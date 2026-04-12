Digitalizirano priznavanje inozemnih 'papira' za majstore: Nema više šaltera, sve u par klikova

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija od uvijek je predstavljao pravu muku za građevince, a sada je tomu kraj.

Iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) uspješno je provedena digitalizacija postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za majstorska zvanja. Ključni iskorak ostvaren je integracijom usluge u sustav START Plus, koji sada omogućuje potpuno digitalno podnošenje zahtjeva, njihovu obradu te izdavanje rješenja, objavilo je Ministarstvo gospodarstva.

Ovakvim pristupom eliminirana je potreba za fizičkim dolascima i papirnatom dokumentacijom, što predstavlja izravno administrativno rasterećenje za podnositelje zahtjeva.

Investicija je dio šireg plana uspostave središnjeg sustava interoperabilnosti i ključna je za ispunjavanje obveza iz Uredbe EU o Jedinstvenom digitalnom pristupniku (Single Digital Gateway - SDG).

Što digitalizacija donosi korisnicima?

Implementacija ovog sustava osigurat će visoku razinu digitalne zrelosti usluga kroz četiri ključna stupa. Prvi je elektronička dostupnost, cijeli postupak priznavanja kvalifikacija obavljat će se digitalno putem interneta. Drugi stup je prekogranična suradnja, putem sustava e-IDAS, usluge će biti dostupne i korisnicima iz drugih država članica EU.

Treći stup je sustav 'samo jednom' (OOTS) koji predstavlja integraciju u once-only technical system što znači da korisnici neće morati višekratno dostavljati podatke koje državna tijela već posjeduju. Četvrti stup je sloboda poslovanja što obuhvaća dodatno usklađivanje s europskim pravilima o slobodi poslovnog nastana i pružanja usluga.

Pravila i postupci priznavanja kvalifikacija

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provodi se u skladu s jasno definiranim zakonskim i podzakonskim okvirima koji uređuju pristup reguliranim zanimanjima u Republici Hrvatskoj. Osnovni cilj ovog postupka jest omogućiti osobama koje su stekle kvalifikacije izvan Hrvatske da ravnopravno pristupe tržištu rada i obavljaju odgovarajuće profesionalne djelatnosti.

U postupku se utvrđuje odgovara li inozemna kvalifikacija standardima koji su propisani za isto zanimanje u Hrvatskoj. Nadležno tijelo pritom analizira obrazovanje, trajanje i sadržaj osposobljavanja te relevantno radno iskustvo podnositelja zahtjeva. Kada postoje značajne razlike između kvalifikacija, mogu se propisati dodatne mjere poput razdoblja prilagodbe ili provjere kompetencija.

Ovakav pristup osigurava visoku razinu kvalitete i sigurnosti u obavljanju profesionalnih djelatnosti. Istovremeno se omogućuje mobilnost radne snage unutar Europske unije. Poseban naglasak stavlja se na transparentnost postupka i jasno informiranje podnositelja zahtjeva.

Uloga nadležnih tijela i institucija

Za provedbu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija nadležna su tijela državne uprave koja djeluju u okviru svojih sektorskih ovlasti. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ima ključnu ulogu u koordinaciji i provedbi postupaka za određena obrtnička i majstorska zanimanja. Tijela nadležna za pojedina zanimanja odgovorna su za donošenje rješenja o priznavanju kvalifikacija na temelju dostavljene dokumentacije.

U postupku se često surađuje s obrazovnim institucijama i stručnim komorama kako bi se osigurala točna procjena kvalifikacija. Važan segment sustava čini i razmjena informacija s drugim državama članicama Europske unije putem odgovarajućih administrativnih kanala. Time se dodatno osigurava vjerodostojnost podataka i sprječavaju nepravilnosti. Digitalna transformacija omogućuje učinkovitiju komunikaciju između institucija i bržu obradu zahtjeva. Sustav START Plus predstavlja centralnu točku kroz koju se odvija interakcija korisnika s javnom upravom. Na taj način se povećava učinkovitost i smanjuje administrativno opterećenje za sve uključene strane.

Prava podnositelja zahtjeva i prekogranična mobilnost

Osobe koje podnose zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija imaju pravo na jasan, transparentan i pravovremen postupak. Sustav osigurava da svaki podnositelj dobije obrazloženo rješenje koje uključuje razloge eventualnog odbijanja ili potrebe za dodatnim mjerama. Posebno je važno pravo na pravni lijek, kojim se omogućuje osporavanje donesene odluke u skladu s važećim propisima.

U kontekstu Europske unije, priznavanje kvalifikacija ima ključnu ulogu u ostvarivanju slobode kretanja radnika i pružanja usluga. Sustav je usklađen s europskim direktivama koje uređuju ovu materiju, čime se osigurava jednak tretman svih građana EU. Digitalizacija dodatno olakšava pristup informacijama i smanjuje prepreke za prekogranično zapošljavanje.

Uvođenje e-IDAS sustava omogućuje sigurnu identifikaciju korisnika iz drugih država članica. Time se otvara prostor za veću mobilnost stručnjaka i razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada. U konačnici, ovakav sustav doprinosi konkurentnosti gospodarstva i boljoj iskorištenosti ljudskih potencijala.