Švicarci imaju top novu bolnicu: Ovdje je pacijent kralj, više od 7.000 senzora brine da baš svi sustavi rade

Top 10 novih zdravstvenih ustanova posebne arhitekture: Liječe tijelo i dušu
10:10 240 d 02.08.2025
30. ožujak 2026.
U srcu bolnice Agnes nalazi se snažna integracija naprednih digitalnih tehnologija koja brine o svemu.
Svake godine svijet je bogatiji za desetke unikatnih građevina koje se ističu po svoj posebnosti, materijalima od kojih su građene ili inovativnim tehnikama gradnje. Među njima, svakako, posebno mjesto zauzimaju nove moderne zdravstvene ustanove koje omogućavaju bržu dijagnostiku, efikasnije liječenje i bolju brigu o pacijentima, koristeći suvremenu tehnologiju i standarde.
U društvu onih sagrađenih i/ili puštenih u upotrebu u 2025. godini stručni žiri renomiranog Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) istaknuo je novu regionalnu bolnicu Agnes u Badenu - Agnes Kantonsspital Baden (KSB). Ova top ustanova označava transformativni korak u arhitekturi zdravstvene zaštite, redefinirajući modernu bolnicu kao mjesto liječenja, inovacija i održivosti.
S otvorenjem u veljači 2025., ovaj objekt površine 76.215 kvadrata zamjenjuje zastarjelu strukturu iz 1978. godine naprednim dizajnom koji proširuje kapacitet za 30%, a istovremeno u središte stavlja skrb usmjerenu na čovjeka.
Iza projekta stoji Nickl & Partner Architekten Schweiz AG, na čelu s glavnom arhitekticom, Christine Nickl-Weller. Agnes se udaljava od bezlične prirode tradicionalnih bolničkih okruženja. Umjesto prenapučenih odjela, dizajn daje prednost jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pacijente koje nude veću privatnost i udobnost.
Prirodno svjetlo obilno ulazi u unutrašnjost kroz velike staklene površine i jedanaest unutarnjih dvorišta. Takav pristup stvara osjećaj smirenosti i povezanosti s prirodom unutar zdravstvene ustanove.
Kretanje kroz bolnicu osmišljeno je intuitivno i fluidno kako bi se olakšala orijentacija pacijenata i osoblja. Time se istovremeno povećava operativna učinkovitost i poboljšava iskustvo liječenja. Arhitektura je pažljivo planirana kako bi smanjila stres i poboljšala oporavak pacijenata, a cjelokupan koncept temelji se na ideji da prostor aktivno doprinosi procesu ozdravljenja.
U srcu bolnice Agnes nalazi se snažna integracija naprednih digitalnih tehnologija. Više od 7.000 IoT senzora omogućuje kontinuirano praćenje različitih sustava unutar objekta. Implementirana je i potpuno razvijena BIM (Building Information Modeling) platforma koja povezuje sve komponente zgrade u jedinstveni digitalni sustav.
Svaki element, od konstrukcije do svakodnevnih operativnih procesa, digitalno je mapiran i nadziran u stvarnom vremenu. Takav pristup omogućuje prediktivno održavanje i bolju koordinaciju svih službi unutar bolnice.
Sustav također optimizira radne procese i smanjuje mogućnost pogrešaka u upravljanju infrastrukturom. Digitalna transformacija ovog opsega postavlja nove standarde za zdravstvene ustanove u Švicarskoj. Agnes tako postaje primjer pametne bolnice budućnosti koja se stalno prilagođava potrebama korisnika.
Održivost je integrirana u svaki aspekt projekta Agnes, od energetskih sustava do izbora materijala. Bolnica koristi 170 geotermalnih sondi i elektranu na drvnu sječku, čime u potpunosti eliminira upotrebu fosilnih goriva za grijanje i hlađenje. Time se godišnje štedi oko 250.000 litara loživog ulja.
Sustavi poput dizalica topline na amonijak i hlađenja slobodnim protokom zraka dodatno smanjuju potrošnju energije. Na krovovima i pročeljima postavljeni su solarni paneli koji doprinose proizvodnji obnovljive energije.
Za fasadu od 1.600 kvadrata korišteno je drvo od 80 jelki iz gradskih šuma Badena kako bi se podržalo lokalni lanci opskrbe. Više od 230.000 kvadrata iskopane zemlje ponovno je iskorišteno za potrebe melioracije zemljišta. Također, sustav upravljanja otpadom već je smanjio bacanje hrane za 10 posto, čime se dodatno povećava učinkovitost resursa.
