Tri varijante nove spojne ceste u zaleđu Splita: Preuzet će do 8 tisuća vozila po danu

Veliki prometni iskorak na jugu: Za dvije nove ceste ugovoreno 30 milijuna eura
11:15 141 d 24.11.2025
14. travanj 2026.
Razmatraju se čak tri varijante za izgradnju nove spojne ceste. Na ulazu u grad, mogla bi smanjiti dnevni promet za čak 8 tisuća automobila.
Analiza prometnih tokova na širem području Sinja pokazuje značajno opterećenje postojeće cestovne mreže. Konkretno, na brojačkoj lokaciji Brnaze, 2023. godine pored Sinja je zabilježen prosječni godišnji dnevni promet od 13.142 vozila, a još više vozila bilo je ljeti. Značajan promet u području zabilježen je i na području Trilja.
Prekrcane su bile dvije državne i jedna lokalna cesta, no najviše opterećena ipak su bila raskrižja na ulazima u grad Sinj. Planira se izgradnja spojne ceste između DC1 i DC219 koja bi tranzitni promet usmjerila s ceste DC1 preuzimajući ga s postojeće ulice Put Piketa. Za zahvat je izrađena Studija utjecaja na okoliš.
Spas za zagrebački promet: Drugi 'gradski' aerodrom, željeznica do aviona i novo okretište
Nekoliko je rješenja koji bi mogli spasiti promet u Zagrebu i okolici, a na koja se često zaboravlja. Komentira ih dekan FPZ-a, Marko Šoštarić.
15:28 4 d 10.04.2026
Analiza prometa na širem području Sinja pokazuje značajno opterećenje postojeće cestovne mreže u toj zoni, što je ključni razlog planiranja nove spojne prometnice. Na brojačkoj lokaciji Brnaze 2023. godine zabilježen je prosječni godišnji dnevni promet od 13.142 vozila, dok je prosječni ljetni dnevni promet iznosio 14.979 vozila. Na pojedinim lokacijama, vozilo je između 3,77 posto i 4,93 posto teških teretnih vozila.
S druge strane, na području Trilja zabilježen je prosječni godišnji dnevni promet od oko 6.100 vozila, uz manji udio teretnih vozil, niži od 2 posto. Veliko opterećenje zabilježeno je na državnim cestama DC1 i DC60, na kojima je izbrojano između 8.000 i 12.000 vozila dnevno. Kao i na lokalnoj cesti LC67040, kojom je prolazilo oko 4.800 vozila dnevno.
Ipak, najviše vozila izbrojano je na raskrižjima na ulazima u grad, gdje je zabilježeno i do 25.987 vozila dnevno, što ukazuje na nedostatno razvijenu gradsku prometnu mrežu i potrebu za njenim rasterećenjem.
U Studiji utjecaja na okoliš opisana je planirana prometnica koja bi po izgradnji postala ključna okosnica razvoja jugoistočnog dijela Sinja. Preuzela bi značajan dio prometa, osobito teretnog, 'vodeći' ga izvan gradskog središta.
Procjenjuje se da će nova dionica preuzeti između 7.000 i 8.000 vozila dnevno, čime će se smanjiti opterećenje postojećih prometnica i povećati sigurnost. Bila bi to velika promjena, osobito za pješake i bicikliste jer bi se u mjestu smanjili i buka te onečišćenje.
U Studiji o utjecaju na okoliš analizirana su tri varijantna rješenja trase koja će riješiti prometnu zakrčenost. Zbog prostornih ograničenja varijante su gotovo identične, no razlikuju se ponajprije u broju i tipu raskrižja. Varijanta 1 predviđa 11 raskrižja, varijanta 2 njih 10, dok varijanta 3 ima 9 raskrižja. Također, varijante 1 i 2 završavaju trokrakim raskrižjem s trakom za lijevo skretanje iz smjera GP Kamensko, dok je u varijanti 3 završetak trase oblikovan kao kružno raskrižje na spoju s državnom cestom DC219.
U svakom slučaju, trasa započinje spojem na državnu cestu DC1 u naselju Šabići Donji, gdje je planirano trokrako raskrižje s mogućnošću lijevog skretanja iz smjera Sinja. Početni dio trase ima uzdužni nagib od 5 posto, a zatim prelazi u zakrivljeni dio s radijusom od 280 metara. U ranoj fazi trase predviđen je priključak na postojeći poljski put, uz ograničenja skretanja radi sigurnosti prometa.
Na nekoliko ključnih točaka planirana su kružna raskrižja, uključujući raskrižja u kilometrima 0+398 i 0+685, oba promjera 35 metara, kao i završno raskrižje s državnom cestom DC219, promjera 28 metra. Trasa bi se dalje povezala s planiranom sabirnom prometnicom te postojećom lokalnom cestom LC67040, pri čemu bi se u tom dijelu prilagodila postojećem stanju zbog pristupa objektima.
Za 1,5 km ceste 5 milijuna eura: Strabag radi rekonstrukciju puta do Splita
10:38 362 d 17.04.2025
Poprečni profili prometnice variraju, ali u pravilu uključuju kolnik širine 6,6 metara, zelene pojaseve i pješačko-biciklističke staze širine 2,5 metra ili pješačke staze širine 1,6 metra. Na dijelovima gdje trasa prati postojeću cestu predviđena je potreba za izvlaštenjem zemljišta, ali bez rušenja objekata.
Trasa se djelomično vodi u nasipu visine do 1,5 m, uz maksimalni uzdužni nagib od 4 %. Planirana je fleksibilna kolnička konstrukcija za teško prometno opterećenje, a točan sastav bit će definiran u glavnom projektu. Također je predviđena izgradnja zamjenskih poljskih putova radi očuvanja pristupa parcelama te izvedba cestovne rasvjete u skladu s važećim normama.
Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije
O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.
10:30 1 d 13.04.2026
Jedna odluka može vam prepoloviti račune za grijanje i hlađenje: Trik je u kombinaciji pravih materijala
Stare zgrade troše i do 3 puta više energije od novih, a dobra izolacija fasade može prepoloviti račune i za grijanje zimi i za klimu ljeti.
10:30 3 d 11.04.2026
Velik iskorak domaće tvrtke: Postali zastupnici jedne od najnaprednijih tehnologija za rad na visini
Tvrtka Telescopic Peršić postala ekskluzivni zastupnik Magni strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini za tržišta Hrvatske i Slovenije.
10:20 5 d 09.04.2026
Ne trebate iskustvo: Za ove radove u kući nije potreban majstor, a dovoljan vam je samo jedan alat
Brtvilo i ljepilo u jednom, elastičan i otporan na temperaturu, a koristiti ga mogu i amateri. Zato se treba naći u kutriji s alatom svakog majstora.
15:00 7 d 07.04.2026
Na ovoj parceli od 3.500 četvornih metara gradit će se novo milijunsko sjedište Hrvatskih cesta
Zgrada će se graditi na top lokaciji, raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste, idejni projekt je tu, ali ga treba novelirati. Traži se projektant.
16:08 7 h 14.04.2026
Na sjeveru se gradi brza cesta od 300 milijuna eura: Prva faza već je počela, druga će biti 'papren' posao
Dok se gradi prva dionica, projektiranje ostatka trase prema Ivancu i Lepoglavi je u završnoj fazi, što znači da se uskoro otvaraju i nova gradilišta.
10:29 13 h 14.04.2026
Vjesnik će rezati dijamantne pile, a koristit će se i 'plameni mač', samourušavanje više nije mogućnost
Konačno se zna kako će se uopće rušiti Vjesnikov neboder. Nakon uklanjanja antene, znakova i azbesta, kreće 'rezanje', a razmatrala se čak i 'kugla'.
15:03 1 d 13.04.2026
Galerija: Uz more se gradi jedna od najljepših šetnica u Hrvatskoj, do ljeta bi trebala biti gotova
Šetnica je dio splitskog megaprojekta aglomeracije Split - Solin, čija ukupna vrijednost iznosi preko 320 milijuna eura.
10:46 1 d 13.04.2026