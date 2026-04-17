Gradi se akvadukt na novoj brzoj cesti, bit će dug 40 metara i smanjiti troškove

Nova konstrukcija s dva raspona osigurat će kontinuitet komunalne infrastrukture na važnom gradilištu brze ceste. Radi se na trasi Trogir-Omiš.

Postupak nabave za novi akvadukt na brzoj cesti u Dalmaciji zaključen je nakon što je tvrtka Dom Commerce odabrana za izgradnju tog objekta na dionici između Trogira do Omiša. Radovi procijenjeni na vrijednost od 230 tisuća eura, izvest će se za 239.999 eura, bez uključenog PDV-a. Ugovor je potpisan 20. ožujka 2026. godine na razdoblje od šest mjeseci.

Bez uklanjanja kolektora

Nakon što je nastavno na objavu u javnoj nabavi, natječaj za izgradnju vijadukta poništen u rujnu 2025. godine jer se nije javio nijedan zainteresirani subjekt, vijadukt se sada kreće graditi. U drugom 'pokušaju', za posao je odabrana tvrtka Dom Commerce iz Podstrane, s kojom su Hrvatske ceste nedavno sklopile ugovor o izvedbi akvadukta.

Prisjetimo se, u sklopu izgradnje brze ceste Trogir-Omiš, planira se izgradnja akvadukta K5 na dionici između čvorišta Mravince i TTTS-a, u sklopu Fazi 4 projekta. Novi infrastrukturni objekt omogućit će sigurno raskrižje buduće prometnice s fekalnim kolektorom K5. Umjesto da se kolektor uklanja ili izmješta, projekt predviđa njegovo premošćivanje armiranobetonskom konstrukcijom kojom će se osigurati kontinuiret komunalne infrastrukture, bez ometanja cestovnog prometa.

Nova konstrukcija s dva raspona

Sam akvadukt projektiran je kao kontinuirana armiranobetonska konstrukcija s dva raspona, duljine od 41,7 metara i širine dva metra. Sastoji se od dva glavna nosača povezana pločom, unutar kojih je smješten kanal s cijevi fekalne odvodnje.

Konstrukcija je relativno jednostavna, ali tehnički učinkovita, a temeljit će se plitko zahvaljujući povoljnim geološkim uvjetima, kako opisuje tehnička dokumentacija. Na taj način smanjit će se troškovi i ubrzati izvedbu, pri čemu će se osigurati i stabilnost i dugotrajnost objekta.

Projekt dionice brze ceste u Dalmaciji | foto: bauštela.hr

Zaštita od vremenskih utjecaja

Osim nosive funkcije, projekt uključuje i niz tehničkih rješenja kojima će se povećati sigurnost i trajnost. Predviđen je sustav odvodnje oborinskih voda, zaštitni premazi betona otporni na vremenske utjecaje, te antikorozna zaštita metalnih dijelova. Na vrhu konstrukcije bit će hodna staza s ogradom, dok će pristup kolektoru omogućiti posebno izvedeno armiranobetonsko stubište.

Gradnja akvadukta, kako smo već spomenuli, nužna je radi usklađivanja prometne i komunalne infrastrukture na sve više opterećenom području središnje Dalmacije. Brza cesta Trogir-Omiš ključna je za rasterešenje obalne prometnice i poboljšanje povezanosti pa je nužno osigurati da svi sustavi poput odvodnje, funkcuioniraju neometano. Akvadukt K5 manji je, ali važan dio šireg zahvata koji će doprinijeti sigurnijem i bržem prometu, te pouzdanijem upravljanju komunalnim sredstvima.