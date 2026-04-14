Tri varijante nove spojne ceste u zaleđu Splita: Preuzet će do 8 tisuća vozila po danu

Razmatraju se čak tri varijante za izgradnju nove spojne ceste. Na ulazu u grad, mogla bi smanjiti dnevni promet za čak 8 tisuća automobila.

Analiza prometnih tokova na širem području Sinja pokazuje značajno opterećenje postojeće cestovne mreže. Konkretno, na brojačkoj lokaciji Brnaze, 2023. godine pored Sinja je zabilježen prosječni godišnji dnevni promet od 13.142 vozila, a još više vozila bilo je ljeti. Značajan promet u području zabilježen je i na području Trilja.

Prekrcane su bile dvije državne i jedna lokalna cesta, no najviše opterećena ipak su bila raskrižja na ulazima u grad Sinj. Planira se izgradnja spojne ceste između DC1 i DC219 koja bi tranzitni promet usmjerila s ceste DC1 preuzimajući ga s postojeće ulice Put Piketa. Za zahvat je izrađena Studija utjecaja na okoliš.

Problemi na ulazu u grad

Analiza prometa na širem području Sinja pokazuje značajno opterećenje postojeće cestovne mreže u toj zoni, što je ključni razlog planiranja nove spojne prometnice. Na brojačkoj lokaciji Brnaze 2023. godine zabilježen je prosječni godišnji dnevni promet od 13.142 vozila, dok je prosječni ljetni dnevni promet iznosio 14.979 vozila. Na pojedinim lokacijama, vozilo je između 3,77 posto i 4,93 posto teških teretnih vozila.

S druge strane, na području Trilja zabilježen je prosječni godišnji dnevni promet od oko 6.100 vozila, uz manji udio teretnih vozil, niži od 2 posto. Veliko opterećenje zabilježeno je na državnim cestama DC1 i DC60, na kojima je izbrojano između 8.000 i 12.000 vozila dnevno. Kao i na lokalnoj cesti LC67040, kojom je prolazilo oko 4.800 vozila dnevno.

Ipak, najviše vozila izbrojano je na raskrižjima na ulazima u grad, gdje je zabilježeno i do 25.987 vozila dnevno, što ukazuje na nedostatno razvijenu gradsku prometnu mrežu i potrebu za njenim rasterećenjem. Područje obuhvata | foto: EOJN, snimka zaslona

Tri varijante: Jedna s čak 11 raskrižja

U Studiji utjecaja na okoliš opisana je planirana prometnica koja bi po izgradnji postala ključna okosnica razvoja jugoistočnog dijela Sinja. Preuzela bi značajan dio prometa, osobito teretnog, 'vodeći' ga izvan gradskog središta.

Procjenjuje se da će nova dionica preuzeti između 7.000 i 8.000 vozila dnevno, čime će se smanjiti opterećenje postojećih prometnica i povećati sigurnost. Bila bi to velika promjena, osobito za pješake i bicikliste jer bi se u mjestu smanjili i buka te onečišćenje.

U Studiji o utjecaju na okoliš analizirana su tri varijantna rješenja trase koja će riješiti prometnu zakrčenost. Zbog prostornih ograničenja varijante su gotovo identične, no razlikuju se ponajprije u broju i tipu raskrižja. Varijanta 1 predviđa 11 raskrižja, varijanta 2 njih 10, dok varijanta 3 ima 9 raskrižja. Također, varijante 1 i 2 završavaju trokrakim raskrižjem s trakom za lijevo skretanje iz smjera GP Kamensko, dok je u varijanti 3 završetak trase oblikovan kao kružno raskrižje na spoju s državnom cestom DC219.

Obuhvat nove spojne ceste | foto: EOJN, snimka zaslona

Spojna cesta kod Sinja | foto: EOJN, snimka zaslona

Početak i završetak trase

U svakom slučaju, trasa započinje spojem na državnu cestu DC1 u naselju Šabići Donji, gdje je planirano trokrako raskrižje s mogućnošću lijevog skretanja iz smjera Sinja. Početni dio trase ima uzdužni nagib od 5 posto, a zatim prelazi u zakrivljeni dio s radijusom od 280 metara. U ranoj fazi trase predviđen je priključak na postojeći poljski put, uz ograničenja skretanja radi sigurnosti prometa.

Na nekoliko ključnih točaka planirana su kružna raskrižja, uključujući raskrižja u kilometrima 0+398 i 0+685, oba promjera 35 metara, kao i završno raskrižje s državnom cestom DC219, promjera 28 metra. Trasa bi se dalje povezala s planiranom sabirnom prometnicom te postojećom lokalnom cestom LC67040, pri čemu bi se u tom dijelu prilagodila postojećem stanju zbog pristupa objektima.

Neće biti rušenja

Poprečni profili prometnice variraju, ali u pravilu uključuju kolnik širine 6,6 metara, zelene pojaseve i pješačko-biciklističke staze širine 2,5 metra ili pješačke staze širine 1,6 metra. Na dijelovima gdje trasa prati postojeću cestu predviđena je potreba za izvlaštenjem zemljišta, ali bez rušenja objekata.

Trasa se djelomično vodi u nasipu visine do 1,5 m, uz maksimalni uzdužni nagib od 4 %. Planirana je fleksibilna kolnička konstrukcija za teško prometno opterećenje, a točan sastav bit će definiran u glavnom projektu. Također je predviđena izgradnja zamjenskih poljskih putova radi očuvanja pristupa parcelama te izvedba cestovne rasvjete u skladu s važećim normama.