, prekriveni su sivo-smeđom opekom. Dok je na stropu je ventilacijski blok dobio kružni oblik i metalnu oblogu koja mu daje izgled dekorativne instalacije koja kruniše uzvišeni javni prostor. 144 Vanderbilt, Brooklyn | foto: Valeria Flores

Malo zelene

Razigrani ulazni pult USM Modular Furniture sužava se u sjedala u predvorju, odražavajući konusnost vanjštine zgrade. Dodatno, ograde unutar javnog prostora i na vanjskom prolazu su mat zelene boje, usklađene s dubokim okvirima prozora koji gledaju na uređeno dvorište i unutarnje dvorište, dostupno iz coworking prostora s drvenim podom.

Krajobrazna arhitektica. Marie Salembier i dizajnerica/istraživačica, Julia Watson stvorile su i vrtove. Imaju čak 83 metra staza i sigurno će biti dobar mamac za nove stanare. 144 Vanderbilt, Brooklyn | foto: Valeria Flores

Nova tiplogija

Treba svakako reći kako arhitektonski studio SO-IL nije prvi puta napravio drugačiju intervenciju u četvrti. Ističu kako njihov rad pokazuje predanost proširenju stambene tipologije smeđeg kamena u Brooklynu.

- Većina zgrada od smeđeg kamena ne maksimalno iskorištava svoju omotač. Ono što prožima sve naše projekte jest osjećaj zajedništva i osjećaj vanjskog prostora, povezanosti s vanjskim prostorom. Pokušavamo napraviti što više prozora i što više orijentacija te što više vanjske cirkulacije u bilo kojoj od ovih zgrada, rekao je Lui.