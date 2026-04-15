Bez vibracija i 'drndanja': Ovako će se CIPP metodom obnoviti cjevovod u staroj dalmatinskoj jezgri

Kopanje, razbijanje i bušenje u starim jezgrama dalmatinskih gradova zaista je delikatan posao jer, ako se ne radi na pravi način, svašta može poći po zlu. Vidjeli smo to na primjeru karlovačke Zvijezde, gdje su ljudima zbog nečijeg neznanja oštećeni zidovi domova. Takvo se što ne bi smjelo dogoditi u staroj jezgri grada Trogira, gdje se polako pripremaju peta i šesta faza rekonstrukcije kanalizacijske i vodoopskrbne mreže.

Posao je vrijedan 800.000 eura, a za njega tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK) traži izvođača radova koji će ga izvesti u skladu sa svim stručnim smjernicama. Riječ je o iznimno osjetljivom zahvatu koji se provodi unutar povijesne urbane strukture, zbog čega se svi radovi moraju izvoditi pažljivo, uz minimalne vibracije i maksimalnu zaštitu postojećih objekata.

Projekt obuhvaća obnovu postojećih instalacija, ali i njihovu funkcionalnu nadogradnju kako bi se povijesna jezgra integrirala u suvremeni sustav odvodnje aglomeracije Kaštela-Trogir. Planirani zahvati temelje se na ranije izrađenim idejnim rješenjima i analizama stanja, a cilj im je uspostaviti pouzdan sustav koji će razdvojiti oborinske i sanitarne vode te omogućiti njihovo kontrolirano zbrinjavanje.

Problemi postojećeg sustava

Postojeći sustav odvodnje razvijao se postupno, bez jedinstvenog tehničkog koncepta, što je rezultiralo mrežom složenom od više nepovezanih podsustava. Kanali različitih presjeka i materijala često su izvedeni bez odgovarajućeg uzdužnog pada, a na pojedinim dionicama zabilježeni su čak i protunagibi, što uzrokuje zadržavanje vode i taloženje.

Velik dio sustava funkcionira pod utjecajem mora, odnosno u režimu usporenog toka, gdje se cjevovodi pune do punog profila. Time se smanjuje brzina strujanja, povećava taloženje i smanjuje hidraulička učinkovitost. U ekstremnim uvjetima plime dolazi i do povrata vode kroz okna i slivnike.

Inspekcijskim snimanjima utvrđena su brojna strukturalna oštećenja, uključujući pukotine, razmaknute spojeve i neadekvatne priključke s prodorima materijala u profil cijevi. Sve to dodatno smanjuje protočnost i povećava rizik od začepljenja.

Slični problemi prisutni su i u vodoopskrbnom sustavu. Zastarjeli cjevovodi, često izvedeni od lijevanog željeza, podložni su koroziji, a u kombinaciji s visokim tlakovima dolazi do čestih puknuća i gubitaka vode.

Kako će izgledati obnova?

Obnova kanalizacijskog sustava provodit će se kombinacijom klasičnih građevinskih zahvata i suvremenih tehnologija bez iskopa, ovisno o uvjetima na terenu. Na dionicama gdje je to moguće izvodit će se zamjena cjevovoda otvorenim iskopom, uz strogo kontrolirano uklanjanje postojećih slojeva, etapno podupiranje okolnog tla te zaštitu temelja susjednih objekata. S obzirom na starost i osjetljivost građevina u jezgri, posebna pažnja posvetit će se ograničavanju vibracija i slijeganju tla, uz primjenu lakše mehanizacije i, gdje je potrebno, ručnih iskopa.

U uskim ulicama i na lokacijama gdje bi klasični iskop predstavljao prevelik rizik, primjenjivat će se CIPP metoda, odnosno sanacija bez iskopa. Riječ je o tehnologiji u kojoj se u postojeći cjevovod uvlači fleksibilna obloga od poliesterskog ili staklenim vlaknima ojačanog materijala, prethodno impregnirana smolom. Nakon ugradnje, obloga se stvrdnjava pomoću tople vode, pare ili UV svjetlosti, pri čemu se formira nova, statički samonosiva cijev unutar postojeće. Time se postiže potpuna vodonepropusnost, poboljšavaju hidraulička svojstva cjevovoda te produžuje vijek trajanja sustava.

Osim sanacije cjevovoda, hidraulička funkcionalnost sustava unaprijedit će se ugradnjom rasteretnih okana, odnosno kišnih preljeva. Ovi objekti projektirani su tako da u uvjetima povećanog dotoka, primjerice tijekom obilnih oborina, automatski preusmjeravaju višak vode iz glavnog kolektora. Na taj se način smanjuje opterećenje sustava, sprječava povrat vode prema površini i osigurava stabilan rad mreže.

Dodatnu sigurnost sustava osigurat će i ugradnja protupovratnih zaklopki na kritičnim točkama, čime se sprječava prodor mora u mrežu tijekom visokih plima. U kombinaciji s planiranom crpnom stanicom, koja omogućuje aktivno prepumpavanje u uvjetima nepovoljnog hidrauličkog režima, sustav će biti prilagođen specifičnim uvjetima obalnog područja.

AB crpna stanica

Posebno važan dio sustava bit će crpna stanica, projektirana kao armiranobetonski objekt djelomično ukopan u teren. U njenom crpnom zdencu bit će smještene dvije uronjene crpke kapaciteta 250 litara u sekundi, koje rade u režimu jedna radna i jedna pričuvna. S obzirom na malu visinu dizanja od oko 1,5 metara, sustav je prilagođen lokalnim uvjetima i služi za savladavanje utjecaja plime te osiguranje kontinuiranog toka.

Velika pažnja posvetit će se spojevima na postojeće kolektore i sifonskom prijelazu prema kopnenom dijelu sustava, kako bi se osigurala vodonepropusnost i spriječio prodor mora. U tu svrhu predviđena je i ugradnja protupovratnih elemenata na ispustima. U dijelu vodoopskrbe predviđena je potpuna zamjena dotrajalih cjevovoda novima, uz ugradnju suvremenih armatura i hidranata, čime će se smanjiti gubici i povećati sigurnost opskrbe.

Zbog skučenog prostora i gustoće podzemnih instalacija, radovi će se izvoditi u etapama, uz ručne iskope na kritičnim mjestima i stalni nadzor. Posebni uvjeti uključuju zaštitu i eventualno izmještanje postojećih vodova, osobito elektroničke komunikacijske infrastrukture, kako bi se zahvat proveo sigurno i bez oštećenja povijesne strukture grada.