Uvid u cijene zemljišta, stanova i najma: Ministarstvo objavilo nove planove približnih vrijednosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je nove podatke o približnim vrijednostima nekretnina sa stanjem na dan 1. siječnja 2026. godine. Podaci su dostupni u informacijskom sustavu tržišta nekretnina eNekretnine te putem Geoportala ISPU, a obuhvaćaju Plan približnih vrijednosti zemljišta, kao i planove za stanove, apartmane i njihov najam.
Objava ovih podataka dio je redovite godišnje obveze Ministarstva sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, a cilj joj je osigurati veću transparentnost tržišta te kvalitetniju podlogu za procjene i donošenje odluka.
Ključni alat za praćenje tržišta
Sustav eNekretnine predstavlja središnju bazu podataka o prometu nekretnina u Hrvatskoj te važan alat za stručnjake uključene u procjene vrijednosti. Njegovu okosnicu čine zbirka kupoprodajnih cijena i planovi približnih vrijednosti.
Zbirka kupoprodajnih cijena sadržava detaljne podatke o realiziranim transakcijama, uključujući vrstu nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor ili različite vrste zemljišta), postignutu cijenu, lokaciju te druge parametre koji utječu na vrijednost. Takvi podaci omogućuju realniji uvid u stanje na tržištu i služe kao temelj za izradu planova približnih vrijednosti.
Plan približnih vrijednosti zemljišta
Plan približnih vrijednosti zemljišta izrađuje se kao kartografski prikaz cjenovnih blokova na razini županija, Grada Zagreba i velikih gradova. Vrijednosti se utvrđuju kao prosječne, na temelju stvarnih podataka iz kupoprodajnih transakcija.
Obuhvaćena su građevinska, poljoprivredna, šumska i prirodno neplodna zemljišta. Svaki cjenovni blok sadrži niz informacija, uključujući namjenu zemljišta, koeficijent iskoristivosti, kategoriju zemljišta, približnu vrijednost izraženu u eurima po četvornom metru te naziv bloka. Ovi podaci imaju praktičnu primjenu u procjenama vrijednosti nekretnina, ali i u sudskim i upravnim postupcima, gdje doprinose bržem i ujednačenijem odlučivanju.
Procjena vrijednosti stanova i apartmana
Uz zemljišta, Ministarstvo objavljuje i planove približnih vrijednosti stanova i apartmana. Vrijednosti se određuju na razini cjenovnih blokova, pri čemu se uzimaju u obzir prevladavajuća obilježja nekretnina na određenom području.
Procjena se temelji na više ključnih podataka, poput datuma i vrste ugovora, ugovorene cijene, lokacije i površine nekretnine. Planovi su strukturirani prema cjenovnim blokovima i dodatno razrađeni kroz kategorije veličine stanova, čime se omogućuje preciznija analiza tržišta.
Poseban segment odnosi se na Plan približnih vrijednosti najma stanova i apartmana. Vrijednosti se izražavaju kao prosječni mjesečni najam u eurima po četvornom metru, a definiraju se za svaki cjenovni blok.
I ovdje se procjena temelji na tržišnim podacima i obilježjima nekretnina, uključujući lokaciju, površinu, vrstu i datum ugovora. Ovi podaci posebno su važni za razumijevanje kretanja na tržištu najma, koje ima sve veći utjecaj na dostupnost stanovanja.
Javno dostupni podaci i daljnji razvoj sustava
Svi navedeni podaci javno su dostupni putem Geoportala ISPU, kroz izbornik slojeva iz nadležnosti Ministarstva, čime su dostupni široj javnosti, stručnjacima i institucijama.
Ministarstvo kontinuirano unapređuje sustav eNekretnine novim funkcionalnostima kako bi se osigurala transparentnija i pouzdanija uporaba podataka od strane ovlaštenih korisnika te kako bi se formirali kvalitetni javno dostupni podaci koji doprinose kvaliteti procjena i transparentnosti tržišta nekretnina.