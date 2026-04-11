Država daje milijune za naukovanje majstora, cifra koja se dobiva po naučniku jako je primamljiva

Totalna rekonstrukcija: Žbukanje i gletanje 600 kvadrata zidova i stropova
10:58 364 d 12.04.2025
11. travanj 2026.
Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv 'Naukovanje' za obrtnička zanimanja, ovo je prilika za građevince koju je dobro iskoristiti.
Dok se hrvatsko građevinarstvo već godinama suočava s kroničnim nedostatkom kvalificirane radne snage od fasadera i soboslikara do keramičara i armirača, novi javni poziv Ministarstva gospodarstva dolazi kao konkretan odgovor na jedan od najvećih izazova sektora. Riječ je o programu koji ne samo da financijski podupire poslodavce, već izravno utječe na stvaranje nove generacije majstora spremnih za rad na gradilištima diljem zemlje.
U vremenu kada se projekti odgađaju zbog nedostatka radnika, a cijene radova rastu, ulaganje u naukovanje postaje strateški potez, a ne samo obrazovna mjera. Upravo zato ovaj poziv ima potencijal promijeniti dinamiku tržišta rada u građevinskom sektoru.
Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja za školsku godinu 2024./2025., osiguravši pritom ukupno pet milijuna eura potpore. Program je dio šire inicijative Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu, koja se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.
Poseban naglasak stavljen je na licencirane gospodarske subjekte, uključujući građevinske obrte i tvrtke, koji aktivno sudjeluju u obrazovanju učenika kroz Jedinstveni model obrazovanja (JMO). Upravo ti subjekti, poput tvrtki specijaliziranih za fasaderske radove, unutarnje uređenje ili postavljanje keramike, imaju ključnu ulogu u prenošenju znanja iz prakse.
Cilj poziva nije samo financijska pomoć, već i priznanje onima koji ulažu vrijeme i resurse u razvoj mladih kadrova. U kontekstu građevine, to znači stvaranje kvalificiranih radnika koji su spremni odmah nakon školovanja uključiti se u projekte. Dugoročno, ističe se, to može značajno smanjiti ovisnost o uvozu radne snage. Istovremeno, jača se i konkurentnost domaćih tvrtki na tržištu.
Jedna od najvažnijih stavki ovog poziva jest jasno definirana financijska potpora po učeniku, koja za školsku godinu 2024./2025. iznosi 4.684,44 eura. Ovaj iznos pokriva širok spektar troškova, uključujući nagrade učenicima, naknade mentorima te nabavu opreme i materijala potrebnih za praktičnu nastavu. Za građevinske obrte to znači konkretno rasterećenje od kupnje alata do zaštitne opreme za rad na gradilištu.
Potpora se isplaćuje jednokratno i može pokriti do 100 posto prihvatljivih troškova, što je značajan poticaj za male i srednje poduzetnike. Tako, primjerice, pojedini poslodavac može ostvariti potporu za najviše 18 učenika, čime maksimalni iznos doseže više od 84 tisuće eura. U sektoru gdje su troškovi rada i materijala u stalnom porastu, ovakva financijska injekcija može biti presudna. Posebno za obrte koji žele proširiti poslovanje i istovremeno ulagati u buduće radnike.
Važno je naglasiti da čak 85 posto sredstava dolazi iz ESF+ fondova, što potvrđuje stratešku važnost ovog programa na europskoj razini. Time se dodatno osigurava stabilnost i kontinuitet financiranja u narednim godinama.
Ministar gospodarstva, Ante Šušnjar, istaknuo je kako je naukovanje ključna poveznica između obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada. Upravo u građevinskom sektoru ta poveznica najviše dolazi do izražaja, jer teorijsko znanje bez praktičnog iskustva često nije dovoljno za zahtjevne uvjete rada na terenu. Mladi koji kroz naukovanje rade uz iskusne majstore, bilo da je riječ o fasaderima, soboslikarima ili tesarima, stječu vještine koje se ne mogu naučiti iz udžbenika. Time se značajno skraćuje vrijeme prilagodbe nakon zapošljavanja.
Osim toga, poslodavci dobivaju priliku oblikovati radnike prema vlastitim standardima i potrebama. To je posebno važno u građevini, gdje kvaliteta izvedbe izravno utječe na sigurnost i dugotrajnost objekata.
Program također potiče samozapošljavanje, što može dovesti do otvaranja novih obrta i dodatnog jačanja sektora. U konačnici, riječ je o investiciji koja donosi višestruke koristi i gospodarstvu i društvu u cjelini. Upravo zato se očekuje velik interes među građevinskim tvrtkama i obrtima.
Prijave na javni poziv otvorene su od 7. travnja do 31. kolovoza 2026. godine, što daje dovoljno vremena zainteresiranim poslodavcima da pripreme potrebnu dokumentaciju. Prijavni obrazac podnosi se Ministarstvu gospodarstva, bilo osobno ili putem pošte. Dodatna pitanja moguće je postaviti putem e-maila, najkasnije sedam radnih dana prije isteka roka.
Za građevinske obrte ovo je prilika koju ne bi trebalo propustiti, posebno u kontekstu sve većeg manjka kvalificiranih radnika. Pravovremena prijava može značiti ne samo financijsku korist, već i dugoročnu stabilnost poslovanja. Iz Vlade šalju poruku kako ulaganjem u naučnike danas, poslodavci osiguravaju vlastitu radnu snagu sutra. A u sektoru gdje svaki kvalitetan majstor vrijedi zlata, kao što je slučaj u građevini, to može biti ključna konkurentska prednost.
