Istra ima novi luksuzni resort, sagrađen je na lokaciji kultnog hotela iz 1980-ih

Novo otvoreni Pical Resort sa pet zvjezdica iz segmenta Valamar Collection smješten je uz obalu, u okviru Parenzana parka, zone poznate po uređenim šetnicama, trgovima i blizini povijesne jezgre Poreč. Kompleks objedinjuje smještaj više kategorije, uključujući suvremeno uređene sobe i apartmane, uz dodatne pogodnosti za goste u premium segmentu.

Riječ je o projektu koji je bio u nastajanju nešto više od 10 godina. Sve je počelo 2015. kada se krenulo s planovima, dok je gradnja startala 2019. godine. No pandemija, a potom i rast troškova gradnje bitno su usporili realizaciju.

Projekt arhitekture potpisuju Studio 92 iz Labina te Boris Podrecca iz Beča. Dok je tvrtka Tering bila je voditelj cjelokupnog MEP projektnog tima, projektant HVAC instalacija te koordinator svih instalacija. Posebna pažnja posvećena je održivosti, pa tako cijeli kompleks koristi obnovljive izvore energije.

Resort je goste je krenuo primati u ožujku, a govori se o odličnoj popunjenosti oko uskrsnih blagdana. Već sad zapošljava oko 800 radnika.

Više od 500 smještajnih jednica

Pical Resort obuhvaća tri različita objekta s ukupno više od 500 smještajnih jedinica, uključujući moderne sobe, obiteljske sobe, apartmane i ekskluzivne jedinice koje nude pristup privatnim zonama i dodatnim pogodnostima. Smještajni kapaciteti prilagođeni su gostima različitih profila, od parova i obitelji do onih koji traže premium doživljaj s dodatnim sadržajima.

U ponudi se ističe i V Level usluga, koja, kako je ranije spomenuto, podrazumijeva višu razinu komfora i pristup ekskluzivnim sadržajima unutar resorta. Poseban naglasak stavljen je na gastronomiju, gdje se kombiniraju fine dining koncepti inspirirani radom međunarodno priznatih chefova s ponudom temeljnom na mediteranskoj i istarskoj kuhinji, kao i raznovrsni buffet programi.

Tematski bazeni, wellness i sport

Sadržajno, resort je koncipiran kao cjelovita destinacija koja objedinjuje odmor, rekreaciju i zabavu tijekom cijele godine. Gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski tematski bazeni te uređene plaže s dodatnim sportskim i rekreativnim sadržajima, dok wellness zona ESPA at Pical Wellness & Spa nudi personalizirane tretmane i programe usmjerene na opuštanje i revitalizaciju.

Obiteljima je namijenjen veći kompleks s edukativnim i zabavnim sadržajima, dok aktivni turisti mogu koristiti sportsku infrastrukturu, uključujući biciklističke i pješačke rute koje prate trasu nekadašnje Parenzana, nekadašnje željezničke pruge koja danas povezuje područja Italija, Slovenija i Hrvatska. U ponudu su uključeni i dodatni doživljaji poput istraživanja podmorja te obilaska povijesne gradske jezgre, čime se nastoji povezati turistička ponuda s lokalnim prostorom i baštinom.

Nasljednik uspješnog koncepta iz 1970-ih

Treba reći da je novi Resort Pical sagrađen na lokaciji starog, istoimenog zadnja iz 1970-ih godina koji je na početku realizacije projekta srušen do temelja. U to vrijeme bio je jedan od boljih hotela na Jadranu i iskorak tadašnje tvrtke Riviere prema luksuznijem turizmu.

Imao je snažan fokus na obiteljskom ljetnom turizmu i bio je inovativan u dijelu aktivnog turizma. Tu su se okupljali prvi jedriličari i surferi. Tada je bila uređena i jedna od najmodernijih kongresnih dvorana u Istri, a imao je i unutarnje bazene, na kojima su mnogi Porečani učili plivati.