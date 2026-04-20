Uvid u cijene zemljišta, stanova i najma: Ministarstvo objavilo nove planove približnih vrijednosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je nove podatke o približnim vrijednostima nekretnina sa stanjem na dan 1. siječnja 2026. godine. Podaci su dostupni u informacijskom sustavu tržišta nekretnina eNekretnine te putem Geoportala ISPU, a obuhvaćaju Plan približnih vrijednosti zemljišta, kao i planove za stanove, apartmane i njihov najam.

Objava ovih podataka dio je redovite godišnje obveze Ministarstva sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, a cilj joj je osigurati veću transparentnost tržišta te kvalitetniju podlogu za procjene i donošenje odluka.

Ključni alat za praćenje tržišta

Sustav eNekretnine predstavlja središnju bazu podataka o prometu nekretnina u Hrvatskoj te važan alat za stručnjake uključene u procjene vrijednosti. Njegovu okosnicu čine zbirka kupoprodajnih cijena i planovi približnih vrijednosti.

Zbirka kupoprodajnih cijena sadržava detaljne podatke o realiziranim transakcijama, uključujući vrstu nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor ili različite vrste zemljišta), postignutu cijenu, lokaciju te druge parametre koji utječu na vrijednost. Takvi podaci omogućuju realniji uvid u stanje na tržištu i služe kao temelj za izradu planova približnih vrijednosti.

planovi približnih vrijednosti | Foto: MPGI

Plan približnih vrijednosti zemljišta

Plan približnih vrijednosti zemljišta izrađuje se kao kartografski prikaz cjenovnih blokova na razini županija, Grada Zagreba i velikih gradova. Vrijednosti se utvrđuju kao prosječne, na temelju stvarnih podataka iz kupoprodajnih transakcija.

Obuhvaćena su građevinska, poljoprivredna, šumska i prirodno neplodna zemljišta. Svaki cjenovni blok sadrži niz informacija, uključujući namjenu zemljišta, koeficijent iskoristivosti, kategoriju zemljišta, približnu vrijednost izraženu u eurima po četvornom metru te naziv bloka. Ovi podaci imaju praktičnu primjenu u procjenama vrijednosti nekretnina, ali i u sudskim i upravnim postupcima, gdje doprinose bržem i ujednačenijem odlučivanju.

Procjena vrijednosti stanova i apartmana

Uz zemljišta, Ministarstvo objavljuje i planove približnih vrijednosti stanova i apartmana. Vrijednosti se određuju na razini cjenovnih blokova, pri čemu se uzimaju u obzir prevladavajuća obilježja nekretnina na određenom području.

Procjena se temelji na više ključnih podataka, poput datuma i vrste ugovora, ugovorene cijene, lokacije i površine nekretnine. Planovi su strukturirani prema cjenovnim blokovima i dodatno razrađeni kroz kategorije veličine stanova, čime se omogućuje preciznija analiza tržišta.

Poseban segment odnosi se na Plan približnih vrijednosti najma stanova i apartmana. Vrijednosti se izražavaju kao prosječni mjesečni najam u eurima po četvornom metru, a definiraju se za svaki cjenovni blok.

I ovdje se procjena temelji na tržišnim podacima i obilježjima nekretnina, uključujući lokaciju, površinu, vrstu i datum ugovora. Ovi podaci posebno su važni za razumijevanje kretanja na tržištu najma, koje ima sve veći utjecaj na dostupnost stanovanja.

Javno dostupni podaci i daljnji razvoj sustava

Svi navedeni podaci javno su dostupni putem Geoportala ISPU, kroz izbornik slojeva iz nadležnosti Ministarstva, čime su dostupni široj javnosti, stručnjacima i institucijama.

Ministarstvo kontinuirano unapređuje sustav eNekretnine novim funkcionalnostima kako bi se osigurala transparentnija i pouzdanija uporaba podataka od strane ovlaštenih korisnika te kako bi se formirali kvalitetni javno dostupni podaci koji doprinose kvaliteti procjena i transparentnosti tržišta nekretnina.