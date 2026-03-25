Struka o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada: Sve o obaveznim i izvanrednim pregledima

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. siječnja 2025. godine, a suvlasnicima je donio nove obaveze.

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb 31. ožujka 2026. godine organizira stručni seminar o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada. Seminar će se održati u prostorijama Hrvatske obrtničke komore, a predviđen je i online prijenos za uključivanje sudionika putem WEB aplikacije.

Vruća tema – godišnji pregled zgrade

Priznati stručnjaci će tijekom seminara polaznike upoznati s pregledima zgrada koji se odnose na temeljne zahtjeve: mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost građevine u slučaju požara, energetsku učinkovitost i toplinska svojstva, otpornost na prolaz zvuka i akustična svojstva te zaštitu od štetnih učinaka na higijenu i zdravlje povezanih s građevinom.

Naime, Zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine između ostalog propisuje obvezu provođenja redovitih pregleda zgrade. Upravitelj zgrade ima obvezu osigurati provedbu redovitih pregleda i izvanrednih pregleda zgrade u skladu s propisima o gradnji na kojima sudjeluju upravitelj zgrade i predstavnik suvlasnika.

Isto tako propisana je i obveza pregleda zgrade minimalno jednom godišnje radi provjere ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine a radi izrade prijedloga višegodišnjeg i godišnjeg programa održavanja zajedničkih dijelova zgrade.

Godišnji pregledi zgrade radi provjere ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine su krovna tema ovog seminara koji se održava u sklopu aktivnosti stručnog usavršavanja. Cilj je upoznavanje polaznika sa određenim obvezama koje proizlaze iz Zakona o upravljanju i održavanju zgrada te edukacija i promicanje znanja i inovativnih tehničkih rješenja kod održavanja zgrada.

Stručnjaci na okupu

Pored stručnjaka s Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na seminaru se očekuju sudjelovanja članova Obrtničke komore Zagreb te Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva. Izlaganje je održati i profesor Zoran Veršić na temu 'Pregled zgrade vezano na energetsku učinkovitost i toplinska svojstva, otpornost na prolaz zvuka i akustična svojstva te zaštitu od štetnih učinaka na higijenu i zdravlje'.

Seminar traje 7 nastavnih sati, od kojih je 6 nastavnih sati iz poznavanja tehničke regulative i 1 nastavni sat iz stručnog područja. Kotizacija za seminar iznosi 100 eura, a za članove DGIZ-a i OKZ-a 85,00 eura. Prijava je moguća na Internet stranic www.dgiz.hr.