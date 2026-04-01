Otvara se veliko gradilište u Dubrovniku: 1,4 milijuna eura za moderan sustav koji se dugo čeka

Rok za izvođenje radova je šest mjeseci, trasa je poznata, a trebat će puno strpljenja, kako za građane, tako i za turiste.

Grad Dubrovnik započinje s radovima na izgradnji sustava odvodnje oborinskih voda na području Montovjerna-Batala u duljini od 800 metara. Ova investicija spriječit će nakupljanje velikih količina oborinskih voda na cesti u Ulici Iva Vojnovića gdje započinje ovaj zahvat. Kao i problem velikog priljeva kroz ulice Marka Marojice i Od svetog Mihajla.

Ugovor o izvođenju radova vrijedan 1.272.202,23 eura bez PDV-a potpisali su gradonačelnik Mato Franković, a u ime izvođača, tvrtke Texo gradnja, direktor Pero Račić. Rok za izvođenje radova je šest mjeseci od dana uvođenja u posao. Iz Grada Dubrovnika ističu kako će se izgradnjom kružnog toka na Batali unaprijediti protočnost prometa u ovom dijelu grada.

oborinska odvodnja, Dubrovnik | foto: Grad Dubrovnik

Obuhvat radova

Područje predmetnog zahvata obuhvaća dio Ulice Iva Vojnovića ispred dječjeg vrtića koji se sustavno spaja na Ulicu Marka Marojice. Također uključuje dio Ulice bana Josipa Jelačića do križanja s Ulicom Od svetog Mihajla, zatim Ulicu Od svetog Mihajla od tog križanja do križanja s Ulicom Nikole Tesle, Ulicu Od Batale te Lapadsku obalu Nojka Marinovića.

Uz izgradnju gravitacijskog kolektora oborinskih voda Montovjerna-Batala koji će prikupljati oborinske vode s pješačko-kolnih površina putem sustava kišnih rešetki, investicija uključuje i cjelovito uređenje postojećeg križanja četiriju gradskih ulica na Batali formiranjem kružnog raskrižja. Osim samog oborinskog kolektora, izvest će se i zamjena dijelova vodovodne mreže i mreže odvodnje otpadnih voda.

Rješenje za kritičnu točku

Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako će se ovom investicijom riješiti problem plavljenja Ulice Iva Vojnovića ispred dječjeg vrtića Palčica, jedne od nekoliko kritičnih točaka na gradskom području. Pozvao je sugrađane na strpljenje jer će se radovi izvoditi i tijekom turističke sezone te povremeno može doći do manjih usporavanja prometa, posebno kod radova na Batali, koji će se izvoditi u zadnjoj fazi investicije.

Tri velika projekta odvodnje

Podsjetimo, Grad Dubrovnik u 2026. godini provodi značajne investicije u sustave oborinske odvodnje. Za tri zasebna projekta: Montovjerna-Batala, Gruž i Semafore Lapad osigurano je 3,5 milijuna eura.

Radovi kod Semafora Lapad već se izvode, a rekonstruira se postojeći sustav oborinske odvodnje izgradnjom dijela dodatnog kolektora, koji će se spojiti na već izgrađeni kolektor na Batali. Istodobno, u Ulici Andrije Hebranga izgradit će se gravitacijski kolektor oborinskih voda duljine približno jednog kilometra.